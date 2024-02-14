Красивые вещи

16пар обуви, чтобы пережить и гололед, и слякоть

Диана Рубаева
Сегодня в 16:21
Собрали кроссовки и ботинки, в которых будут не страшны грязевое месиво и непогода. Не забывайте про теплые носки и не пренебрегайте влаго- и грязеотталкивающими пропитками.
Hike Jasper

Гладкий верх, яркая расцветка, теплая подкладка и мягкая подошва — так выглядит дебютная модель российской марки.

Цена
6495 р.
Clarks Originals Wallabee

Зимняя интерпретация культовой модели обувного бренда — с верхом из стеганого нейлона и резинками вместо обычных шнурков.

Цена
14 995 р.
The North Face Back to Berkeley III

Тот случай, когда аутдор-эстетика и функционал гармонично сочетаются. Практичная пара, которую легко внедрить в городской гардероб.

Цена
10 399 р.
Suicoke ALAL Wpab

Легкие ботинки в винтажном стиле с прорезиненными основанием и носком. Для тех, кто хочет добавить своим образам рыбацкого шарма.

Цена
10 990 р.
UGG Classic Maxi Toggle

Вариант классической модели бренда со стегаными деталями, практичной шнуровкой и съемными резиновыми накладками.

Цена
18 130 р.
Danner Light II

Классический силуэт, комбинированный верх из нейлона и кожи, мембрана Gore-Tex, подошва Vibram — беспроигрышная инвестиция в гардероб.

Цена
34 990 р.
Fracap M120

Среди преимуществ проверенного временем силуэта можно выделить верх из плотной кожи, удобную шнуровку и износостойкую подошву.

Цена
28 100 р.
Kleman Tonnant Chataigne

Сдержанные челси на каждый день — с верхом из вощеной замши и добротной цепкой подошвой.

Цена
21 990 р.
Jack Wolfskin Terraventure Urban Mid

Пара в винтажном аутдор-стиле, которая без труда впишется в повседневный гардероб. Из плюсов: влагоотталкивающий верх и цепкая подошва Vibram.

Цена
13 194 р.
Pix Chelsea

Интересные ботинки челси с прорезиненным основанием — не слишком формальные, зато практичные и устойчивые.

Цена
15 105 р.
Shu Puffer Hiking Boots

Лаконичные ботинки с верхом из мембранной ткани, утеплителем Thinsulate и подошвой Vibram. Идеальная пара, если на улице лед.

Цена
7490 р.
Hoka One One Anacapa Mid GTX

Помимо яркой расцветки, сезонная версия модели Anacapa отличается устойчивой монструозной подошвой Vibram и мембраной Gore-Tex.

Цена
20 760 р.
On Running Cloudrock Waterproof

Бренд известен своими подошвами-гусеница. Помимо этой броской детали, модель Cloudrock оснащена водонепроницаемой мембраной. Подойдет для гололеда.

Цена
26 999 р.
Puma RS-X Mid

В Puma адаптировали свою популярную модель под холодное время года. Силуэт дополнили утепленной подкладкой и цепкой подошвой.

Цена
9599 р.
Jordan 1 Acclimate

Красивая расцветка, увеличенная платформа и теплая подкладка — так выглядит зимняя интерпретация классической баскетбольной модели.

Цена
21 000 р.
Reebok Classic Leather Mid GTX

Classic Leather — визитная карточка Reebok. Помимо классических версий, у бренда можно найти и утепленные интерпретации силуэта.

Цена
10 250 р.
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