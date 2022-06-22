Какая бы модель сумки не была в вашем вишлисте, ее точно можно найти у локальных марок. От привычных тоутов и багетов до редких боксов и ридикюлей — мы нашли девять магазинов с самыми разными силуэтами, материалами и цветами сумок.

Imakebags

© imakebags/Instagram*

Петербургский бренд создает сумки из натуральной кожи — что приятно, выходят они ограниченным тиражом. Раньше Imakebags специализировались на вневременных моделях приглушенных цветов, но сейчас стали чаще экспериментировать. К примеру, среди последних релизов — сумки из кусочков кожи, сшитых цветными нитками, а также яркий дроп мини-сумок всех цветов радуги. Кроме того, здесь можно найти ключницы, ремни кросс-боди и короткие ручки. Диапазон цен — от 2200 рублей за кошелек-ключницу до 26 180 рублей за сумку-книжку.

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Fetiche

© fetiche_brand/Instagram*

Команда Fetiche — российские дизайнеры и художники, которые вдохновляются архитектурой, графикой и работами авангардистов. Отсюда чистые силуэты сумок и яркая палитра: тут вы найдете ридикюли, трапеции, тоуты, портфели и структурные клатчи. Все в насыщенных цветах — от шоколадного и бежевого до травянисто-зеленого или ярко-красного. Обязательно загляните в раздел аксессуаров: наш фаворит там — футляр для мобильного с ремешком, как на фото выше. Диапазон цен — от 7900 рублей за футляр для наушников до 53 900 рублей за сумку-трапецию.

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Volchek

© volchek.design/Instagram*

К Volchek стоит отправляться тем, у кого уже есть необходимые базовые модели на каждый день, и хочется добавить акцентные сумки в гардероб. Тут представлены кросс-боди, рюкзаки, хобо и багеты из двух отделений самых разных цветов и выделок: эффектнее всего смотрятся в коже под рептилию. Два раза в год, в январе и мае, можно заказать сумку в индивидуальном цветовом сочетании. Диапазон цен — от 7500 рублей за микросумку до 37 100 рублей за дорожную сумку.

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Mercy

© mercy.bag/Instagram*

Ключевая модель Mercy — мягкая сумка-конверт под названием Ease на регулируемом ремешке и в нескольких размерах — от микро до большой под ноутбук. А недавно бренд презентовал еще один силуэт — цилиндрическую сумку Chouchou (в переводе с французского означает «любимчик») в трех цветах — салатовом, розовом и черном. Порядок цен — 7000–18 500 рублей.

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Madame Chatelet

© madame.chatelet/Instagram*

Ателье сумок ручной работы транслирует в своих коллекциях французский вайб. Тут вы найдете максимально нарядные модели, которые, в лучших традициях француженок, стоит носить не только на вечеринки с ярким дресс-кодом, но и в будни — с рубашкой и джинсами. Наш любимчик — сумка из декоративного хрусталя с перьями страуса. Диапазон цен — от 15 000 рублей за хрустальную микросумку до 73 000 рублей за ридикюль из натуральной кожи с фигурной ручкой.

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Ama.brand

© ama.brand/Instagram*

Первоначально в Αma.brand планировали создавать лаконичные универсальные сумки. Но довольно быстро поняли, что конкурировать в сегменте базовых изделий с массовым производством достаточно сложно. Поэтому сейчас покупатель может выбрать цвет и фактуру кожи, длину и форму ручек. Всего доступно 26 цветов кожи для каждой модели, также возможна персонализация в виде индивидуального рисунка, выполненного художником. Силуэты любые — от банана и багета до тоута и сумки почтальона. Диапазон цен — от 14 100 рублей за банан до 23 100 рублей за горизонтальный тоут.

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Подробности по теме История Αma.brand История Αma.brand

Askent

© askentbrand/Instagram*

В Askent ждут тех, кто ищет сумку на каждый день: тут есть все базовые модели в лаконичных цветах. Обратите внимание на летнюю коллекцию бренда — а именно, на структурные сумки бананы, боксы, портмоне на шнуре, хобо и кисеты. Пастельные лиловый и желтый цвета идеально дополнят курортные образы. Диапазон цен — от 2990 рублей за чехол для телефона на ремешке до 19 890 рублей за Lady Bag.

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CNS

© coinsbrand/Instagram*

Если в этом сезоне вы подсели на все цветное, загляните в интернет-магазин CNS. У бренда можно найти салатовые, малиновые, оранжевые, голубые и даже серебряные сумки. Самые интересные модели — Bobbi, похожая на ланч-бокс, и хобо Gella (сейчас доступна по предзаказу). К слову, лаконичные модели приглушенных цветов тут тоже есть. Диапазон цен — от 13 800 за микросумку до 23 900 рублей за хобо.

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Code 28

© code28_official/Instagram*

У Code 28 есть базовые модели строгих форм для условного офиса, но мы все же рекомендуем изучить именно нарядные сумки — бренду они удаются особенно хорошо. Обратите внимание на цветные сатиновые сумки на цепочке, забавные тоуты из овчины и сумку с шелковой бахромой и вышивкой. Диапазон цен — от 4000 рублей за сатиновую сумку до 75 000 рублей за вместительный тоут из замши.

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