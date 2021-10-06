Еще в июле ретейлеры спрогнозировали рост цен на одежду и обувь в осеннем сезоне. Основные причины — подорожание перевозки и сырья. Если вы не готовы отказываться от обновления гардероба, но и тратиться на вещи особо не хочется, воспользуйтесь нашими подсказками.
Изучите, есть ли в вашем городе аутлеты или дисконты: последние обычно бывают у всех известных спортивных брендов. Возможно, среди коллекций прошлых сезонов вы не найдете трендовые вещи, зато базовая одежда и обувь в таких магазинах всегда есть. И не забывайте, что многие марки имеют онлайн-аутлеты — о них мы рассказывали тут.
Помимо известных всем сезонных распродаж, которые бывают два раза в год — в июне и декабре, — есть еще несколько категорий сейлов. Во-первых, межсезонные скидки: чаще всего они проходят в октябре–ноябре и марте–апреле. Во-вторых, гаражные распродажи, где марки распродают остатки прошлых сезонов. Такие скидки лучше отслеживать индивидуально у каждого бренда. Также существуют семпл-сейлы, на которых вывешивают со скидкой образцы одежды. Имейте в виду, что семплы обычно представлены в размере S (а если речь об обуви, то 38–39 у женщин и 42 у мужчин).
В дополнение к распродажам бренды устраивают скидки в особенные дни. Помимо каких‑то очевидных дат вроде Нового года, 8 Марта и так далее есть смысл отслеживать национальные праздники. Кроме уже известной всем «черной пятницы», которая проходит в первую пятницу после Дня благодарения в США, есть еще, к примеру, «киберпонедельник» (понедельник после «черной пятницы») или День холостяка, китайский современный праздник, который отмечается 11 ноября. Ко всем этим инфоповодам марки могут предлагать скидки.
Устроить гаражную распродажу можно самостоятельно — вместе с друзьями: такие мероприятия называют свопами. Условия устанавливают участники: это может быть и просто обмен одеждой, и покупка за предложенную цену — и так далее. Кто‑то вообще создает постоянный чат и скидывает туда ненужные вещи.
«Авито», «Юла», специальные сообщества «ВКонтакте» или на фейсбуке — настоящее спасение для тех, кто хочет сэкономить на одежде. Если приноровиться, тут можно достойно одеваться с головы до ног: на площадках попадаются и абсолютно новые вещи, и вещи люксовых марок по адекватным ценам.
Существуют отдельные сайты с промокодами в самых разных сферах: от общепита до моды. Правда, чаще всего там неактуальные скидки, так что лучше отслеживать коды самостоятельно. Большинство марок делают спецпредложение на первый заказ, в день рождения, при регистрации в приложении, за подписку на почтовую рассылку и так далее. Также промокоды можно подсмотреть в блогах у модных инфлюэнсеров.