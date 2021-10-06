Распродажи

Помимо известных всем сезонных распродаж, которые бывают два раза в год — в июне и декабре, — есть еще несколько категорий сейлов. Во-первых, межсезонные скидки: чаще всего они проходят в октябре–ноябре и марте–апреле. Во-вторых, гаражные распродажи, где марки распродают остатки прошлых сезонов. Такие скидки лучше отслеживать индивидуально у каждого бренда. Также существуют семпл-сейлы, на которых вывешивают со скидкой образцы одежды. Имейте в виду, что семплы обычно представлены в размере S (а если речь об обуви, то 38–39 у женщин и 42 у мужчин).