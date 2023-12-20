Тейлор Свифт, готика и много красного: 7 трендовых идей макияжа на Новый год-2024

Если от розовых нарядов уже рябит в глазах, то макияж в этих оттенках смотрится до сих пор освежающе — а это то, что всем нам не помешает в декабре. Можно удариться в розовое буйство буквально, но мы выбрали версию, которую уместно выгулять не только на вечеринку, но и на корпоратив.