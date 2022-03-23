На фоне повальной «приостановки деятельности» брендов в России, «Афиша Daily» напоминает об альтернативном способе обновить гардероб — увлекательном и гораздо более экологичном.
За последние десять лет о проблемах экологии и важности вторичного использования одежды было сказано предостаточно. Тенденция на устойчивость поспособствовала росту популярности культуры винтажа. На этом фоне в Москве один за другим появлялись как винтажные, так и псевдовинтажные магазины. Последние, если упрощать, представляли собой секонд-хенды с сильно завышенными ценами. Если не готовы разбираться в вопросе и проверять ассортимент винтажек на подлинность, лучше сразу идите в секонд-хенд — ниже четыре варианта от «Афиши Daily».
Учитывая скоротечность и изменения на рынке, перед визитом в секонд-хенд советуем позвонить и уточнить, работает ли магазин в этот день.
Вывеска «Столичного гардероба» объединяет более 30 магазинов в Москве и ближайшем Подмосковье. Вещи здесь продают на развес, а цена за килограмм варьируется в зависимости от категории. Скажем, пиджак Ermenegildo Zegna может обойтись в 2300 рублей, рубашка Polo Ralph Lauren — в 500–1000 рублей, поло Lacoste — в 600 рублей, а вечно актуальные джинсы Levi’s — в 1000–1900 рублей. В ближайшее время порядок цен может измениться, но это все равно будет доступнее, чем товары, оставшиеся у ретейлеров.
Как и в любом секонд-хенде, поиски в «Столичном гардеробе» — это чистая лотерея. Возможно, вы подберете сразу несколько подходящих вещей, а может, изучите все рейлы и уйдете с пустыми руками. Найти ближайший магазин можно на сайте сети, там же будет указана его площадь и количество вещей в зале. Непосредственно в магазине можно подписаться на ненавязчивую СМС-рассылку о новых поступлениях и специальных предложениях.
Чуть менее популярный сетевой секонд-хенд всего с одним магазином в Москве — у метро «Теплый Стан». Возможно, брендовые вещи здесь встречаются не так часто, как в «Столичном гардеробе», но они так или иначе появляются. Новый товар сюда привозят по субботам, а ключевая особенность точки — график скидок на весь ассортимент. В понедельник — 20%, во вторник — 30%, в среду — 40%, в четверг — 50%, в пятницу — 60%.
Столичный секонд-хенд, который позиционирует себя как селективный. Цены выше, чем в сетевых магазинах, но они вполне разумные. Из‑за недавних блокировок информацию о новых поступлениях теперь будут публиковать в телеграм-канале «Окна». Там же можно увидеть некоторые позиции и понять порядок цен. Как правило, это легко адаптируемые вещи, которые впишутся в городской гардероб. Эффектный тренч из экокожи обойдется в 6500 рублей, шерстяной пиджак — в 2300 рублей, платье с велюровыми вставками — в 2800 рублей, а расклешенные джинсы с высокой талией — в 2000 рублей. Помимо продажи вещей «Окно» также регулярно устраивает небольшие вечеринки с диджей-сетами. О них тоже можно узнать в телеграм-канале секонд-хенда.
«Свалка» позиционирует себя как секонд-хенд нового поколения. Одна из самых классных акций площадки — «День воровства»: оплатив вход (обычно около 1500 рублей), гости могут забрать столько вещей, сколько поместится в руки. Кроме того, «Свалка» занимается активной популяризацией zero-waste-идеологии — вывозит и принимает ненужные вещи для передачи малоимущим, вторичной продажи или переработки.