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Новый год-2024

Тейлор Свифт, готика и много красного: 7 трендовых идей макияжа на Новый год-2024

Софья Серганова
Сегодня в 15:01
Мы собрали варианты разной сложности: для тех, кто готов провести перед зеркалом пару часов, и для тех, у кого не хватает времени и от предпраздничных дедлайнов уже трясутся руки.

Барбикор для жизни

Если от розовых нарядов уже рябит в глазах, то макияж в этих оттенках смотрится до сих пор освежающе — а это то, что всем нам не помешает в декабре. Можно удариться в розовое буйство буквально, но мы выбрали версию, которую уместно выгулять не только на вечеринку, но и на корпоратив.

Повторить мейк звезды «Барби» Марго Робби смогут даже те, кто в жизни не держал кисть: выбирайте полупрозрачный нюд с прохладной розовинкой — если вдруг переусердствуете, кожа не будет выглядеть раскрасневшейся. Чтобы экспериментировать было еще безопаснее, сухим текстурам предпочтите кремовые, матовым — слегка атласные: это избавит от заморочек с тушевкой.

Чуть больше внимания, чем обычно, нужно уделить зоне под глазами. Проработанная, она-то и рождает вид «первого дня после отпуска» (или хотя бы после восьмичасового сна). Консилер со светоотражением здесь — лучший друг: даже неплотное, но рассеивающее свет средство скроет синеву и припухлость.

Помада Kiko Milano
1329 р.
Серьги-гвоздики
5100 р.
Парфюмерная вода Etat Libre d’Orange
14 900 р.
Чокер Bella Potemkina
3990 р.
Консилер Delilah
3712 р.
Палетка теней 3ina
1270 р.
Жидкие румяна Focallure
633 р.
Термотушь для ресниц Promakeup
990 р.

Glazed skin

Трендом на глянцевую кожу в этом году мы обязаны Хейли Бибер — несмотря на то, что задолго до этого эффект влажного лица уже успели возвести в культ в Корее. Еще один способ прикинуться отдохнувшим человеком чуть сложнее предыдущего, главное — сделать ровный тон.

Добиться натурального, но интенсивного сияния одним хайлайтером сложновато — в помощь мерцающие базы под макияж. Их достаточно заменить любым кремом с высоким содержанием масел — только заранее проследите за тем, чтобы тональное средство не скатывалось. Уже сверху можно воспользоваться хайлайтером — кремовая текстура без отдельных блесток сработает симпатичнее в жизни, а более яркие сухие варианты пригодятся, чтобы мейк выразительно смотрелся на селфи.

Еще один мастхэв в этой опции — бронзер: можно выбрать средство чуть темнее естественного тона кожи, не ударяясь в рыжину.

Блеск для губ Elian
483 р.
Увлажняющая крем-сыворотка для ухода и макияжа Organic Kitchen
498 р.
Парфюмерная вода Sun Bleached
16 500 р.
Прозрачный гель-фиксатор для бровей Darling*
790 р.
Спонж для макияжа Deco
519 р.
Пудра Romanova Makeup
3370 р.
Хайлайтер в стике Jane Iredal
7100 р.
Цветная тушь для ресниц 3INA
660 р.
Жидкие тени для век Sergey Naumov
2018 р.
BB-крем Dear, Klairs
2490 р.

Кокетливые бантики

Одним из запомнившихся мейков в этом году был образ с показа Simone Rocha AW23, придуманный Томасом де Клюйвером — международным визажистом Gucci. Несмотря на кажущуюся сложность, дел тут на несколько минут (легкая небрежность даже на руку): заматировать лицо, выделить глаза и брови бежевыми тенями и гелем, нанести побольше румян — и переходить к главному.

Хотите — достаньте банты из набора для рукоделия, хотите — накромсайте ленту от какой‑нибудь коробки с подарком на несколько более тонких и завяжите бант из них. Посадить аксессуар проще всего на обычный клей для ресниц.

В поддержку получившегося макияжа куклы, которая могла бы стать мерчем Siouxsie and the Banshees, добавьте соответствующее украшение: жемчужные или прозрачные длинные серьги. Решение для смелых — поискать такие среди подвесок на старую люстру.

Гель для бровей Shwartzkopf
855 р.
Хайлайтер Influence
400 р.
Серьги
1295 р.
Кисть для пудры
1003 р.
Тинт для губ и щек OK Beauty
891 р.
Атласная красная лента
129 р.
Рассыпчатая матирующая пудра Magic Vail
1224 р.
Клей для накладных ресниц Beauty Drugs
450 р.
Тушь для ресниц RBG
1300 р.
Парфюмерная вода Costume National
4 380 р.
Тени для век Saemmul
538 р.

Заснеженные ресницы

Белые ресницы — наш ответ традиционным блесткам в этом году. Это решение одновременно ленивое и кропотливое. В первом случае в ход пойдут белые накладные ресницы. Во втором придется поколдовать с тушью.

Начать в любом случае стоит с кожи: повторите те же шаги, как если бы делали glazed skin, но теплый бронзер замените на прохладный скульптор и румяна такого же подтона — «глазурь» станет больше напоминать заледенелость. Макияжем глаз как таковым можно пренебречь, но капля хайлайтера в уголке добавит выразительности.

Светлая тушь ложится на ресницы плохо, поэтому добавьте базу, чтобы цвет стал заметнее. А кончики подкрасьте другим оттенком — например, голубым или персиковым. Это придаст фактуры и переливов, как на елочке.

Крем-тени для век 3ina
1458 р.
Белая тушь для ресниц 7Days
451 р.
Контуринг-стик Influence
660 р.
Тени Eva Mosaic
331 р.
Лаковая помада Beauty Bomb
610 р.
Крем-праймер Blithe
3490 р.
Парфюмерная вода Sonic Flower
13 900 р.
Красная тушь Shu
440 р.
Пудра Tom Ford
6705 р.
Основа под тушь Make Up Factory
1067 р.

Код «красный»

На красные колготки фэшн-инфлюэнсеров сил смотреть уже нет, так что можно переместить акцент повыше — на лицо. Алая помада нарядная сама по себе, а наша идея — превратить макияж с ней в подиумный.

Во-первых, поддержите оттенок на губах косметикой на остальном лице: красноватыми румянами и тенями, растушеванными в полупрозрачную дымку. Во-вторых, сделайте губы острее: внешний контур прокрасьте бордовым оттенком, а внутри — более алым. Глиттер на губах тоже приветствуется — обратите внимание на маркировку, что средство безопасно при случайном смешивании с салатом.

Бонус этого образа — быстрая укладка: просушите волосы без спреев и пен для объема, разглаживая прямой расческой, а затем зачешите назад с помощью геля. Сделать их театрально плоскими или оставить немного естественной текстуры на кончиках — решать вам.

Помада 3ina
715 р.
Духи Madame M
16 500 р.
Скульптор Shik
801 р.
Гель-блестки Glitter Things
420 р.
Жидкая помада Art Visage
332 р.
Тени для век Bodyography
1122 р.
Крем для лица для проблемной кожи Elborian
5490 р.
Палетка теней Inglot
3154 р.
Гель для эффекта мокрых волос Keune
1400 р.
Невидимки для волос
277 р.
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Человек года

Журнал Time недавно объявил Тейлор Свифт человеком года — ну а человеком года по вашей версии будете вы сами. Впрочем, не отказываемся подсмотреть мейки у поп-дивы: с красными губами было бы слишком очевидно, так что выбираем ретровариант — как на обложке последнего лонгплея артистки.

Что нужно: усидчивость и внимание (надеемся, они у вас еще остались под конец года)! С кирпичными румянами легко обжечься — лучше наслаивайте их постепенно, а не тушуйте большими мазками. Где мера не важна, так это на глазах: на серо-голубых тенях у Тейлор лежит дуохром синего шиммера и жирных черных стрелок.

Дальше перепутье: или превратиться в Присциллу Пресли, сделав начес, или осовременить мейк за счет нарочито нестарательной укладки — такую получаешь, разлохматив пряди с помощью сухого шампуня или текстурайзера.

Рассыпчатые тени для век Inglot
1840 р.
Подводка Sergey Naumov
2318 р.
Помада для губ 3INA
1458 р.
Сухой шампунь For Me
360 р.
Тушь для ресниц Anastasia Beverly Hills
1898 р.
Матовые румяна Chic in Cheek
364 р.
Водостойкий карандаш для губ 3ina
1188 р.
Тени для век Kiko Milano
616 р.
Парфюмерная вода Smoking Gun
17 900 р.
Кисть для теней Essence
135 р.
Основа под тени Art Visage
220 р.
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Gothcore

Ворчать на неэкологичные гирлянды в этом году предлагаем не в костюме зеленого монстра, а в макияже готической дивы — зря, что ли, «Уэнсдэй» так шумела даже в начале этого года?

Отправная точка для мрачного мейкапа — губы: одной фиолетовой или иссиня-черной помады хватит, чтобы заявить, что вы обо всех этих праздниках думаете. За усложнение отвечают стрелки — рисуйте что‑нибудь затейливое и не обязательно ровное — и обесцвеченные брови (но стоит учесть, что обратно цветными они станут месяца через два).

Гель-мыло для бровей OK Beauty
268 р.
Матовая губная помада Lancôme
1399 р.
Карандаш для глаз RAD
342 р.
Кисть для макияжа
1900 р.
Кисть для подводки
255 р.
Обесцвечивающий крем для волос Studio Professional
513 р.
Парфюмерная вода Melancholia
13 900 р.
Румяна для лица
217 р.
Гелевая подводка Beauty Creations
794 р.
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