В тиктоке появился новый тренд: модные блогеры бесконечно наслаивают на себя одежду. «Афиша Daily» разобралась, что это за вещи и чем тенденция отличается от привычной нам многослойности.

Что такое скульптурный стайлинг?

Скульптурный стайлинг по своему принципу напоминает многослойность: тут вещи тоже наслаиваются друг на друга. Но главное отличие — в характере одежды: если раньше идея слоев была заточена на технологичность и включала в себя комбинацию футболок, флисок, жилеток, лайнеров и курток, то сейчас речь идет скорее об украшательстве. Идея в том, чтобы собрать комплект с неожиданными сочетаниями, используя, к примеру, куртку как юбку, а шарф — как ремень. А также надевать бра и топы-сетки поверх трикотажных платьев и юбки — поверх брюк. Не обошлось в скульптурном стайлинге и без трендов на DIY и апсайкл.

Как это носят блогеры?

Главные адепты скульптурного стайлинга в инстаграме — микроблогеры @norabora_ и @slowwwwwfia. Но особенно широко новый тренд представлен в тиктоке, где можно найти и упомянутых девушек, и других инфлюэнсеров.

@thealgorythm #stitch w @n0rab0ra. Are trends like #subversivebasics changing the way we wear clothes? Lmk your thoughts! 👇🏼#fashiontrendpredictions ♬ original sound - The algorythm
@slowwwwwfia #grwm #fashion #archivefashion #rickowens #montreal #distressedclothing ♬ back to black - milly
@sammysdaughter 🅿️🅿️ #archivefashion #rickowens #subversivebasics #fashionindustry #getdressedwithme ♬ pushin P (feat. Young Thug) - Gunna & Future

Какие вещи купить?

Выбирайте небрежные вещи с вырезами, рваным краем, завязками и драпировками. А также обратите внимание на неочевидные аксессуары вроде гетр, басок, митенок, ремней-шнуров и меховых наушников. Если говорить о брендах, то в стилистике скульптурного стайлинга давно работает екатеринбургская марка Ushatáva, а также зарубежные бренды JNBY и Ruve.

Юбка Ushatáva

9700 р.

Митенки Ushatáva

520 р.

Шарф JNBY

3430 р.

Юбка JNBY

6950 р.

Джемпер JNBY

7950 р.

Топ JNBY

5950 р.

Боди Ruve

€53

Носки Weekday

499 р.

Топ Weekday

999 р.

Гетры Mademoiselle

1799 р.

Сумка Ranzel

2000 р.

Топ Tabloid

3550 р.

Свитшот H&M

999 р.

Платье Love Republic

3919 р.

Кардиган Love Republic

2599 р.

Топ Pull & Bear

2299 р.

Топ Pull & Bear

1999 р.

Сапоги Jeffrey Сampbell

$290

Шорты Ruve

€45

Пояс Weekday

999 р.
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