Обувь на внушительной платформе, укороченные рубашки, одежда русалки и другие тренды текущего сезона.

Русалка

Asil

$210

Asil

$390

Abitu

13 000 р.

Svoya

17 100 р.

Chobi

20 800 р.

Accentuate

20 850 р.

Летом всегда проявляется тренд, связанный с морем. В 2022-м он оформился в виде образа русалки. Добиться эффекта, будто вы обитательница морских глубин, можно с помощью струящихся и ниспадающих материалов, шероховатых текстур, а также, конечно, жемчуга и всех оттенков голубого.

Экстрамини или юбка-пояс

Lime

4999 р.

Mowalola

54 800 р.

Local Heroes

7490 р.

Love Republic

4599 р.

Love Republic

4599 р.

Lime

3999 р.

Последние пару месяцев фешен-сообщество активно обсуждает лук Miu Miu из показа весна-лето 2022: укороченный свитер с рубашкой (или кроп-топ) в сочетании с ультракороткой юбкой. Этот образ примерили селебрити от Николь Кидман до Кьяры Ферраньи, у комплекта появился собственный аккаунт в инстаграме, а каналы с юмором о моде успели сделать мемы по этому поводу. Если захотите повторить лук, то магазины уже предлагают нашему вниманию юбки-пояса: кстати, некоторые из них на самом деле выполнены как шорты-обманка.

Обувь на платформе

Ekonika

12 990 р.

Ekonika

15 990 р.

Lalou

9600 р.

Lalou

10 800 р.

Valentino

75 150 р.

El’Rosso

10 930 р.

Одной из первых, кто предложил вспомнить обувь на платформе родом из 10-х годов этого века (и 70-х годов — прошлого), была Донателла Версаче. Еще на показе осень-зима 2021 дизайнер вывела на подиум моделей в туфлях и сапогах на внушительной платформе. Спустя год после этого шоу наш глаз немного привык к забытому силуэту, и вот мы готовы внедрять его в свой повседневный гардероб.

Топы бра

Papaya

14 800 р.

Almond Crew

4300 р.

Rozie

10 070 р.

Kalmanovich

29 155 р.

Lime

2599 р.

Yuliawave

12 000 р.

Бра не сдают позиций уже какое лето подряд: все благодаря универсальности этого предмета гардероба. В прохладные дни его можно надевать под пиджак, а в жару носить как самостоятельный топ. Либо составлять многослойные образы, комбинируя с майкой-сеткой или платьем: такой прием сейчас называют скульптурным стайлингом — тут мы подробнее рассказываем, как внедрить его в свой гардероб.

Этника и узоры

Safron and Rose

12 500 р.

Yuliawave

19 600 р.

Svoya

16 500 р.

Stüssy

6745 р.

RXB

11 500 р.

Eton

8625 р.

Тренд на этнические мотивы в том или ином виде возвращается каждое лето. Скорее всего, это связано с путешествиями, в которых особенно проникаешься чужой культурой. Правда, дизайнеры сейчас аккуратно заимствуют чьи бы то ни было культурные коды, чтобы не получить обвинения в апроприации. Так что в контексте тренда речь идет скорее о необычных узорах. Обращайте внимание на платья, топы, аксессуары и даже обувь со всевозможными паттернами.

Строгие юбки макси

Nanushka

54 650 р.

L’Air

6600 р.

Ushatava

9700 р.

Ksenia Kams

7500 р.

Agreeg

47 000 р.

Emka

9290 р.

Казалось бы, дизайнеры уже вспомнили все тенденции из нулевых, но нет: на очереди юбка макси. В тренде модели на низкой посадке и из костюмной ткани. В идеале с «брючным» верхом — ширинкой и шлевками, чтобы при желании можно было вставить ремень (или даже два тонких ремня).

Укороченные рубашки

Moniar

6000 р.

Ksenia Kams

14 100 р.

The Ragged Priest

4995 р.

Love Republic

3299 р.

Lime

4999 р.

Love Republic

3299 р.

Еще одно слагаемое того самого лука Miu Miu — укороченная рубашка. Можно найти готовый вариант в магазине, а можно кастомизировать рубашку из своего гардероба, обрезав ее по кромке (подшивать необязательно). Лайфхак: загляните в гардероб друга или папы либо наведайтесь в магазины секонд-хенда— все-таки проще экспериментировать над вещью, стоимость которой не кусается.

Сумки хобо

CNS

23 900 р.

Arny Praht

7700 р.

Ekonika

15 990 р.

Ekonika

12 990 р.

Mowalola

79 800 р.

AMA

21 100 р.

Если вы устали от вездесущих багетов, присмотритесь к силуэту хобо, или, как его еще называют, сумке-луне. Он более вместительный, а также удобно висит на плече и его можно надеть даже на верхнюю одежду и объемные пиджаки. Идеальный вариант и для формального выхода, и для вечеринки.

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Корсеты

Peonium

11 000 р.

Rozie

38 430 р.

Abitu

9500 р.

Say No More

22 500 р.

Rozie

40 400 р.

Love Republic

2599 р.

Корсеты попадают в списки тенденций не первый сезон. Этой весной и летом их популярность обусловлена выходом продолжения «Бриджертонов». Хотя героини сериала носят ампирный силуэт — платья с завышенной талией, — зрители все равно хотят приобщиться к моде прошлого с помощью более понятной им вещи вроде корсета. Кроме того, мы продолжаем наблюдать корсеты на подиуме — посмотрите осенне-зимнюю коллекцию Versace и готовьтесь носить вещи с косточками еще не один сезон.

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