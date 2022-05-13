Тренд на обесцвеченные брови зародился несколько лет назад, а потом успешно использовался в субкультурных макияжах тиктока. Сейчас о почти незаметных бровях вспомнили в связи с образом Кендалл Дженнер на Met Gala. Наша бьюти-редакторка Лизавета Шатурова больше года ходила с обесцвеченными бровями и делится всеми тонкостями этого процесса.
Скажу без лишней скромности, за свою жизнь я много раз получала комплименты бровям. По своей природе они густые, но не слишком, при этом не сильно жесткие и идеально укладываются с помощью геля — наверное, поэтому их часто хвалили знакомые визажисты. С пинцетом в юности я не заигрывала, и когда Кара Делевинь покорила всех своими бровями, оказалось, что я тоже в тренде.
Возможно, именно из‑за этого я несколько лет смотрела на девушек, которые осветляют брови, с любопытством, но не более. Мне, человеку, который красил волосы почти во все цвета радуги, почему‑то казалось, что это слишком радикальный шаг, которым я лучше полюбуюсь со стороны.
Так продолжалось до карантина. Рукоделие мне не близко, поэтому я, как и всегда, развлекалась самодельными стрижками и окрашиваниями, но они мне быстро надоели. Именно в этот момент на глаза попалась фотография Леди Гаги из 2013 года. Темные волосы, красноватый румянец, винно-кровавые губы и почти прозрачные брови, которые придавали этому образу максимально колдовской вид. Я почувствовала, что такую красоту хочется повторить как можно скорее, и записалась к знакомой бровистке на обесцвечивание.
С осветленными бровями я проходила больше года и готова поделиться всеми тонкостями, с которыми столкнулась.
Они могут не осветлиться с первого раза
При первом осветлении мои темные волосы краска взяла не полностью: часть бровинок стала светлой, но многие остались прежними. Получился эффект зебры. Меня таким не напугать, поэтому я спокойно выждала несколько дней и осветлила волосы заново, уже окончательно. Но если светлые брови нужны вам под конкретное мероприятие, лучше озаботиться этим вопросом заранее.
Они не будут белыми
Темные волосы на бровях, как и на голове, невозможно просто так осветлить до белого цвета без дополнительных манипуляций. Теплый оттенок меня не смущал — все-таки на фоне кожи он смотрится вполне органично, но когда хотелось пепельного эффекта, в ход шли шампуни, оттеночные бальзамы и маски для нейтрализации желтизны. Кстати, с ними нужно быть аккуратнее. Во-первых, обесцвеченные брови быстро впитывают пигмент, и риск получить фиолетовые волосы слишком велик — я много раз попадала в эту ловушку. Во-вторых, оттеночные продукты могут окрасить кожу — и в эту ловушку я тоже попадала, спасало многократное умывание маслянистыми средствами.
Брови растут быстрее, чем вы думаете
Мое самое большое открытие. Примерно через три дня после осветления я замечала темные «пеньки» новых бровей, поэтому для идеального образа приходилось заново обесцвечиваться минимум раз в две недели. В этом есть и плюс — на то, чтобы полностью вернуть бровям прежний оттенок, у меня ушло примерно два месяца. Темные волосы сами вырастали на месте светлых, не пришлось даже заново красить их в родной цвет. Сказал бы мне кто об этом во времена повального усиленного отращивания широких бровей…
Они могут начать выпадать, но это не страшно
И без того не мягкие волосы под воздействием множества осветлений становятся заметно жестче. Поэтому чаще ломаются и выпадают. Это может пугать, но на самом деле на место старых волос сразу приходят новые (см. пункт выше). А после полного обновления качество бровей остается таким, как и было до окрашивания.
Для меня этот эксперимент оказался удачным. С обесцвеченными бровями гораздо интереснее смотрелся любой макияж: темные губы, гранжевые смоки или яркий дрейпинг. А когда образ надоел, отрастить оригинальные брови получилось быстрее, чем любую неудачную стрижку.