Эстетика Pinterest, функционал ресторана: 50 предметов для стильной и практичной кухни

Аристократичная подставка под яйцо разнообразит даже изрядно наскучивший завтрак. Рюмка выполнена мастерами Императорского фарфорового завода и расписана вручную в технике надглазурной живописи.
Стильная и функциональная прихватка сделана из смягченного льна, а синтепоновый наполнитель с обеих сторон изделия отвечает за его практичность в использовании. Благодаря специальной обработке ткань долго сохраняет свой первоначальный внешний вид и остается приятной на ощупь даже после частых стирок.
Сама сахарница и ложка к ней выполнены из фарфора, а подставка и крышка — из натурального бамбука, благодаря которому содержимое емкости не будет намокать. За счет широкого горла изделие удобно мыть, а рельефная поверхность с растительным орнаментом добавляет ему элегантности.
Как и другие изделия из коллекции столового текстиля фабрики, салфетка изготовлена из натурального и практичного в уходе льна. Базовая форма и лаконичная расцветка дополнены изящными элементами — симметричным квадратным узором и яркой ручной вышивкой в центре.
Не самый очевидный аксессуар, который тем не менее создает необычное настроение для сервировки стола. Кольцо MARJA вдохновлено мотивами русского Севера, а его круглые элементы напоминают ягоды (именно так с карельского и финского языков переводится название модели).
Он не только прочный и легко впитывающий влагу, но и по-японски лаконичный и стильный. В составе — смесь мягкого хлопка и грубого льна, поэтому изделие можно не гладить. Модель украшена минималистичным принтом в клетку из окрашенных нитей и дополнена удобными боковыми карманами.
На ней приятно подавать и свежеиспеченный круассан для медленного воскресного завтрака, и сэндвич для быстрого перекуса. Одна половина изделия сделана из дерева акации, а другая — из темного мрамора с характерной для натурального камня текстурой.
Базовых кухонных полотенец никогда не бывает слишком много. В этом комплекте сразу шесть штук размером 45×60 см, из натурального хлопка и в оформлении на любой вкус — от лаконичной полоски до цветочного узора.
В наборе пять фарфоровых чаш разного диаметра: для соусов, нарезанных овощей и фруктов, сыра, орехов и других закусок. Изделия удобно подавать на круглом бамбуковом подносе с углублениями для лучшей устойчивости, а этнический узор на посуде сделает процесс более эффектным.
Подвесной текстильный органайзер не занимает много места и позволяет эффективно разместить кухонную утварь, чтобы нужные предметы всегда были под рукой. У модели два вместительных кармана для крупных вещей и три более компактных — для полезных и вечно теряющихся мелочей.
Вместительная ваза идеально подойдет для больших букетов — разместите ее в центре стола, чтобы наполнить кухню праздничным настроением. Модель из прозрачного стекла дополнена эффектом темно-розового градиента.
Диаметр этой круглой тарелки — 21 см, а глубина — 1,5 см, поэтому ее удобно использовать для порционных холодных закусок или салатов. Фарфоровое изделие украшено забавным рисунком в морской тематике — отличный вариант на каждый день или для особого случая.
Красивая банка из качественного и прочного фарфора — идеальное решение для тех, кто устал от магазинных упаковок или пластиковых контейнеров. В ней можно хранить макароны, крупы, муку и любую бакалею: бамбуковая крышка с силиконовым уплотнителем обеспечивает герметичность.
Две небольшие корзины размером 16×10 и 12×10 см связаны вручную из приятной на ощупь хлопковой пряжи. На выбор два нежных оттенка: пыльная мята и пыльная роза.
Керамический кувшин цвета топленого молока подойдет для взбивания и смешивания ингредиентов — например, соуса или крема для выпечки. Производитель рекомендует заменить металлические приборы и миксер на венчик с силиконовыми прутьями, силиконовую лопатку или деревянную ложку: так изделие прослужит дольше.
Он точно понравится тем, кто ценит эстетику в мелочах и ручную работу. Лаконичное изделие из дерева грецкого ореха дополнено контрастной вставкой из эпоксидной смолы нежно-розового оттенка.
У нее четыре секции, в каждую из которых можно положить отдельный вид закусок для создания красивой композиции. Модель изготовлена из белого глянцевого фарфора и имеет деревянную ручку — для удобной переноски.
Текстура этой салфетки с нарочито неровными краями напоминает настоящий спил дерева с характерными прожилками и трещинками, а ее размер в 38×38 см позволяет разместить на ней одновременно и тарелку, и приборы, и стакан.
Скатерть с растительным принтом выполнена из плотного хлопка — это прочная ткань, которая отлично впитывает влагу, что особенно актуально на кухне, и при этом сохраняет свою форму после множества стирок. Яркий, но вместе с тем лаконичный узор подойдет для любого современного интерьера.
Стильное и в то же время практичное решение для кухни: бамбуковую крышку можно при необходимости использовать как разделочную доску. А брутальный черный корпус из прочной углеродистой стали визуально смягчен золотистыми металлическими элементами.
Герметичная банка объемом 70 мл выполнена из прозрачного стекла с логотипом бренда и позволяет приправам и специям долго сохранять свежесть благодаря плотно закрывающейся крышке с силиконовой подкладкой.
Плетеный бумажный персонникПо-другому его называют сервировочной салфеткой. натурального оттенка можно использовать как для повседневной сервировки стола, чтобы сохранить его чистым и гладким, так и для зонирования разных поверхностей кухни. На него можно поставить все что угодно: от тарелки и кружки до заварочного чайника и вазы с угощениями.
Деревянное блюдо на ножках сделает сервировку стола или подачу закусок более эффектными. Изделие изготовлено из экологичного природного материала — дерева акации.
Главное в этом полотенце — яркий принт с растениями и животными. В текстиле из серии иллюстраторки Сони Уткиной «Сельская жизнь» изображены сюжеты деревенских занятий и традиционных промыслов — от сбора урожая и жатвы до рыбалки и охоты.
В комплекте две прямоугольные салфетки размером 30×45 см. Элегантные изделия выполнены в нейтральных оттенках — молочном и экрю — и дополнены изящной золотистой окантовкой.
Любители вина точно оценят по достоинству такой яркий декантер. Он не только поможет раскрыть вкусовые оттенки напитка перед подачей на стол, но и будет радовать глаз разноцветным узором. А использовать его можно еще и для воды и любых холодных напитков.
Яркий плейсмат для сервировки «Желтый Арлекин» выполнен в слегка «крестьянской», но при этом весьма элегантной эстетике. Основа сочного лимонного оттенка дополнена розовой окантовкой с милыми оборками. Он изготовлен из смеси хлопка и льна, а его размер — 38×48 см.
Керамический стакан в форме вафельного рожка можно использовать для напитков или как креманку для мороженого. Выглядит совсем как классический пломбир!
В сет входят две прихватки стандартного размера (18×18 см) — из натурального хлопка и с растительным принтом. Для создания тотал-лука на кухне можно подобрать текстильный декор с аналогичным рисунком.
У нее два отделения: одно предназначено для стандартных бумажных салфеток, а во второе поместятся зубочистки. Так как модель изготавливается вручную, мраморная фактура гипса может слегка отличаться от изделия к изделию. Кстати, салфетницу можно использовать как органайзер не только на кухне: она подойдет и для хранения, например, канцелярии или косметики.
Для изготовления доски команда столярной мастерской ChoodWood использовала массив карагача — древесины из семейства вязовых, которая ценится благодаря своей прочности и упругости. Изделие двустороннее: на лицевую поверхность нанесен рельефный крестообразный узор, а у обратной — гладкая фактура.
Бокал изготавливается вручную в технике художественного стекла: это сложный и кропотливый метод, поэтому в массе материала могут оставаться пузырьки, морщинки или едва заметные царапинки, которые формируют уникальный внешний вид изделия. Благодаря широкому горлышку бокал можно использовать как креманку для фруктов или мороженого.
Абстрактный авторский принт на этой подушке не имеет единого раппорта, поэтому узор рисунка ни разу не повторяется. Изделие из коллекции Freak Fruit производится в Индии из хлопка и полиэстера и выполнено в горчично-бежевых тонах.
Керамические изделия бренда обжигаются в печи при высокой температуре, за счет чего получаются особенно прочными и не пропускают влагу. Лаконичный соусник в нейтральном каменно-белом цветовом решении подойдет как для повседневного обеда, так и для праздничной сервировки стола.
Продуманная форма позволяет извлекать из емкости все содержимое (соусы, топпинги или заправки) без остатка. Изделие выполнено из фарфора — благодаря высокому качеству материала на его поверхности не будут образовываться сколы и царапины.
Забавное декоративное изделие в виде глазуньи добавит игривого настроения каждому дню. Керамическую подставку можно ставить в посудомоечную машину и микроволновую печь, а вот резких перепадов температур и открытого огня при использовании лучше избегать.
Благодаря крышке эта ваза из прозрачного стекла подойдет не только для конфет, но и для сыпучих продуктов — например, чая, кофе, сахара или специй. А еще ее можно использовать не только для хранения на кухонной полке, но и для элегантной подачи на стол.
Вареный хлопок, из которого сделана салфетка, произведен по технологии Stonewashed: она добавляет ткани мягкости, но при этом обеспечивает устойчивость к деформации. Изделие оттенка зеленого мха украшено декоративной контрастной строчкой и имеет фактуру с эффектом естественной помятости.
Несмотря на однотонную белую расцветку, декоративную дорожку можно использовать как самостоятельный (и весьма торжественный) акцент сервировки или в сочетании с более ярким текстилем. Модель сделана из плотного хлопка, легко гладится и не теряет форму после стирки.
Это настоящее произведение искусства: нанесенный на нежно-голубой фон цветочный и растительный рисунок придает повседневному изделию элегантность. У тарелки большой размер, поэтому она подойдет для самых разных блюд.
Такие формочки не только про практичность и удобство, но и про эстетику в каждой детали. В набор входят три керамических изделия разного размера, окрашенные вручную в теплые пастельные тона, а натуральная глина отвечает за устойчивость форм к высоким температурам.
Идеальный вариант для гедонистов и тех, кто стремится наполнять красотой повседневные дела. Лаконичная ложка-лопатка из массива липы превратит приготовление блюд или прием пищи в любимое занятие дня.
Овальный поднос сделан из прочной и долговечной нержавеющей стали, поэтому прослужит в течение многих лет. Блюдо подойдет как для подачи блюд, так и для хранения необходимых на кухне принадлежностей и емкостей.
Хрустальный держатель для салфеток сделает любой прием пищи похожим на королевское застолье. Аксессуар из прозрачного янтарного стекла изготовлен вручную с использованием техник выдувания в форму и гранения с произвольным рисунком алмазной грани.
Форма «Тюльпан» — одна из самых популярных в ассортименте Императорского фарфорового завода, причем придумали ее еще в начале прошлого века. Узнаваемый силуэт подчеркнут лаконичным рисунком в полоску, который делает сахарницу необычным акцентом сервировки.
В сете два боула объемом 750 и 150 мл под самые разные цели. Лаконичные по форме пиалы украшены рисунком в виде натурального терраццо — материала на основе смеси из кусочков камня, мрамора и стекла. Изделия можно мыть в посудомоечной машине и использовать в микроволновой печи.
В салатник объемом 600 мл легко поместится щедрая дневная порция овощей. Изделие выполнено из фарфора и покрыто белой глазурью с контрастными синими вкраплениями.
Стильный дизайн не единственное преимущество этой керамической тарелки. Ее материал и глазурь не боятся посудомоечной машины, микроволновой печи и резких перепадов температур, поэтому ее можно использовать даже для заморозки продуктов.
Круглые подставки из разноцветного терраццо отлично подойдут для емкостей с холодными или горячими напитками. В набор входят четыре костера диаметром 10 см и толщиной менее 1 см.
Он выполнен в нейтральном цвете айрис с бензиновым отливом и подойдет для использования в качестве не только емкости для напитков, но и вазы для цветов. А его прочное термостойкое стекло отлично выдерживает перепады температур.