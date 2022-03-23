За последние десять лет о проблемах экологии и важности вторичного использования одежды было сказано предостаточно. Тенденция на устойчивость поспособствовала росту популярности культуры винтажа. На этом фоне в Москве один за другим появлялись как винтажные, так и псевдовинтажные магазины. Последние, если упрощать, представляли собой секонд-хенды с сильно завышенными ценами. Если не готовы разбираться в вопросе и проверять ассортимент винтажек на подлинность, лучше сразу идите в секонд-хенд — ниже четыре варианта от «Афиши Daily».

Учитывая скоротечность и изменения на рынке, перед визитом в секонд-хенд советуем позвонить и уточнить, работает ли магазин в этот день.