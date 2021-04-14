Где искать новую пару денима кроме привычных Levi’s, Carhartt WIP, Edwin или того же Uniqlo? «Афиша Daily» собрала 9 интересных магазинов с достойными джинсами.
BLCV
Дизайнер Илья Булычев уже 15 лет занимается созданием джинсовой одежды. В 2002 году он основал в Риге марку BLCV, которая использует в производстве итальянский ресайкл-деним: каждая пара создается вручную, причем одну вещь от начала до конца делает один и тот же мастер. На вещь дают гарантию два года. Здесь можно найти самые разные модели: палаццо, mom’s, классику, слим-фит — все из самого разного денима: от традиционного синего до вареного или черного. Если не знаете, какой силуэт выбрать, на сайте можно пройти тест на тип фигуры и подходящую под него модель.
SHU
Петербуржцы SHU начинали как марка дождевиков (логичный продукт для северной столицы), но с тех пор заметно расширились в плане ассортимента. Уже пару сезонов у бренда можно найти достойную линейку денима. Тут и различные модели низов — широкие, зауженные и просто свободные, — и приятные джинсовые куртки с накладными карманами. Все в нескольких цветах.
«Форма»
Локальный бренд не позиционирует себя как производитель денима, но при этом в каждой коллекции можно найти интересные джинсовые вещи. В SS21 это, к примеру, костюм из укороченного жакета и брюк со стрелками, а также несколько моделей низов и верхов (включая жилетку-манишку) из вываренной джинсы.
’Rishi
’Rishi — апсайкл-проект из Санкт-Петербурга. Освоив методы пэчворка и аппликации, дизайнеры марки создают уникальные изделия. Добрая часть каталога ’Rishi — вещи из денима. Причем не только привычные куртки и джинсы, но и корсеты со шнуровкой, панамы, сумки и даже пуховики. Большинство айтемов выполнено в технике пэчворк.
Grlfrnd
Джинсы родом из Лос-Анджелеса уже оценили модель Джиджи Хадид и фешен-инфлюэнсер Перниль Тейсбек. А силуэты Grlfrnd, собственно, названы в честь селебрити: тут и микрошорты «Синди», и скинни с высокой посадкой «Кендалл», и расслабленные джинсы-бойфренды «Белла».
Jeanerica
Бренд с говорящим названием специализируется на премиальной джинсе: модели производятся из экологически чистых высококачественных тканей и, по уверению создателей, прослужат долгие годы. Силуэты самые разные: от скинни до классики и baggy.
OrSlow
Японская марка ратует за модный сейчас slow fashion: OrSlow создает качественную джинсу вневременных силуэтов. При этом чтит историю джинсов и всячески «подсвечивает» их рабочую эстетику. У OrSlow есть две линейки. Basic — с привычными моделями вроде пятикарманных брюк с застежкой на болтах и свободных комбинезонов. И Seasonal, где можно найти джинсы с защипами, гавайки из денима и актуальные в SS21 макси-юбки.
Slvralke
Еще один производитель из солнечной Калифорнии, который, кстати, вдохновляется своей родиной при создании одежды. По словам создателей, в коллекциях Slvralke «сочетаются минимализм и красота природы». Ключевой продукт бренда — деним цвета индиго с винтажным эффектом. У марки можно найти интересные коллаборации. Одна из последних — с парижским брендом Ellery, где каждая вещь достойна отдельного внимания: от джинсов с кнопками на коленях до приталенного пальто из денима.
Ragged Jeans
Ragged Jeans — джинсовая линейка дерзкого английского бренда The Ragged Priest. Хотя марка родом из Эссекса (юго-восток Англии), дизайн вещей максимально соответствует уличному стилю того же Лондона: это яркая и местами как будто ношеная одежда, которая на первый взгляд вообще не сочетается между собой. Джинсы Ragged могут быть украшены рисунком из ромашек, собраны из разных кусочков в технике пэчворк или окрашены в шашечку и иметь дырки на месте передних карманов. Панк!