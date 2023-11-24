Косметическая одиссея: как я два года искала (и нашла!) идеальную бордовую помаду

С продуктами турецкого бренда Note я уже была знакома: жидкая алая матовая помада-тинт служила мне верой и правдой года три, пока окончательно не высохла в упаковке. Другую модель я решилась потестировать методом «пальцем в небо». Терять было нечего — у меня и так скопилась целая коллекция, и еще один флакончик роли бы не сыграл. В поиске идеальной помады хотелось найти не просто крутой продукт, но и соответствующий дизайн упаковки: все-таки томные помады хочется наносить в таком же томном антураже, представляя себя героиней нуаров.