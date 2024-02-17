Эстетика Pinterest, функционал ресторана: 50 предметов для стильной и практичной кухни

Благодаря крышке эта ваза из прозрачного стекла подойдет не только для конфет, но и для сыпучих продуктов — например, чая, кофе, сахара или специй. А еще ее можно использовать не только для хранения на кухонной полке, но и для элегантной подачи на стол.