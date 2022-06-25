Мерч кинофестиваля Beat Film Festival, коллекция из переработанного океанического пластика и другие новинки.

Imakebags

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Новая коллекция Imakebags выстроена вокруг базовых моделей бренда. Прямоугольная сумка из постоянной линии снова стала маленькой, а новые ироничные ручки превращают ее в акцентный аксессуар. Добавилось больше размеров шоперов — от мини для телефона и документов до макси для ноутбука и папок. Также тут есть сумка книжка, которая шесть лет является бестселлером марки. Но самое главное — цвета: столько ярких красок у Imakebags вы еще не видели; идеально для летних луков. Новинки доступны на imakebags.com. Диапазон цен — от 13 700 рублей за мини-сумку до 26 180 рублей за сумку книжку.

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Fakoshima

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Российский бренд оптики переиздал коллекцию High Line: она впервые появилась в 2018 году и была вдохновлена одноименным парком Нью-Йорка. В дроп вошли три модели, каждая в четырех цветах: оранжевом, синем, голубом и черном. Очки уже появились на сайте, стоимость любой оправы — 19 900 рублей.

Ádary

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Ádary — новый бренд родом из Петербурга, который объединил в своих вещах мотивы японского дизайна и конструктивизма. Дебютная коллекция включает лонгслив с завязками, длинное кимоно с поясом, рубашку с фигурным низом, брюки и костюмный жилет со шнуровкой на спине. Порядок цен — 4000 рублей за брюки, 5000 рублей за лонгслив, 6500 рублей за рубашку.

Roma Uvarov Design

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Рома Уваров уже показал коллекцию осень-зима 2023: интересно, что при ее создании он решил не вдохновляться конкретными источниками, а создал собственную героиню. Отправной точкой стала придуманная Ромой техника апсайкл-вязки, при которой нити разных цветов сплетаются друг с другом для получения уникального узора. Все вязаные элементы коллекции создаются вручную рукодельницами, молодыми специалистами и маломобильными мастерами. Наши любимые айтемы тут — драповое пальто и пиджак с вязаными рукавами. Коллекция появится в продаже в августе.

I Am Studio x Lamoda

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Российский бренд вместе с маркетплейсом выпустил капсулу Ocean, выполненную из технологичной ткани, которую получили путем переработки океанического пластика. Сюда вошли платья разной длины, топы на завязках и боди в трех цветах — черном, сиреневом и салатовом. Предметы из коллаборации доступны на Lamoda в разделе Planet, а также на сайте I Am Studio. Диапазон цен — от 9900 рублей за топ с открытой спиной до 13 900 рублей за платье миди.

Nasspen

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Бренд головных уборов выпустил летний дроп. В него уже традиционно вошли панамы — с широкими полями и завязками, панама моряка и панама ведро. А также хлопковый берет цвета папоротника. Аксессуары доступны на nasspen.com. Диапазон цен — от 4700 до 5200 рублей.

T.E.V.I.

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T.E.V.I создал идеальную капсулу для тех, кто планирует провести лето в городе. Тут можно найти вещи, в которых можно отправиться в офис, а затем на ужин с друзьями, — от брючных костюмов и шелковых блуз до джемперов из тонкой шерсти и приталенных платьев. Все в природных оттенках желтого, зеленого, бежевого и голубого с добавлением ч/б. Новинки представлены на сайте марки. Диапазон цен — от 15 200 рублей за футболку с лого до 47 700 рублей за пиджак из шерсти.

Beat Film Festival

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Ежегодный фестиваль документального кино о новой культуре уже приучил нас к тому, чтобы ждать не только премьеры интересных фильмов, но и классный мерч. И 2022 год не стал исключением. В новую коллекцию Beat Film Festival, разработанную совместно с основателями бренда Liars Collective, вошли функциональная жилетка в аутдор-стиле, футболки с авторской графикой и компактная сумка для мелочей. Все вещи из релиза уже поступили в продажу на сайте кинофестиваля. Цены варьируются от 1800 рублей за сумку до 5000 рублей за жилет.

Petrovka’15

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Концепт-стор Petrovka’15 представляет лукбук летних коллекций сезона 2022. Ищите тут все тренды: кожаные пиджаки, платья с вырезами и завязками, корсетные топы, джинсы с рисунком, юбки макси и неоромантичные платья. Новинки можно найти в московском магазине по адресу Петровка, 15. Пространство объединяет шестнадцать марок: LaTrika, Cocoshnick Headdress, Sorelle, Osome2some, Karpov, Panfil, RxB, The Rebel, Munique, LNB, SKVO, Say No More, Ringstone, Great Trotter, Pesoque и Misa Bags.

Открытия недели BLCV Локальный бренд добротного денима открыл флагманский магазин. Он расположен в ТРЦ «Павелецкая Плаза», на минус втором этаже в восточном атриуме. В новом пространстве площадью 57 квадратных метров представлен полный ассортимент бренда: женские и мужские джинсы, шорты, куртки, худи, футболки и аксессуары. В период официального открытия с 23 по 26 июня в магазине будет действовать скидка 20% на весь ассортимент. Divno Плюс-сайз-бренд, основанный Дашей Самкович, Машей Федоровой и Дилей Хисамовой, открывает поп-ап-магазин в «Цветном». С 23 июня по 3 июля посетители универмага смогут познакомиться с весенне-летней коллекцией марки, оценить чайные платья и брючные костюмы в новых оттенках и подобрать летний капсульный гардероб в своем размере — от 42-го до 64-го.