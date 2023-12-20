Тейлор Свифт, готика и много красного: 7 трендовых идей макияжа на Новый год-2024

Барбикор для жизни
Если от розовых нарядов уже рябит в глазах, то макияж в этих оттенках смотрится до сих пор освежающе — а это то, что всем нам не помешает в декабре. Можно удариться в розовое буйство буквально, но мы выбрали версию, которую уместно выгулять не только на вечеринку, но и на корпоратив.
Повторить мейк звезды «Барби» Марго Робби смогут даже те, кто в жизни не держал кисть: выбирайте полупрозрачный нюд с прохладной розовинкой — если вдруг переусердствуете, кожа не будет выглядеть раскрасневшейся. Чтобы экспериментировать было еще безопаснее, сухим текстурам предпочтите кремовые, матовым — слегка атласные: это избавит от заморочек с тушевкой.
Чуть больше внимания, чем обычно, нужно уделить зоне под глазами. Проработанная, она-то и рождает вид «первого дня после отпуска» (или хотя бы после восьмичасового сна). Консилер со светоотражением здесь — лучший друг: даже неплотное, но рассеивающее свет средство скроет синеву и припухлость.
Glazed skin
Трендом на глянцевую кожу в этом году мы обязаны Хейли Бибер — несмотря на то, что задолго до этого эффект влажного лица уже успели возвести в культ в Корее. Еще один способ прикинуться отдохнувшим человеком чуть сложнее предыдущего, главное — сделать ровный тон.
Добиться натурального, но интенсивного сияния одним хайлайтером сложновато — в помощь мерцающие базы под макияж. Их достаточно заменить любым кремом с высоким содержанием масел — только заранее проследите за тем, чтобы тональное средство не скатывалось. Уже сверху можно воспользоваться хайлайтером — кремовая текстура без отдельных блесток сработает симпатичнее в жизни, а более яркие сухие варианты пригодятся, чтобы мейк выразительно смотрелся на селфи.
Еще один мастхэв в этой опции — бронзер: можно выбрать средство чуть темнее естественного тона кожи, не ударяясь в рыжину.
Кокетливые бантики
Одним из запомнившихся мейков в этом году был образ с показа Simone Rocha AW23, придуманный Томасом де Клюйвером — международным визажистом Gucci. Несмотря на кажущуюся сложность, дел тут на несколько минут (легкая небрежность даже на руку): заматировать лицо, выделить глаза и брови бежевыми тенями и гелем, нанести побольше румян — и переходить к главному.
Хотите — достаньте банты из набора для рукоделия, хотите — накромсайте ленту от какой‑нибудь коробки с подарком на несколько более тонких и завяжите бант из них. Посадить аксессуар проще всего на обычный клей для ресниц.
В поддержку получившегося макияжа куклы, которая могла бы стать мерчем Siouxsie and the Banshees, добавьте соответствующее украшение: жемчужные или прозрачные длинные серьги. Решение для смелых — поискать такие среди подвесок на старую люстру.
Заснеженные ресницы
Белые ресницы — наш ответ традиционным блесткам в этом году. Это решение одновременно ленивое и кропотливое. В первом случае в ход пойдут белые накладные ресницы. Во втором придется поколдовать с тушью.
Начать в любом случае стоит с кожи: повторите те же шаги, как если бы делали glazed skin, но теплый бронзер замените на прохладный скульптор и румяна такого же подтона — «глазурь» станет больше напоминать заледенелость. Макияжем глаз как таковым можно пренебречь, но капля хайлайтера в уголке добавит выразительности.
Светлая тушь ложится на ресницы плохо, поэтому добавьте базу, чтобы цвет стал заметнее. А кончики подкрасьте другим оттенком — например, голубым или персиковым. Это придаст фактуры и переливов, как на елочке.
Код «красный»
На красные колготки фэшн-инфлюэнсеров сил смотреть уже нет, так что можно переместить акцент повыше — на лицо. Алая помада нарядная сама по себе, а наша идея — превратить макияж с ней в подиумный.
Во-первых, поддержите оттенок на губах косметикой на остальном лице: красноватыми румянами и тенями, растушеванными в полупрозрачную дымку. Во-вторых, сделайте губы острее: внешний контур прокрасьте бордовым оттенком, а внутри — более алым. Глиттер на губах тоже приветствуется — обратите внимание на маркировку, что средство безопасно при случайном смешивании с салатом.
Бонус этого образа — быстрая укладка: просушите волосы без спреев и пен для объема, разглаживая прямой расческой, а затем зачешите назад с помощью геля. Сделать их театрально плоскими или оставить немного естественной текстуры на кончиках — решать вам.
Человек года
Журнал Time недавно объявил Тейлор Свифт человеком года — ну а человеком года по вашей версии будете вы сами. Впрочем, не отказываемся подсмотреть мейки у поп-дивы: с красными губами было бы слишком очевидно, так что выбираем ретровариант — как на обложке последнего лонгплея артистки.
Что нужно: усидчивость и внимание (надеемся, они у вас еще остались под конец года)! С кирпичными румянами легко обжечься — лучше наслаивайте их постепенно, а не тушуйте большими мазками. Где мера не важна, так это на глазах: на серо-голубых тенях у Тейлор лежит дуохром синего шиммера и жирных черных стрелок.
Дальше перепутье: или превратиться в Присциллу Пресли, сделав начес, или осовременить мейк за счет нарочито нестарательной укладки — такую получаешь, разлохматив пряди с помощью сухого шампуня или текстурайзера.
Gothcore
Ворчать на неэкологичные гирлянды в этом году предлагаем не в костюме зеленого монстра, а в макияже готической дивы — зря, что ли, «Уэнсдэй» так шумела даже в начале этого года?
Отправная точка для мрачного мейкапа — губы: одной фиолетовой или иссиня-черной помады хватит, чтобы заявить, что вы обо всех этих праздниках думаете. За усложнение отвечают стрелки — рисуйте что‑нибудь затейливое и не обязательно ровное — и обесцвеченные брови (но стоит учесть, что обратно цветными они станут месяца через два).