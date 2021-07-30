Молодой бренд Rozie запустился аккурат перед локдауном. Казалось бы, не самое удачное время для марки корсетов. Но всего через какой‑то год нам захотелось неистово наряжаться, и роскошные структурные топы оказались весьма кстати.
Создательница Rozie — Расида Лакоба. Она же основательница бренда Rasario, который специализируется на вечерних и коктейльных платьях, в том числе силуэта бюстье: возможно, именно поэтому новая марка получилась про корсеты.
Rozie — имя вымышленной девушки, которая могла бы ходить в корсетах марки. По мнению команды бренда, это имя транслирует эстетику бренда. Хотя нельзя не заметить его сходство с названием марки Rasario.
Производство Rozie находится в Москве. У марки есть отдел дизайна, который придумывает новые модели, причем работает с помощью техники накалывания на манекен. Затем вещь в работу берет экспериментальный цех, где мастерицы превращают задумку дизайнеров в носибельную вещь. И уже потом модели отправляются в производственный цех. Ткани используют в зависимости от сезона: летом это шелк микадо, дикий шелк, сатин, креп-сатин, атлас; зимой — джерси, шерсть, твид. Вся фурнитура сделана из высококачественных материалов. Коллекции выходят четыре раза в год, в соответствии с общепринятым графиком: resort, весна-лето, pre-fall и осень-зима.
Покупательницы Rozie — школьницы, студентки, работающие девушки и взрослые женщины. Клиентки марки наслаждаются собой и своим телом, подчеркивают свои формы (размерная линейка включает позиции от XS до L). При этом никто не говорит, что корсеты носят исключительно с юбками и каблуками: их интегрируют в повседневные образы с джинсами и обувью на плоском ходу. Команда Rozie определяет эту стилистику как современный стритстайл.
У Rozie интересный подход к открытию офлайн-точек. Этим летом марка запустила поп-ап на Патриарших прудах, который проработает до осени. И пока планирует придерживаться формата временных пространств, причем без привязки к городу или стране: поп-ап может открыться и в Сеуле, и в Париже. Притом что корсеты — достаточно сложный в плане посадки продукт, процент возвратов у бренда в рамках нормы: все благодаря продуманному крою и грамотным консультантам, которые готовы сделать обмеры по запросу и подобрать идеальный размер.
Несмотря на специализацию на корсетах, Rozie не ограничивается только этой категорией одежды — у бренда можно найти и платья, и юбки, и лонгсливы, и брюки. Осенью обещают также рубашки с корсетной основой на китовом усе и костюмы-тройки с жилетами, жакетами и брюками либо юбками. Диапазон цен — от 6900 р. за топ-бра с широкими лямками до 36 600 р. за топ из шелка и кружева с воланами.