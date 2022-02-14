Что такое скульптурный стайлинг?

Скульптурный стайлинг по своему принципу напоминает многослойность: тут вещи тоже наслаиваются друг на друга. Но главное отличие — в характере одежды: если раньше идея слоев была заточена на технологичность и включала в себя комбинацию футболок, флисок, жилеток, лайнеров и курток, то сейчас речь идет скорее об украшательстве. Идея в том, чтобы собрать комплект с неожиданными сочетаниями, используя, к примеру, куртку как юбку, а шарф — как ремень. А также надевать бра и топы-сетки поверх трикотажных платьев и юбки — поверх брюк. Не обошлось в скульптурном стайлинге и без трендов на DIY и апсайкл.