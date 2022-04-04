Обувь на внушительной платформе, укороченные рубашки, одежда русалки и другие тренды текущего сезона.
Русалка
Летом всегда проявляется тренд, связанный с морем. В 2022-м он оформился в виде образа русалки. Добиться эффекта, будто вы обитательница морских глубин, можно с помощью струящихся и ниспадающих материалов, шероховатых текстур, а также, конечно, жемчуга и всех оттенков голубого.
Экстрамини или юбка-пояс
Mowalola54 800 р.
Local Heroes7490 р.
Lime3999 р.
Последние пару месяцев фешен-сообщество активно обсуждает лук Miu Miu из показа весна-лето 2022: укороченный свитер с рубашкой (или кроп-топ) в сочетании с ультракороткой юбкой. Этот образ примерили селебрити от Николь Кидман до Кьяры Ферраньи, у комплекта появился собственный аккаунт в инстаграме, а каналы с юмором о моде успели сделать мемы по этому поводу. Если захотите повторить лук, то магазины уже предлагают нашему вниманию юбки-пояса: кстати, некоторые из них на самом деле выполнены как шорты-обманка.
Обувь на платформе
Lalou9600 р.
Lalou10 800 р.
Valentino75 150 р.
El’Rosso10 930 р.
Одной из первых, кто предложил вспомнить обувь на платформе родом из 10-х годов этого века (и 70-х годов — прошлого), была Донателла Версаче. Еще на показе осень-зима 2021 дизайнер вывела на подиум моделей в туфлях и сапогах на внушительной платформе. Спустя год после этого шоу наш глаз немного привык к забытому силуэту, и вот мы готовы внедрять его в свой повседневный гардероб.
Топы бра
Papaya14 800 р.
Almond Crew4300 р.
Rozie10 070 р.
Kalmanovich29 155 р.
Lime2599 р.
Yuliawave12 000 р.
Бра не сдают позиций уже какое лето подряд: все благодаря универсальности этого предмета гардероба. В прохладные дни его можно надевать под пиджак, а в жару носить как самостоятельный топ. Либо составлять многослойные образы, комбинируя с майкой-сеткой или платьем: такой прием сейчас называют скульптурным стайлингом — тут мы подробнее рассказываем, как внедрить его в свой гардероб.
Этника и узоры
Safron and Rose12 500 р.
Yuliawave19 600 р.
Svoya16 500 р.
Stüssy6745 р.
RXB11 500 р.
Eton8625 р.
Тренд на этнические мотивы в том или ином виде возвращается каждое лето. Скорее всего, это связано с путешествиями, в которых особенно проникаешься чужой культурой. Правда, дизайнеры сейчас аккуратно заимствуют чьи бы то ни было культурные коды, чтобы не получить обвинения в апроприации. Так что в контексте тренда речь идет скорее о необычных узорах. Обращайте внимание на платья, топы, аксессуары и даже обувь со всевозможными паттернами.
Строгие юбки макси
Казалось бы, дизайнеры уже вспомнили все тенденции из нулевых, но нет: на очереди юбка макси. В тренде модели на низкой посадке и из костюмной ткани. В идеале с «брючным» верхом — ширинкой и шлевками, чтобы при желании можно было вставить ремень (или даже два тонких ремня).
Укороченные рубашки
Moniar6000 р.
Ksenia Kams14 100 р.
The Ragged Priest4995 р.
Еще одно слагаемое того самого лука Miu Miu — укороченная рубашка. Можно найти готовый вариант в магазине, а можно кастомизировать рубашку из своего гардероба, обрезав ее по кромке (подшивать необязательно). Лайфхак: загляните в гардероб друга или папы либо наведайтесь в магазины секонд-хенда— все-таки проще экспериментировать над вещью, стоимость которой не кусается.
Сумки хобо
CNS23 900 р.
Arny Praht7700 р.
Mowalola79 800 р.
AMA21 100 р.
Если вы устали от вездесущих багетов, присмотритесь к силуэту хобо, или, как его еще называют, сумке-луне. Он более вместительный, а также удобно висит на плече и его можно надеть даже на верхнюю одежду и объемные пиджаки. Идеальный вариант и для формального выхода, и для вечеринки.
Корсеты
Peonium11 000 р.
Rozie38 430 р.
Abitu9500 р.
Say No More22 500 р.
Rozie40 400 р.
Love Republic2599 р.
Корсеты попадают в списки тенденций не первый сезон. Этой весной и летом их популярность обусловлена выходом продолжения «Бриджертонов». Хотя героини сериала носят ампирный силуэт — платья с завышенной талией, — зрители все равно хотят приобщиться к моде прошлого с помощью более понятной им вещи вроде корсета. Кроме того, мы продолжаем наблюдать корсеты на подиуме — посмотрите осенне-зимнюю коллекцию Versace и готовьтесь носить вещи с косточками еще не один сезон.