7 идей нарядов на Новый год: Алла Борисовна, игривое игристое и Римская империя

Бутербродик с икрой
Самый безобидный вариант праздничного наряда: бутербродик с икрой всем люб, и в этом образе присутствует налет роскоши с намеком на интеллигентность. Черная или красная — выбор за вами.
Что точно должно быть в вашем луке, так это ненавязчивая «икристость», которую легко имитируют пайетки, украшения на шею и топы с бусинами. Из оттенков подойдут насыщенный оранжевый, морковно-красный или коралловый, золото (ведь вы люкс!) и цвет сливочного масла. Это, кстати, следующий большой тренд: посмотрите, как оттенки бутербродного масла обыгрывают в своей последней коллекции датчане Ganni.
Парный выход: Алла Борисовна и Максим Галкин*
В очередной раз доказавшие в этом году свою адекватность и народность Алла Борисовна и Максим Галкин* — ориентир не только в плане морали, но и стиля. Выбирайте, быть или не быть на Новый год и перевоплощайтесь в одно из амплуа примадонны и комика. Проще всего, конечно, остановиться на знакомых образах певицы из 80-х и 90-х — тем более, что все оттенки ночи, пайетки и кружево встречаются в большинстве новогодних коллекций.
Образы Галкина* с каждым годом становятся все более расслабленными, но мы предлагаем выбрать один из его сценических луков — например, в пиджаке и эффектных брюках. Ну а что, примадонне нужно соответствовать!
Сельдь под шубой
Барбикор есть у нас дома: ярко-розовый салат с майонезной заправкой, сельдью и картошкой может вызывать гастрономические, но точно не стилистические споры. Чтобы соответствовать нарядному первоисточнику, советуем собрать многослойный образ, в котором встретится сразу несколько оттенков розового, немного светлых тонов и дерзкие аксессуары (тот самый селедочный цимес!).
Все мысли о Римской империи
Мем, родившийся, как и многое хорошее, из тиктока, отлично отражает реалии 2023 года — хочется как можно чаще думать о Римской империи, Вавилоне или эпохе Возрождения, лишь бы только не о наших днях.
Для соответствующего праздничного образа советуем обращаться не к экспертам по реконструкции и магазинам маскарадных костюмов, а к новогодним коллекциям. Как в мужских, так и в женских много золота, пайеток, имитирующих кольчугу, и струящихся тканей. И не забываем про эффектный головной убор!
Дженнифер Кулидж
Залетевший пару лет назад в топы тренд на old money — нарочито сдержанную, но очень дорогую одежду — плавно сходит на нет, уступая место new money (китчевая одежда, броские аксессуары и все, что выглядит бескомпромиссно дорого и заметно. — Прим. ред.). И лучший пример для подражания здесь — великая Таня Макуэйд в исполнении Дженнифер Кулидж в сериале «Белый лотос».
Это настолько монолитный и мощный источник вдохновения, что мы даже не беремся советовать определенный образ миллионерши. Просто следуйте зову сердца и не стесняйтесь примерять на себя все китчевые наряды. Не обойтись без декольтированных платьев, широких палантинов, крупных солнцезащитных очков, подчеркнутого контура губ и, конечно, невозмутимого выражения лица.
Игривое игристое
Простой в реализации, но от того не менее эффектный образ. Понадобится что‑то легкое и струящееся, желательно золотистых и лимонных оттенков. Пузырьки легко имитировать пайетками, а для пущей убедительности вместо клатча захватить узкий бокал. К месту придется и популярный в этом сезоне металлик — шикарное серебро и позолоту ищите в праздничных коллекциях Studio 29, 2Mood и Lime, а сияющие аксессуары ищите у Befree.
Тейлор Свифт
Повторить что‑то подобное на новогодней вечеринке вряд ли получится, а вот воспроизвести один из сценических образов Свифт — всегда пожалуйста. Понадобится обильный глиттер на лице и теле, яркая помада и что‑нибудь обтягивающее и блестящее.
* Максим Галкин признан Минюстом иноагентом.