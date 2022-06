Imakebags

Концепт-стор Petrovka’15 представляет лукбук летних коллекций сезона 2022. Ищите тут все тренды: кожаные пиджаки, платья с вырезами и завязками, корсетные топы, джинсы с рисунком, юбки макси и неоромантичные платья.

Новинки можно найти в московском магазине по адресу Петровка, 15. Пространство объединяет шестнадцать марок: LaTrika, Cocoshnick Headdress, Sorelle, Osome2some, Karpov, Panfil, RxB, The Rebel, Munique, LNB, SKVO, Say No More, Ringstone, Great Trotter, Pesoque и Misa Bags.