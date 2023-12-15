7 идей нарядов на Новый год: Алла Борисовна, игривое игристое и Римская империя

В очередной раз доказавшие в этом году свою адекватность и народность Алла Борисовна и Максим Галкин* — ориентир не только в плане морали, но и стиля. Выбирайте, быть или не быть на Новый год и перевоплощайтесь в одно из амплуа примадонны и комика. Проще всего, конечно, остановиться на знакомых образах певицы из 80-х и 90-х — тем более, что все оттенки ночи, пайетки и кружево встречаются в большинстве новогодних коллекций.