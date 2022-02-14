В тиктоке появился новый тренд: модные блогеры бесконечно наслаивают на себя одежду. «Афиша Daily» разобралась, что это за вещи и чем тенденция отличается от привычной нам многослойности.
Что такое скульптурный стайлинг?
Скульптурный стайлинг по своему принципу напоминает многослойность: тут вещи тоже наслаиваются друг на друга. Но главное отличие — в характере одежды: если раньше идея слоев была заточена на технологичность и включала в себя комбинацию футболок, флисок, жилеток, лайнеров и курток, то сейчас речь идет скорее об украшательстве. Идея в том, чтобы собрать комплект с неожиданными сочетаниями, используя, к примеру, куртку как юбку, а шарф — как ремень. А также надевать бра и топы-сетки поверх трикотажных платьев и юбки — поверх брюк. Не обошлось в скульптурном стайлинге и без трендов на DIY и апсайкл.
Как это носят блогеры?
Главные адепты скульптурного стайлинга в инстаграме — микроблогеры @norabora_ и @slowwwwwfia. Но особенно широко новый тренд представлен в тиктоке, где можно найти и упомянутых девушек, и других инфлюэнсеров.
Какие вещи купить?
Выбирайте небрежные вещи с вырезами, рваным краем, завязками и драпировками. А также обратите внимание на неочевидные аксессуары вроде гетр, басок, митенок, ремней-шнуров и меховых наушников. Если говорить о брендах, то в стилистике скульптурного стайлинга давно работает екатеринбургская марка Ushatáva, а также зарубежные бренды JNBY и Ruve.