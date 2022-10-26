Как одеться на Хеллоуин? Брэд Питт на красной дорожке, модель Balenciaga и еще 4 идеи

Предлагаем отказаться от банальных костюмов в пользу луков главных героев и персонажей 2022-го. Бонус — большинство вещей потом можно носить и в обычной жизни.

Модель с показа Balenciaga Чипсы со вкусом люкса

Брэд Питт на красной дорожке Тренируем прыжки на камеру

Кэрри Брэдшоу из «И просто так» Когда вышла погулять с собакой и резко сорвалась на вечеринку

Принцесса (королева?) Рейнира из «Дома дракона» Когда вышла погулять с драконом и резко сорвалась на вечеринку

Эдди из «Очень странных дел» Главное, чтобы закончилось все не как в сериале