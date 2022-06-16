Всегда солнечная Флорида, второе десятилетия XXI века. Школьный хулиган настолько отбивается от рук матери, что та отправляет его на перевоспитание к бабушке. Однако он ведет себя только хуже: дерется с прохожими, бросает ходить на уроки и заявляет, что теперь будет рэпером, надо только сходить в тату-салон и набить наколки на лице. Как ни удивительно, стать звездой ему удается в рекордно сжатые сроки , но скверный характер не исправить: свою первую девушку рэпер с псевдонимом порнозвезды XXXTentacion только что не убивает. Вскоре он сам покинет наш мир, едва перевалив за 20-летие, как и полагается всем героям этого проклятого поколения .

XXXTentacion — однозначно самая неординарная (и в плохом, и в хорошем смысле) мегазвезда нашего столетия, и зрители, незнакомые с историей его становления, будут легко убеждены в этом факте к концу документального фильма «Посмотри на меня» (одноименная нарциссическая кричалка «Look at Me» — один из главных хитов рэпера). Для всех остальных людей, не проспавших последние лет пять, это тоже довольно захватывающее зрелище. Ведь наблюдать мифологизированную хронику событий пятилетней давности — равно видеть, как наши собственные жизни на глазах превращаются в Историю . Казалось бы, еще вчера саундклауд-аплоды артиста шепотом шерились на музыкальных форумах и в специализированных пабликах (факт: между премьерой песни «Look at Me» и ее попаданием в чарты прошло ни много ни мало полтора года), а сегодня современники усопшей звезды задним умом говорят, что с первого-второго взгляда были убеждены, что тот достигнет мировой славы минут за 15.

Слава XXXTentacion (или просто Экса) была дурная. Первая половина фильма смотрится и вовсе как хроника восхождения настоящего психопата . После побега от мамы и бабушки рэпер живет у режиссера интернет-порно, который платит ему за видео с избиениями должников; одного из таких бедолаг Экс, не ведя бровью, избивает со спины в сортире. Из другого видео драки 160-сантиметровый рэпер вырезает кадр, где он с блаженной улыбкой душит чью-то окровавленную голову, — и делает это изображение обложкой сингла. Нескольких локальных рэперов, которые признаются, что всегда побаивались Экса, тот собирает в музыкальную группу, но только не записывает с ними треки, а использует по более логичному (с точки зрения психопата) назначению: заставляет каждого создавать по пять твиттер-аккаунтов и репостить видео тех самых драк с заготовленными подписями вроде «Ничего себе, какие у Экса РУЧИЩИ» и «Когда следующая драка???». По словам рэпера, это «маркетинговое дерьмо», которое позволит «поймать новых фанатов».

Разумеется, и после уголовки за домашнее насилие рэпер не остепенился. Напротив, в неопубликованном видеоинтервью изданию Fader он все отрицает и заявляет, гадко хихикая , что «сучку отметелил кто‑то другой», — это напоминает оправдания и наших местных абьюзеров, с ухмылкой говоривших, что перед избиениями девушки те просто забыли надеть очки. После публикации свидетельств бывшей и возмущения общественности XXXTentacion не придумывает ничего лучше для защиты имиджа, чем на стриме заявить: «Отвечаю всем тем, кто называет меня абьюзером. Я сейчас заабьюзирую вашу младшую сестру — со спины». Сотрудницы лейбла после того стрима начали сомневаться в возможности сотрудничества с рэпером, да и всем зрителям нынешнего фильма наблюдать за хроникой едва ли комфортно. И это притом, что режиссерка некоторые острые углы все-таки сглаживает : вилка для барбекю, которой Экс угрожал изнасиловать девушку, или его рассказ об избиении до полусмерти сокамерника за подозрение в гомосексуальности в картине не упоминаются.

Зато каждые несколько минут на экране мелькают разные телефоны доверия — для людей, испытывающих проблемы с психическим здоровьем, для жертв насилия. Вообще, кино чаще напоминает телевизионный спешел о личной жизни звезд, чем музыкальный док. Разумеется, это совсем не тот случай, где нужно отделять художника от искусства (XXXTentacion в одном из интервью и сам с этим соглашается), но и чуточку музыкального контекста, в котором существовало творчество артиста, хотелось бы получить. Не будем сейчас делать за авторов их работу, скажем лишь, что влияние, которое Экс оказал на современную агрессивную и меланхоличную поп-музыку, на эмо-рэп и трэп-метал, невозможно переоценить.