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Хеллоуин
7 узнаваемых мейков на Хеллоуин
Лизавета Шатурова
Сегодня в 18:40
Поп-культурные образы, для которых можно не сильно морочиться с нарядом.

Джулия Фокс

MAC
1190 р.
Smashbox
858 р.
Shiseido
1199 р.
Kiko Milano
1199 р.

Актрису долго обвиняли в том, что ее эпатажный образ был придуман Йе, но после расставания с рэпером стало понятно, что Джулия Фокс и сама по себе непроста. Повторить образ любимого героя всех фешен-телеграм-каналов относительно несложно: наденьте максимально открытую, но минималистичную одежду и нарисуйте самые сумасшедшие стрелки. Красные глаза — опционально.

Макияж с показа Valentino

Shinewell
305 р.
7Days
798 р.
Pupa
699 р.
RAD
358 р.
Miamitats
392 р.

Тотальную монограму, как на лице модели, можно повторить небуквально. Соберите образ с одним паттерном и продолжите узор на открытых участках кожи. Лучше выбирать простые, геометрические варианты (например, одежду в горох), иначе рискуете потратить на макияж больше времени, чем на вечеринку.

Кожа вампира

Younicorn
448 р.
Starway
600 р.
NYX
1379 р.
Bespecial
1199 р.

Надеемся, вы знаете, что любить «Сумерки» в 2022 году — уже не guilty pleasure. Ставший мемом момент, где главный герой показывает возлюбленной свое истинное лицо, вспомнили тикток-визажисты. Они же и предложили повторить образ, щедро смешав тональное средство с жидким шиммером и закрепив макияж хайлатером с крупными блестками.

Doja Cat на Парижской неделе моды

Krygina Cosmetics
2150 р.
Kryolan
2310 р.

Каждый выход певицы в рамках Paris Fashion Week был похож на небольшое представление. Избавившаяся от бровей Doja не только рисовала на их месте диковинные узоры, но и полностью превращала себя в героиню научной фантастики: с синим или золотым гримом, мудреными стрелками или нестандарными губами.

Герои «Дома дракона»

Promakeup Laboratory
575 р.
L'Oreal Colorista
459 р.
Коса
416 р.

Главный совет: не обесцвечивайте брови целиком и не красьте их белой краской, лучше сосредоточьтесь на естественном русом оттенке. А вот с прической, скорее всего, придется заморочиться. Когда будете вплетать искусственные косы, можете успокаивать себя мыслью, что актерам сериала тоже не нравилось каждый день высиживать по несколько часов в кресле специалиста по прическам.

Мэрилин Монро

Clinique
1620 р.
Urban Decay
2940 р.
Influence Beauty
499 р.
Vivienne Sabo
465 р.

Хотя байопик «Блондинка» вышел скорее компиляцией трагических сюжетов, которые с трудом ложатся в картину дурашливого праздника, образ Монро все равно продолжает быть популярным и узнаваемым. Обратите внимание на неочевидные элементы макияжа: скругленные контуры губ, изогнутые брови одной толщины, искусственные ресницы в уголках глаз для невинного взгляда.

«Все везде и сразу»

Стикеры-глаза
136 р.

Сюр-боевик с философским подтекстом кишит яркими образами. Если привязывать к пальцам сосиски вам не хочется, то надевайте свою привычную одежду из Uniqlo, но не забудьте захватить наклейки в виде глаз.

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