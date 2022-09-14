Как краситься этой осенью? Главные тренды

В отличие от трендов в одежде, тенденции в макияже не меняются на противоположные из сезона в сезон, а, скорее, слегка трансформируются. Разобрались и в этих тонкостях, чтобы рассказать, как краситься этой осенью.

Легкий тон

Тренд на холеную, сияющую кожу преследует нас уже много сезонов, но, кажется, в этом о полной отмене плотных текстур заговорили все. The New York Times, скооперировавшись с визажисткой «Эйфории», хоронит классические тональные средства, а Хейли Бибер выстраивает всю рекламную кампанию своего бренда Rhode вокруг клоуз-ап-изображений «живой» кожи (правда, в отсутствии макияжа на моделях и самой Хейли мы совершенно не уверены).

Тональные средства действительно переживают перерождение: теперь вы все чаще увидите формулировки «тональная эссенция», «тонирующий флюид», «оттеночная сыворотка» и так далее, нарочито подчеркивающие уходовый формат декоративного средства. Но на всякий случай напоминаем, что при желании любой плотный тональный крем можно нанести тонким, почти невесомым слоем и добавить естественности с помощью кремовых румян и жидкого хайлайтера.

Терракотовые румяна

Если летом «голую» кожу активно дополняли веснушки, загар и влажный блеск, то в холодное время года натуральность подчеркивают румянами. Но только в выборе оттенков лучше отойти от идеи естественного румянца и сосредоточиться на осенней палитре: кирпичные, рыжие, даже слегка коричневые румяна — то, что нужно в этом сезоне. Правила нанесения тоже трансформировались. Лифтинг-эффект (когда румяна наносят над скулой к вискам) и стробинг (тушевка идет от век) можно ненадолго отложить и вернуться к классической схеме — оттенок на яблочках, там, где румяна появляются после долгой прогулки.

Матовые монотени

Любовь к эстетике девяностых и нулевых с голубыми тенями и темным контуром губ напомнила нам, что трендовый макияж глаз не обязан состоять из десятков текстур и оттенков. В этом сезоне в тренде снова минималистичный прием с макияжем в одном цвете.

Чтобы адаптировать его к осени, выбирайте сложные матовые оттенки: разбеленный серый, пастельный лиловый, охру, глубокий зеленый или светлый салатовый. Морочиться с тушевкой не стоит, просто нанесите тени на все веко (самым смелым можно и до брови) или при желании затемните уголок более насыщенным оттенком (тоже непременно матовым). Если хотите достичь полного ретроэффекта, обведите глаза серым или коричневым карандашом.

Смелые брови

Лиловый