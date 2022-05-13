Скажу без лишней скромности, за свою жизнь я много раз получала комплименты бровям. По своей природе они густые, но не слишком, при этом не сильно жесткие и идеально укладываются с помощью геля — наверное, поэтому их часто хвалили знакомые визажисты. С пинцетом в юности я не заигрывала, и когда Кара Делевинь покорила всех своими бровями, оказалось, что я тоже в тренде.

Возможно, именно из‑за этого я несколько лет смотрела на девушек, которые осветляют брови, с любопытством, но не более. Мне, человеку, который красил волосы почти во все цвета радуги, почему‑то казалось, что это слишком радикальный шаг, которым я лучше полюбуюсь со стороны.

Так продолжалось до карантина. Рукоделие мне не близко, поэтому я, как и всегда, развлекалась самодельными стрижками и окрашиваниями, но они мне быстро надоели. Именно в этот момент на глаза попалась фотография Леди Гаги из 2013 года. Темные волосы, красноватый румянец, винно-кровавые губы и почти прозрачные брови, которые придавали этому образу максимально колдовской вид. Я почувствовала, что такую красоту хочется повторить как можно скорее, и записалась к знакомой бровистке на обесцвечивание.

С осветленными бровями я проходила больше года и готова поделиться всеми тонкостями, с которыми столкнулась.