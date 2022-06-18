Дебютная коллекция агентства Lumpen Cars, футболки с принтами работ неизвестного художника и другие новинки.

5 o’Coat

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Московский бренд выпустил летнюю коллекцию, где впервые представил платья. Всего четыре модели: свободное А-силуэта, миди с расклешенными рукавами, лаконичное годе и хлопковое с защипами в области талии. Также в сезон SS22 вошли традиционные для бренда костюмы-четверки из жакета, брюк, жилета и городских бермудов. Цветовая палитра включает в себя как сдержанные светлые оттенки — пудровый, бежевый, голубой, — так и более насыщенные — охра, черный, хаки. Коллекция Golden Hour уже представлена на сайте. Диапазон цен — от 5200 рублей за льняной жилет до 19 000 рублей за двубортный пиджак из шерсти.

«Олово»

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Вслед за сезонной весенне-летней коллекцией российский бренд выпускает первую капсулу с плавательными шортами. Модель отличается классическим силуэтом, регулируемой талией на шнурках, двумя боковыми карманами и одним накладным сзади. На выбор доступны шесть ярких расцветок, украшенных специально разработанной графикой в винтажном стиле. Все пары из релиза отшиты из практичного полиэстера на португальской фабрике Lemar (к слову, здесь же шьются плавательные шорты классиков Vilebrequin). Новая капсула «Олово» уже поступила в продажу. Купить шорты можно на официальном сайте бренда. Каждая расцветка доступна как в детской (8500 рублей), так и взрослой (12 000 рублей) размерных сетках.

Granny’s

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В новую летнюю капсулу бренда вошли топ, жилет, кардиган, косынка и сумка. Все изделия выполнены в актуальной технике «бабушкин квадрат». Предметы коллекции вручную вяжут мастерицы возраста 55+ — участницы социального проекта в поддержку творческих пенсионеров Russian Grannies. 30% от прибыли марки отчисляется на деятельность Russian Grannies. Новинки поступили в интернет-магазин. Диапазон цен — от 4500 рублей за косынку до 23 900 рублей за кардиган из турецкой шерсти.

Ivolga x Ytka

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Итогом сотрудничества двух московских брендов стало идеальное трио сумок на каждый день: геометричная мини-сумка One, конверт Maila и вместительный рюкзак Maison. В палитре — классический черный, универсальный бежевый, благородные охра и бордовый, а также лазурно-синий. Все сумки выполнены из премиальной мягкой кожи. Капсульная коллекция уже в наличии в шоуруме Ivolga, а также онлайн на сайтах обоих брендов. Порядок цен: 13 500 рублей за мини-сумку, 18 100 рублей за конверт и 17 400 рублей за рюкзак.

Lumpen Cars

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Проект Lumpen Cars, запущенный основательницей модельного агентства Lumpen Авдотьей Александровой, представил дебютный мерч. В релиз вошли свитеры с надписями «Холодно» и «Froid», базовое худи с лаконичным брендингом, кусочек мыла в виде медвежонка в различных цветах и красивый керамический стакан. Все позиции доступны для покупки на сайте Lumpen Store. Цены варьируются от 1850 рублей за стакан до 8000 рублей за свитер.

Novaya

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Петербургский бренд, славящийся своей верхней одеждой, уже давно не ограничивает ассортимент одними куртками. В свежую капсульную коллекцию вошли вещи, из которых можно запросто составить полноценный летний гардероб: выкрашенные куртки из денима, оверсайз-рубашки и худи, футболки и майки с принтами работ неизвестного художника, джинсы клеш, брюки с защипами и базовые шорты. Все позиции из капсулы Unknown Artistic Series уже поступили в продажу. Купить вещи можно на официальном сайте и в магазинах Novaya. Цены варьируются от 4800 рублей за футболку до 15 800 рублей за куртку.

Sands

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Коллекция нарядной локальной марки получила название Ticket to the Disco и вдохновлена тусовкой в клубе «Студия 54». Сюда вошли силуэтные платья, обтягивающие боди и брючные комплекты. Все в любимых цветах Sands: розовом, лиловом и черном. Новинки в наличии онлайн и часть — в шоуруме.

Śelect Studio

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Марка показала новую коллекцию с говорящим названием After the Storm. Интересно, что для летней капсулы бренд сам разрабатывал и печатал принты: к примеру, тут есть изделия с нежным рисунком «колокольчик». Кроме того, часть капсулы связана вручную членами команды и их мамами — это свитера и платья-сетки, а также топы из хлопка. Новинки уже представлены на сайте Select-studio.ru. Диапазон цен — от 4500 рублей за вязаный топ бра до 18 900 рублей за двубортный жакет из шелка и шерсти.

Yuliawave

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Коллекция Coachella полностью состоит из черных вещей, но каких: тут и платья со шнуровками, и атласная рубашка с коротким рукавом, и топ с акцентными плечами, и макси-юбка, без которой сейчас никуда. Все вещи доступны в интернет-магазине. Диапазон цен — от 17 000 рублей за рубашку до 35 000 рублей за платье.