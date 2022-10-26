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Хеллоуин
Как одеться на Хеллоуин? Брэд Питт на красной дорожке, модель Balenciaga и еще 4 идеи
Анна Махорина
Сегодня в 14:00
Предлагаем отказаться от банальных костюмов в пользу луков главных героев и персонажей 2022-го. Бонус — большинство вещей потом можно носить и в обычной жизни.

Модель с показа Balenciaga

Чипсы со вкусом люкса

Топ Jane B Studio
3100 р.
Чипсы Lays
124 р.
Брюки Ushatáva
12 500 р.
Очки Fakoshima
11 500 р.
Клоги Ekonika
8990 р.

Брэд Питт на красной дорожке

Тренируем прыжки на камеру

Джемпер Benetton
4999 р.
Пиджак Ralph Lauren
156 000 р.
Брюки Ralph Lauren
38 700 р.
Кроссовки adidas Handball Spezial
14 999 р.

Кэрри Брэдшоу из «И просто так»

Когда вышла погулять с собакой и резко сорвалась на вечеринку

Платье Tatabronc
13 900 р.
Толстовка Polo Ralph Lauren
17 550 р.
Балетки Oronero Firenze
9140 р.
Солнцезащитные очки Jimmy Choo
36 300 р.
Платок Radical Сhic
17 940 р.
Хозяйственные перчатки
683 р.

Принцесса (королева?) Рейнира из «Дома дракона»

Когда вышла погулять с драконом и резко сорвалась на вечеринку

Парик Imstyle
3021 р.
Платье Abitu
25 000 р.
Балетки Homies
18 000 р.
Кулон на цепи Gem Kingdom
37 000 р.
Игрушка дракона
1556 р.
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Как одеться в стиле Мэрилин Монро?

Эдди из «Очень странных дел»

Главное, чтобы закончилось все не как в сериале

Кроссовки Puma Ralph Sampson
12 499 р.
Джинсы Diesel
26 800 р.
Футболка Perks and Mini
11 370 р.
Куртка «Снежная королева»
9990 р.
Жилет RockMerch
3500 р.

Джулия Фокс

Когда раз в год можно сделать вид, что вы не доминатрикс, а просто на вечеринку идете

Платье Jackson de Ville
36 800 р.
Тренч Lichi
14 999 р.
Ботфорты Vitacci
27 170 р.
Сумка Karl Lagerfeld
29 600 р.
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