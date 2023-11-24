Косметическая одиссея: как я два года искала (и нашла!) идеальную бордовую помаду

Попытка № 1: Catkin Lipstick CO135
Эту очаровательную кандидатку я ухватила на каком‑то из дружеских свопов два года назад. Глаз зацепился за очень красивый флакончик, имитирующий китайскую роспись. И, по всей видимости, упаковку другого китайского бренда Floraris из сегмента подороже. С первого взгляда помада показалась находкой.
В помещении цвет вроде кажется тем самым, а при свете дня раскрывает свою истинную сущность: у него противный кирпичный подтон, который моему холодному оттенку кожи не подходит. Приходилось выкручиваться: делать подложку или контур с помощью темных карандашей для губ.
Однако у предательницы есть очевидный бонус: она заявлена как увлажняющая и действительно не сушит губы. Вероятно, это заслуга масла жожоба в составе. Но из‑за этого продукт совсем не стойкий и уже первый прием пищи не переживет. Смывается легко, не оставляет следов.
Попытка № 2: Seventeen Lip Liner Blood Red 15
Попытки найти идеальный оттенок завели на территорию карандашей для губ. Если звезды на небе удачно сходятся и у них жирная и насыщенная текстура, то покрытие может быть такое же, как у матовой помады.
Лайнер от Seventeen оказался неплохим вариантом. Не сильно красный, но и не сильно коричневый, холодный подтон и легкое нанесение. Но бледноватый, для полноценного образа ему не хватало драматичности. И, к сожалению, сушит неприлично: без увлажняющей базы или топа пользоваться им больно.
Попытка № 3: Art-Visage Love Matte 60
В «Золотом яблоке» наткнулась на заманчивый вариант: матовая помада насыщенного винного цвета с аппликатором, да еще и по адекватной цене. Свотч на руке показал плотный пигмент и стойкое покрытие, так что тюбик (помада, не парень) отправился на кассу.
Покрытие — шикарное. Достаточно нанести один слой, чтобы был полный нуар. Помада сохнет очень быстро и, как это бывает с матовыми средствами, высушивает примерно все. Зато покрытие почти неубиваемое: оно пережило активные днерожденческие пляски под Бритни Спирс, пиццу и жирный кусок торта. За весь вечер мне даже не пришлось ее обновлять. Так что приходится выбирать: либо комфорт губ, либо идеальные фотографии с вечеринки.
Попытка № 4: Vivienne Sabo Jolies Lèvres 110
Я люблю продукты Vivienne Sabo: за небольшие деньги получаешь вполне приличную декоративную косметику, а их тушь Cabaret — маст-хэв моей косметички. Решила попытать удачу и с карандашом для губ, на который случайно упал взгляд в «Золотом яблоке», с многообещающим названием оттенка Dark Wine. Самое то, подумала я, и отнесла счастливчика на кассу.
Оттенок действительно что надо: холодный и красноватый, но не слишком темный. Чтобы карандаш ложился лучше, а цвет казался ярче, пользуюсь лайфхаком: перед нанесением слегка увлажняю губы гигиенической помадой. Но покрытие все равно не получается таким ярким и насыщенным, как хотелось бы.
Попытка № 5: ЗINA the Lipstick 274
ЗINA — самое большое разочарование в этой подборке. С виду она кажется тем, что ты ищешь, но база у оттенка не бордовая, а ярко-ягодная, которая уходит в фиолетовый. Цвет очень красивый, но он мощно въедается в кожу, и уже после первого приема пищи на губах (и на зубах) получается не деликатный бордовый цвет, а радостный смородиновый щербет.
А к концу дня помада и вовсе начинает растекаться налево и направо. И вот ты, сидя где‑то в кафе на Пушкинской с друзьями, пытаешься экстренно придумать, как тебе стереть с лица едкий ягодный пигмент. Так себе экспириенс.
Попытка № 6: Note Mattemoist Lipstick 307
С продуктами турецкого бренда Note я уже была знакома: жидкая алая матовая помада-тинт служила мне верой и правдой года три, пока окончательно не высохла в упаковке. Другую модель я решилась потестировать методом «пальцем в небо». Терять было нечего — у меня и так скопилась целая коллекция, и еще один флакончик роли бы не сыграл. В поиске идеальной помады хотелось найти не просто крутой продукт, но и соответствующий дизайн упаковки: все-таки томные помады хочется наносить в таком же томном антураже, представляя себя героиней нуаров.
С этой матовой помадой Note сложилось все. За счет масел в составе она ложится ровно и не пересушивает губы, достаточно стойкая, но не сильно въедается в кожу. Но самое главное — идеальный винный оттенок с холодным подтоном, который подойдет любому цветотипу. А если использовать средство с карандашом Vivienne Sabo, и вовсе получаются губы, на которые тяжело смотреть, потому что не можешь поцеловать.