7 узнаваемых мейков на Хеллоуин

Поп-культурные образы, для которых можно не сильно морочиться с нарядом.

Актрису долго обвиняли в том, что ее эпатажный образ был придуман Йе, но после расставания с рэпером стало понятно, что Джулия Фокс и сама по себе непроста. Повторить образ любимого героя всех фешен-телеграм-каналов относительно несложно: наденьте максимально открытую, но минималистичную одежду и нарисуйте самые сумасшедшие стрелки. Красные глаза — опционально.

Макияж с показа Valentino

Тотальную монограму, как на лице модели, можно повторить небуквально. Соберите образ с одним паттерном и продолжите узор на открытых участках кожи. Лучше выбирать простые, геометрические варианты (например, одежду в горох), иначе рискуете потратить на макияж больше времени, чем на вечеринку.

Кожа вампира

Надеемся, вы знаете, что любить «Сумерки» в 2022 году — уже не guilty pleasure. Ставший мемом момент, где главный герой показывает возлюбленной свое истинное лицо, вспомнили тикток-визажисты. Они же и предложили повторить образ, щедро смешав тональное средство с жидким шиммером и закрепив макияж хайлатером с крупными блестками.

Doja Cat на Парижской неделе моды

Каждый выход певицы в рамках Paris Fashion Week был похож на небольшое представление. Избавившаяся от бровей Doja не только рисовала на их месте диковинные узоры, но и полностью превращала себя в героиню научной фантастики: с синим или золотым гримом, мудреными стрелками или нестандарными губами.

Герои «Дома дракона»

Главный совет: не обесцвечивайте брови целиком и не красьте их белой краской, лучше сосредоточьтесь на естественном русом оттенке. А вот с прической, скорее всего, придется заморочиться. Когда будете вплетать искусственные косы, можете успокаивать себя мыслью, что актерам сериала тоже не нравилось каждый день высиживать по несколько часов в кресле специалиста по прическам.

Хотя байопик «Блондинка» вышел скорее компиляцией трагических сюжетов, которые с трудом ложатся в картину дурашливого праздника, образ Монро все равно продолжает быть популярным и узнаваемым. Обратите внимание на неочевидные элементы макияжа: скругленные контуры губ, изогнутые брови одной толщины, искусственные ресницы в уголках глаз для невинного взгляда.

«Все везде и сразу»