Дебютная коллекция агентства Lumpen Cars, футболки с принтами работ неизвестного художника и другие новинки.
5 o’Coat
Московский бренд выпустил летнюю коллекцию, где впервые представил платья. Всего четыре модели: свободное А-силуэта, миди с расклешенными рукавами, лаконичное годе и хлопковое с защипами в области талии. Также в сезон SS22 вошли традиционные для бренда костюмы-четверки из жакета, брюк, жилета и городских бермудов. Цветовая палитра включает в себя как сдержанные светлые оттенки — пудровый, бежевый, голубой, — так и более насыщенные — охра, черный, хаки.
Коллекция Golden Hour уже представлена на сайте. Диапазон цен — от 5200 рублей за льняной жилет до 19 000 рублей за двубортный пиджак из шерсти.
«Олово»
Вслед за сезонной весенне-летней коллекцией российский бренд выпускает первую капсулу с плавательными шортами. Модель отличается классическим силуэтом, регулируемой талией на шнурках, двумя боковыми карманами и одним накладным сзади. На выбор доступны шесть ярких расцветок, украшенных специально разработанной графикой в винтажном стиле. Все пары из релиза отшиты из практичного полиэстера на португальской фабрике Lemar (к слову, здесь же шьются плавательные шорты классиков Vilebrequin).
Новая капсула «Олово» уже поступила в продажу. Купить шорты можно на официальном сайте бренда. Каждая расцветка доступна как в детской (8500 рублей), так и взрослой (12 000 рублей) размерных сетках.
Granny’s
В новую летнюю капсулу бренда вошли топ, жилет, кардиган, косынка и сумка. Все изделия выполнены в актуальной технике «бабушкин квадрат». Предметы коллекции вручную вяжут мастерицы возраста 55+ — участницы социального проекта в поддержку творческих пенсионеров Russian Grannies. 30% от прибыли марки отчисляется на деятельность Russian Grannies.
Новинки поступили в интернет-магазин. Диапазон цен — от 4500 рублей за косынку до 23 900 рублей за кардиган из турецкой шерсти.
Ivolga x Ytka
Итогом сотрудничества двух московских брендов стало идеальное трио сумок на каждый день: геометричная мини-сумка One, конверт Maila и вместительный рюкзак Maison. В палитре — классический черный, универсальный бежевый, благородные охра и бордовый, а также лазурно-синий. Все сумки выполнены из премиальной мягкой кожи.
Капсульная коллекция уже в наличии в шоуруме Ivolga, а также онлайн на сайтах обоих брендов. Порядок цен: 13 500 рублей за мини-сумку, 18 100 рублей за конверт и 17 400 рублей за рюкзак.
Lumpen Cars
Проект Lumpen Cars, запущенный основательницей модельного агентства Lumpen Авдотьей Александровой, представил дебютный мерч. В релиз вошли свитеры с надписями «Холодно» и «Froid», базовое худи с лаконичным брендингом, кусочек мыла в виде медвежонка в различных цветах и красивый керамический стакан.
Все позиции доступны для покупки на сайте Lumpen Store. Цены варьируются от 1850 рублей за стакан до 8000 рублей за свитер.
Novaya
Петербургский бренд, славящийся своей верхней одеждой, уже давно не ограничивает ассортимент одними куртками. В свежую капсульную коллекцию вошли вещи, из которых можно запросто составить полноценный летний гардероб: выкрашенные куртки из денима, оверсайз-рубашки и худи, футболки и майки с принтами работ неизвестного художника, джинсы клеш, брюки с защипами и базовые шорты.
Все позиции из капсулы Unknown Artistic Series уже поступили в продажу. Купить вещи можно на официальном сайте и в магазинах Novaya. Цены варьируются от 4800 рублей за футболку до 15 800 рублей за куртку.
Sands
Коллекция нарядной локальной марки получила название Ticket to the Disco и вдохновлена тусовкой в клубе «Студия 54». Сюда вошли силуэтные платья, обтягивающие боди и брючные комплекты. Все в любимых цветах Sands: розовом, лиловом и черном.
Новинки в наличии онлайн и часть — в шоуруме.
Śelect Studio
Марка показала новую коллекцию с говорящим названием After the Storm. Интересно, что для летней капсулы бренд сам разрабатывал и печатал принты: к примеру, тут есть изделия с нежным рисунком «колокольчик». Кроме того, часть капсулы связана вручную членами команды и их мамами — это свитера и платья-сетки, а также топы из хлопка.
Новинки уже представлены на сайте Select-studio.ru. Диапазон цен — от 4500 рублей за вязаный топ бра до 18 900 рублей за двубортный жакет из шелка и шерсти.
Yuliawave
Коллекция Coachella полностью состоит из черных вещей, но каких: тут и платья со шнуровками, и атласная рубашка с коротким рукавом, и топ с акцентными плечами, и макси-юбка, без которой сейчас никуда.
Все вещи доступны в интернет-магазине. Диапазон цен — от 17 000 рублей за рубашку до 35 000 рублей за платье.