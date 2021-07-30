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Производство Rozie находится в Москве. У марки есть отдел дизайна, который придумывает новые модели, причем работает с помощью техники накалывания на манекен. Затем вещь в работу берет экспериментальный цех, где мастерицы превращают задумку дизайнеров в носибельную вещь. И уже потом модели отправляются в производственный цех. Ткани используют в зависимости от сезона: летом это шелк микадо, дикий шелк, сатин, креп-сатин, атлас; зимой — джерси, шерсть, твид. Вся фурнитура сделана из высококачественных материалов. Коллекции выходят четыре раза в год, в соответствии с общепринятым графиком: resort, весна-лето, pre-fall и осень-зима.