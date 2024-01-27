Шерстяной плед, плетеная корзина и свечи: 50 предметов, чтобы навести уют в спальне

Вечером искусственный свет можно заменить свечами разных форм и размеров: они помогут расслабиться и наполнят комнату уютом. Классические длинные свечи будут отлично смотреться в скульптурном подсвечнике из натурального бука, к тому же этот вариант впишется практически в любой интерьер.
Такой постер можно поместить в раму и поставить на пол или повесить на стену. Предлагаем обратить внимание на картинки, выполненные в минималистичной эстетике и нейтральных оттенках: например, с нарисованными абстрактными облаками.
Не просто декоративная скульптура в виде губ главного творения Микеланджело, а функциональный органайзер для самых разных мелочей на прикроватном столике. Изделие выполнено из цемента и подойдет как для классических интерьеров, так и для современного оформления в стиле лофт.
Красивая наволочка для подушки из стопроцентного шелка — инвестиция, которая окупится. Мягкая натуральная ткань подстраивается под температуру тела, поэтому на ней будет комфортно спать и зимой, и летом. А еще она минимизирует появление заломов на коже: лицо точно скажет вам спасибо.
Вазу из керамики необычной формы необязательно использовать по прямому назначению: она легко может стать и самостоятельным экспонатом в интерьере. При этом любимые цветы или сухоцветы будут смотреться в ней еще более эффектно.
Подушка с красочным принтом — отличное дополнение к нейтральному комплекту постельного белья и идеальный акцент на кровати. Этот вариант из ассортимента бренда Ivanka Home выполнен из хлопка и полиэстера и дополнен молнией для более удобного ухода за изделием.
Используйте красивый кулон как альтернативу привычным ароматизированным саше. На керамическое изделие можно нанести 5–8 капель любимой композиции, регулируя ее интенсивность и заменяя по необходимости. После полной пропитки кулона аромат сохраняется от трех до пяти недель.
Дизайнеры Belkin Home предлагают свежее прочтение этнического узора, поэтому изделие будет органично смотреться в современных интерьерах. Ковер доступен в нескольких размерах: к примеру, вариант 60×90 см можно запросто разместить возле кровати даже в небольшой комнате.
Плед из совместной коллекции компании divan.ru и фонда «Антон тут рядом» создан, чтобы «смягчать реальность». Изделие производится в Турции из переработанного полиэстера, а его приятная на ощупь фактура и пастельный желтый оттенок помогут пережить последние месяцы зимы.
В каталоге петербургского бренда Arny Praht есть не только стильные рюкзаки и сумки, но и такие же минималистичные аксессуары для дома. Например, это текстильное кашпо теплого оттенка какао с водоотталкивающей пропиткой. Размещайте в нем любимые растения или используйте в качестве корзины для хранения.
Аромат парфюмированной свечи шведского бренда okolo действует как успокаивающая дыхательная практика, расслабляет и стабилизирует эмоции. Горящее дерево, кедр, древесный мох и пачули в составе композиции усилят эффект от вечерней пранаямы.
Нейтральные чехлы на подушки из коллаборации российских марок Mrфs и Delo и изготовлены из стопроцентного хлопка. В набор входит два чехла в одном из оттенков на выбор: например, графитового, бежевого или розового. Необычная деталь изделий — лаконичная вертикальная строчка.
Эту керамическую вазу как будто нашли на раскопках или вылепили неумелые детские руки, но в этом ее прелесть. На грубой поверхности проглядывается сохранившаяся текстура материала, что придает объекту яркий ремесленный характер.
Аскетичный держатель серого или фирменного желтого оттенка Avgvst поможет упорядочить скопившуюся на прикроватной тумбочке стопку книг. Изделие с гладкой глянцевой поверхностью можно использовать отдельно (но удобнее — в паре).
Яркий коврик у кровати будет радовать каждое утро и поможет просыпаться «с той ноги». Вариант из магазина Cozy Home выполнен из хлопка и произведен в Турции. Размер изделия с бахромой и плетением по краям — 60×100 см.
Корзина TamTam сделана вручную из экологичного материала — морских водорослей. Яркий геометрический рисунок получается за счет вплетения в конструкцию волокон красного, оранжевого и черного цветов, пропитанных антибактериальным составом. Вместимость корзины составляет 6,5 литра, а благодаря прочным ручкам ее удобно переносить.
Насыщенный аромат — например, ванили и специй, малины и шоколада или миндального молока и замши — наполнит спальню особенным настроением. Свечи home story сделаны из кокосового и соевого воска и дополнены хлопковым фитилем. А в отборе качественных отдушек команде помогали эксперты по сну.
Ничего лишнего: только тонкое металлическое обрамление золотистого оттенка, размещенное на прямоугольном основании ему в тон. Относительно негабаритным изделием можно дополнить тумбочку, комод или туалетный столик.
Эффектный держатель для украшений состоит из трех ярусов, поэтому на нем удобно размещать все виды любимых драгоценностей от бус и ожерелий до подвесок, сережек и колец. У основания тоже есть своя функция: на него можно положить то, что не поместилось выше — например, часы или сережки-гвоздики.
Этот жаккардовый плед — одновременно мягкий и устойчивый к частому уходу: все благодаря деликатным волокнам хлопка и долговечного полиэстера в составе. Идеальный вариант для любителей натуральных фактур и этнических орнаментов.
Фотографиям с любимыми людьми и самыми теплыми воспоминаниями необходимо достойное оформление. С этой задачей справится такая бежевая фоторамка с лаконичной двойной окантовкой золотистого оттенка. В нее помещается снимок размером 13×18 см.
Любой процесс можно сделать более эстетичным за счет модного декора ручной работы — такого, как эта подставка для благовоний в виде массивного камня. Она подойдет для тонких аромапалочек: благодаря их вертикальному расположению весь пепел окажется внутри подставки.
Милым панно в форме мишки можно украсить не только детскую, но и взрослую спальню. Как и другие изделия Vecher Home, оно изготавливается из натурального материала — джута — и окрашивается вручную. На изнаночной стороне панно есть крючок, чтобы повесить на стену.
Хлопковый плед выпущен в рамках проекта Lamoda planet: он изготавливается на локальном производстве, что позволяет компании снизить выбросы углекислого газа при доставке и сократить углеродный след. Изделие не только экологично, но и приятно на ощупь благодаря натуральному материалу, а рисунок в виде звезд и месяца отлично впишется в расслабленное настроение спальни.
Такая деталь за секунду сделает ваш раскладной диван или кровать похожими на царскую постель. Перина выполнена из мягкого хлопкового велюра, дополнена аккуратной контрастной вышивкой и помпонами по каждому из четырех углов. На выбор доступно два глубоких оттенка: голубой павлин и бронзовый.
На доске можно оставлять приятные послания себе и близким: достаточно просто вставить буквы или цифры в ячейки. Главная особенность этой модели — знаменитый дизайн: так, используемый в ней шрифт разработал известный датский дизайнер и архитектор Арне Якобсон еще в 1937 году.
Часы для ценителей минимализма во всем. Дизайн максимально аскетичен: природная фактура массива бука, строгая геометрическая форма и визуально чистый циферблат без чисел. Брутальный граненый брусок дерева изготовлен методом 3D-фрезерования и ручной доработки. А еще эти часы с плавным ходом и бесшумным механизмом.
Теперь смотреть на умиротворяющий огонь можно, даже если у вас нет настоящего камина. Декоративный светодиодный светильник Fireplace подарит ощущение почти физического тепла благодаря реалистичному изображению горящего пламени. Модель работает от батареек или кабеля USB.
Квадратная корзина подойдет практически для всего: в нее можно сложить постельное белье, детские игрушки или спортивный инвентарь, который занимает лишнее место в комнате. Предмет украшен монохромным растительным принтом и дополнен двумя ручками для удобной переноски.
Наволочки Lamoda Home сделаны из поплина, который ценится за свои терморегулирующие свойства. Эта натуральная хлопковая ткань — плотная и приятная на ощупь, способная пропускать воздух и поглощать влагу. Благодаря этому на постельном белье из поплина комфортно спать в любую погоду. В комплект входят две наволочки с синим геометрическим рисунком.
Такая подушка — отличное дополнение к кровати без собственного изголовья. По верхнему краю изделие дополнено широкими петлями, чтобы его можно было подвесить на комфортную высоту. А стеганая отделка придает подушкам шарм и элегантность.
Небольшой поднос подойдет для хранения разных нужных мелочей: например, в него можно положить повседневные украшения перед отходом ко сну, поставить любимую свечу или увлажняющий крем. Поднос из коллекции Shelest бренда Moroshka выполнен из керамики и дополнен объемными деталями в виде листьев.
Ящик российской семейной марки Fish Wood сделан из натуральной и прочной древесины дуба и пропитан профессиональным маслом. Его можно использовать для хранения и организации вещей как самостоятельно, так и в сочетании с моделью большего размера.
Закрытая экосистема — идеальное решение для тех, у кого засыхают даже самые простые в уходе растения. Флорариум устойчив к неблагоприятным внешним факторам и требует минимального полива (один раз в 2–3 месяца), поэтому будет долго радовать глаз даже самых занятых жителей мегаполиса.
Если вы постоянно находитесь в поиске красивых решений для хранения вещей, то эта корзина с крышкой — отличный вариант. Изделие задумано специально для размещения под кроватью, поэтому в него удобно сложить дополнительные комплекты постельного белья, полотенца или одежду. Корзина сплетена из водяного гиацинта на каркасе из сосны.
Еще одно стильное решение для создания ненавязчивого приятного аромата в комнате. Корпус лампы выполнен из узорчатого металла с патиной, а чтобы наполнить пространство любимой композицией, в изделие достаточно добавить воск и подключить к розетке.
Навести наконец порядок на прикроватной тумбочке или туалетном столике поможет минималистичный бетонный поднос. Лот от бренда Home Owner сделан вручную и доступен в двух цветах — белом и сером.
У этой полки целых три яруса, а значит, втройне больше возможностей для размещения красивого декора. Она выполнена из стали и МДФ и поможет оптимизировать хранение даже в самых компактных помещениях, ведь ее можно повесить на любой участок стены.
Дизайнеры переосмыслили классицистические мотивы с неожиданной стороны. Благодаря полиэстеру в составе, а также потайной молнии, которая позволяет легко стирать чехол и менять наполнитель, изделие прослужит еще дольше.
Этот деревянный ящик удобен тем, что имеет три отделения, а декоративная надпись превращает его из простого функционального объекта в необычный интерьерный акцент.
Функциональный предмет двойного назначения: можно использовать как вазу для небольших цветов, а также как подсвечник. Выполнен вручную из каменной массы, фарфора, глазури и шамота.
Даже когда свеча со сладким и пряным ванильным ароматом закончится, ее подставку можно использовать как стакан или для хранения разных мелочей. Авторские рисунки для этой серии создала художница Катя Гузней. В комплекте идет пробковая подставка.
Базовая льняная подушка с особенным смыслом. Поддерживая идею красоты в простоте, дизайнеры украсили ее всего одним лаконичным элементом — словом «мечта», будто написанным от руки. Внутри чехла с клапаном — наполнитель из гипоаллергенного холлофайбера.
Российский бренд Ominimalism создает предметы мебели и декора для ценителей брутальной эстетики в интерьере. Один из них — массивная бетонная ваза. Она доступна в четырех оттенках — графит, серый, белый и нежно-розовый — и подходит для любых цветов и сухоцветов, а еще не боится воды.
Милый подсвечник бренда Glinka ceramics в форме белого лебедя выполнен вручную в наивной и игривой эстетике. Его можно использовать как самостоятельную фигурку, а можно разместить в нем тонкую свечу (не забудьте сначала капнуть немного воска для устойчивости).
Кто сказал, что гирлянда — исключительно праздничный атрибут? Такой вариант из плотной черной бумаги можно повесить над кроватью или в вашем уголке с домашней библиотекой как напоминание, что вместо залипания в социальных сетях лучше засесть с книгой.
Сочные лимоны на чехле для подушки испанского бренда La Forma в одну секунду перенесут из заснеженной Москвы на средиземноморское побережье. Изделие выполнено из хлопка и выпускается в двух вариантах расцветки на выбор: с желтыми лимонами на белом фоне и наоборот.
Одновременно функциональная и эстетичная подставка задумана мастерской DEMUD как дополнение к медитации и другим духовным практикам. Она выполнена из гипса и состоит из трех отделений: самое маленькое можно использовать, например, как подставку для палочек пало-санто.
Салатовая ваза «Дымов Керамика» не просто выполнена в форме пакета, но еще и дополнена необычной деталью — плетеными ручками от настоящего подарочного пакета. Использовать ее как упаковку точно будет жалко, а вот для цветов и растений она подойдет в самый раз.
Ваза, газетница, консоль для журналов и бумаг и вообще все, что можно себе представить. Диапазон использования объекта практически неограничен, как и палитра: модель печатают на 3D-принтере в розовом, оранжевом, голубом, желтом и других цветах.