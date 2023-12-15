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Новый год-2024

7 идей нарядов на Новый год: Алла Борисовна, игривое игристое и Римская империя

Таня Решетник
Сегодня в 18:48
Новогодняя вечеринка — отличный повод попрощаться с уходящим годом и вспомнить мемы и тренды 2023-го. Один из них может стать источником вдохновения для новогоднего образа. Ну а если вы предпочитаете безопасную классику, взгляните на новогодний стол — на нем тоже найдутся идеи для праздничных нарядов.

Бутербродик с икрой

Самый безобидный вариант праздничного наряда: бутербродик с икрой всем люб, и в этом образе присутствует налет роскоши с намеком на интеллигентность. Черная или красная — выбор за вами.

Что точно должно быть в вашем луке, так это ненавязчивая «икристость», которую легко имитируют пайетки, украшения на шею и топы с бусинами. Из оттенков подойдут насыщенный оранжевый, морковно-красный или коралловый, золото (ведь вы люкс!) и цвет сливочного масла. Это, кстати, следующий большой тренд: посмотрите, как оттенки бутербродного масла обыгрывают в своей последней коллекции датчане Ganni.

Жакет Studio29
17 900 р.
Платье 12Storeez
22 980 р.
Балетки Lime
8 999 р.
Чокер Wisteria Gems
5 500 р.
Сумка Befree
1 999 р.

Парный выход: Алла Борисовна и Максим Галкин*

В очередной раз доказавшие в этом году свою адекватность и народность Алла Борисовна и Максим Галкин* — ориентир не только в плане морали, но и стиля. Выбирайте, быть или не быть на Новый год и перевоплощайтесь в одно из амплуа примадонны и комика. Проще всего, конечно, остановиться на знакомых образах певицы из 80-х и 90-х — тем более, что все оттенки ночи, пайетки и кружево встречаются в большинстве новогодних коллекций.

Образы Галкина* с каждым годом становятся все более расслабленными, но мы предлагаем выбрать один из его сценических луков — например, в пиджаке и эффектных брюках. Ну а что, примадонне нужно соответствовать!

Корсет Lichi
4299 р.
Болеро Lime
10 999 р.
Брюки You Wanna
4550 р.
Туфли Lera Nena
11 999 р.
Пиджак Benetton
14 999 р.
Брюки Stussy
26 990 р.
Поло Lime
7999 р.
Ботинки Camper Lab
29 990 р.

Сельдь под шубой

Барбикор есть у нас дома: ярко-розовый салат с майонезной заправкой, сельдью и картошкой может вызывать гастрономические, но точно не стилистические споры. Чтобы соответствовать нарядному первоисточнику, советуем собрать многослойный образ, в котором встретится сразу несколько оттенков розового, немного светлых тонов и дерзкие аксессуары (тот самый селедочный цимес!).

Кардиган Stussy
26 900 р.
Боа 12storeez
28 980 р.
Легинсы Gloria Jeans
1999 р.
Брюки Needles
17 460 р.
Топ Studio 29
14 590 р.
Сабо Crocs
6035 р.

Все мысли о Римской империи

Мем, родившийся, как и многое хорошее, из тиктока, отлично отражает реалии 2023 года — хочется как можно чаще думать о Римской империи, Вавилоне или эпохе Возрождения, лишь бы только не о наших днях.

Для соответствующего праздничного образа советуем обращаться не к экспертам по реконструкции и магазинам маскарадных костюмов, а к новогодним коллекциям. Как в мужских, так и в женских много золота, пайеток, имитирующих кольчугу, и струящихся тканей. И не забываем про эффектный головной убор!

Юбка Muus
26 000 р.
Футболка
894 р.
Сумка Muus
12 000 р.
Брюки Love Republic
7999 р.
Туфли Ricagno
58 900 р.
Кроссовки Puma
15 490 р.
Ободок Sela
499 р.

Дженнифер Кулидж

Залетевший пару лет назад в топы тренд на old money — нарочито сдержанную, но очень дорогую одежду — плавно сходит на нет, уступая место new money (китчевая одежда, броские аксессуары и все, что выглядит бескомпромиссно дорого и заметно. — Прим. ред.). И лучший пример для подражания здесь — великая Таня Макуэйд в исполнении Дженнифер Кулидж в сериале «Белый лотос».

Это настолько монолитный и мощный источник вдохновения, что мы даже не беремся советовать определенный образ миллионерши. Просто следуйте зову сердца и не стесняйтесь примерять на себя все китчевые наряды. Не обойтись без декольтированных платьев, широких палантинов, крупных солнцезащитных очков, подчеркнутого контура губ и, конечно, невозмутимого выражения лица.

Лайнер для губ Ga De
844 р.
Платье Lichi
7999 р.
Перчатки Kalmanovich
30 138 р.
Заколка Lime
1599 р.
Босоножки 12Storeez
18 980 р.
Платок Dolce & Gabbana
53 950 р.
Очки Mango
2249 р.

Игривое игристое

Простой в реализации, но от того не менее эффектный образ. Понадобится что‑то легкое и струящееся, желательно золотистых и лимонных оттенков. Пузырьки легко имитировать пайетками, а для пущей убедительности вместо клатча захватить узкий бокал. К месту придется и популярный в этом сезоне металлик — шикарное серебро и позолоту ищите в праздничных коллекциях Studio 29, 2Mood и Lime, а сияющие аксессуары ищите у Befree.

Брюки Vereja
22 750 р.
Подвеска The Q
10 000 р.
Топ Lime
5999 р.
Босоножки Lime
7999 р.
Сумка Vereja
18 000 р.
Мишура
152 р.
Рубашка Howlin
21 980 р.
Юбка You Wanna
9950 р.

Тейлор Свифт

Фоном для 2023 года стало пристальное наблюдение за очередным музыкальным туром человека года по версии Time Тейлор Свифт. И многочисленные статьи о том, как певица поднимает экономику США и провоцирует рост стоимости краткосрочной аренды во всех городах, куда бы она не приезжала.

Повторить что‑то подобное на новогодней вечеринке вряд ли получится, а вот воспроизвести один из сценических образов Свифт — всегда пожалуйста. Понадобится обильный глиттер на лице и теле, яркая помада и что‑нибудь обтягивающее и блестящее.

Жакет Studio
19 990 р.
Боди Love Republic
1 999 р.
Стразы для лица и тела
357 р.
Юбка Mango
25 999 р.
Ботильоны 2Mood
21 980 р.
Глиттер для лица и тела
250 р.

* Максим Галкин признан Минюстом иноагентом.

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