Гладкий верх, яркая расцветка, теплая подкладка и мягкая подошва — так выглядит дебютная модель российской марки.
Зимняя интерпретация культовой модели обувного бренда — с верхом из стеганого нейлона и резинками вместо обычных шнурков.
Тот случай, когда аутдор-эстетика и функционал гармонично сочетаются. Практичная пара, которую легко внедрить в городской гардероб.
Легкие ботинки в винтажном стиле с прорезиненными основанием и носком. Для тех, кто хочет добавить своим образам рыбацкого шарма.
Вариант классической модели бренда со стегаными деталями, практичной шнуровкой и съемными резиновыми накладками.
Классический силуэт, комбинированный верх из нейлона и кожи, мембрана Gore-Tex, подошва Vibram — беспроигрышная инвестиция в гардероб.
Среди преимуществ проверенного временем силуэта можно выделить верх из плотной кожи, удобную шнуровку и износостойкую подошву.
Сдержанные челси на каждый день — с верхом из вощеной замши и добротной цепкой подошвой.
Пара в винтажном аутдор-стиле, которая без труда впишется в повседневный гардероб. Из плюсов: влагоотталкивающий верх и цепкая подошва Vibram.
Интересные ботинки челси с прорезиненным основанием — не слишком формальные, зато практичные и устойчивые.
Лаконичные ботинки с верхом из мембранной ткани, утеплителем Thinsulate и подошвой Vibram. Идеальная пара, если на улице лед.
Помимо яркой расцветки, сезонная версия модели Anacapa отличается устойчивой монструозной подошвой Vibram и мембраной Gore-Tex.
Бренд известен своими подошвами-гусеница. Помимо этой броской детали, модель Cloudrock оснащена водонепроницаемой мембраной. Подойдет для гололеда.
В Puma адаптировали свою популярную модель под холодное время года. Силуэт дополнили утепленной подкладкой и цепкой подошвой.
Красивая расцветка, увеличенная платформа и теплая подкладка — так выглядит зимняя интерпретация классической баскетбольной модели.
Classic Leather — визитная карточка Reebok. Помимо классических версий, у бренда можно найти и утепленные интерпретации силуэта.