Обувь на внушительной платформе, укороченные рубашки, одежда русалки и другие тренды текущего сезона.

Русалка

Летом всегда проявляется тренд, связанный с морем. В 2022-м он оформился в виде образа русалки. Добиться эффекта, будто вы обитательница морских глубин, можно с помощью струящихся и ниспадающих материалов, шероховатых текстур, а также, конечно, жемчуга и всех оттенков голубого.

Экстрамини или юбка-пояс

Последние пару месяцев фешен-сообщество активно обсуждает лук Miu Miu из показа весна-лето 2022: укороченный свитер с рубашкой (или кроп-топ) в сочетании с ультракороткой юбкой. Этот образ примерили селебрити от Николь Кидман до Кьяры Ферраньи, у комплекта появился собственный аккаунт в инстаграме, а каналы с юмором о моде успели сделать мемы по этому поводу. Если захотите повторить лук, то магазины уже предлагают нашему вниманию юбки-пояса: кстати, некоторые из них на самом деле выполнены как шорты-обманка.

Обувь на платформе

Одной из первых, кто предложил вспомнить обувь на платформе родом из 10-х годов этого века (и 70-х годов — прошлого), была Донателла Версаче. Еще на показе осень-зима 2021 дизайнер вывела на подиум моделей в туфлях и сапогах на внушительной платформе. Спустя год после этого шоу наш глаз немного привык к забытому силуэту, и вот мы готовы внедрять его в свой повседневный гардероб.

Топы бра

Бра не сдают позиций уже какое лето подряд: все благодаря универсальности этого предмета гардероба. В прохладные дни его можно надевать под пиджак, а в жару носить как самостоятельный топ. Либо составлять многослойные образы, комбинируя с майкой-сеткой или платьем: такой прием сейчас называют скульптурным стайлингом — тут мы подробнее рассказываем, как внедрить его в свой гардероб.

Этника и узоры

Тренд на этнические мотивы в том или ином виде возвращается каждое лето. Скорее всего, это связано с путешествиями, в которых особенно проникаешься чужой культурой. Правда, дизайнеры сейчас аккуратно заимствуют чьи бы то ни было культурные коды, чтобы не получить обвинения в апроприации. Так что в контексте тренда речь идет скорее о необычных узорах. Обращайте внимание на платья, топы, аксессуары и даже обувь со всевозможными паттернами.

Строгие юбки макси

Казалось бы, дизайнеры уже вспомнили все тенденции из нулевых, но нет: на очереди юбка макси. В тренде модели на низкой посадке и из костюмной ткани. В идеале с «брючным» верхом — ширинкой и шлевками, чтобы при желании можно было вставить ремень (или даже два тонких ремня).

Укороченные рубашки

Еще одно слагаемое того самого лука Miu Miu — укороченная рубашка. Можно найти готовый вариант в магазине, а можно кастомизировать рубашку из своего гардероба, обрезав ее по кромке (подшивать необязательно). Лайфхак: загляните в гардероб друга или папы либо наведайтесь в магазины секонд-хенда— все-таки проще экспериментировать над вещью, стоимость которой не кусается.

Сумки хобо

Если вы устали от вездесущих багетов, присмотритесь к силуэту хобо, или, как его еще называют, сумке-луне. Он более вместительный, а также удобно висит на плече и его можно надеть даже на верхнюю одежду и объемные пиджаки. Идеальный вариант и для формального выхода, и для вечеринки.

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Корсеты

Корсеты попадают в списки тенденций не первый сезон. Этой весной и летом их популярность обусловлена выходом продолжения «Бриджертонов». Хотя героини сериала носят ампирный силуэт — платья с завышенной талией, — зрители все равно хотят приобщиться к моде прошлого с помощью более понятной им вещи вроде корсета. Кроме того, мы продолжаем наблюдать корсеты на подиуме — посмотрите осенне-зимнюю коллекцию Versace и готовьтесь носить вещи с косточками еще не один сезон.