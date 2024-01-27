Шерстяной плед, плетеная корзина и свечи: 50 предметов, чтобы навести уют в спальне

Салатовая ваза «Дымов Керамика» не просто выполнена в форме пакета, но еще и дополнена необычной деталью — плетеными ручками от настоящего подарочного пакета. Использовать ее как упаковку точно будет жалко, а вот для цветов и растений она подойдет в самый раз.