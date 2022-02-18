«Афиша Daily» изучила аккаунты модных инфлюэнсеров и выделила четыре тренда, которые помогут вам определиться с моделью сумки на новый сезон.

Цветные

Как и предсказывали трендсеттеры, после затяжной пандемии всем резко захотелось цвета. Тенденция распространилась и на сумки, причем одинаково актуальны и сочные, и пастельные оттенки. Удобно, что такую сумку можно как вписать в яркий комплект, так и сделать ее единственным цветовым акцентом в образе в приглушенных тонах.

Необычной формы

Сумка сложной формы — история про красоту, а не про практичность. Корзинки (или ведерки), тубусы, ребристые сумки и другие фигурные модели похожи на арт-объект для дополнения образа, а не на аксессуар для переноски вещей. Поэтому такой вариант лучше сразу выбирать с заделом на вечеринки или другие мероприятия, где нужно выглядеть эффектно.

Винтажные и «под винтаж»

Тренд на винтажные вещи мы наблюдаем уже несколько лет, и теперь, как это ни странно, он добрался и до магазинов: впрочем, массмаркет всегда придумает, как обернуть любую тенденцию в свою пользу. Так что даже в новых коллекциях можно найти модели «под винтаж» — из коричневой кожи или «пожившей» холщовой ткани, с различными текстурами, старинной фурнитурой и другими приметами ретро. Но про винтажные магазины и разделы pre-owned на маркетплейсах тоже не стоит забывать.

Крафтовые или «под крафт»

Еще одно детище пандемии — тренд на вещи в DIY-стиле. Как и в случае с винтажом, это могут быть и действительно сделанные вручную сумки, и модели «под крафт» в магазинах. Если за время карантина вы так и не научились плести авоськи или собирать клатчи из бисера, самое время обратиться к локальным мастерам или вездесущему массмаркету.