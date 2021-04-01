Масс-маркет давно научился делать качественную косметику, которая соответствует всем ожидаемым качествам. Мы расспросили визажистов, какие бюджетные позиции можно найти в их идеальной косметичке.
Лиза Зеленова
Консилер Makeup Revolution Conceal and Define, 560 р.
«Этот бренд в принципе очень любят люди, которые часто экспериментируют с макияжем, но при этом ограничены в бюджете: в ассортименте марки можно найти совершенно разные продукты хорошего качества по адекватной цене. Консилер напоминает мне консилер бренда Tart, только он более „человеческий“: средней плотности, подходит для жизни и для разных типов кожи. Если вы только начинаете искать свой идеальный продукт, это отличное универсальное средство»
Карандаш для глаз Vivienne Sabo Liner Virtuose, 349 р.
«Так как у бренда Vivienne Sabo сейчас достаточно широкий доступ на рынок, он может позволить себе хорошее качество по низкой цене. Поэтому за условные 300 рублей можно найти мягкие, но при этом пигментированные карандаши, которыми можно как прокрашивать слизистую, так и растушевывать их. В линейке есть и бирюзовый цвет, который подойдет для ярких макияжей. Помимо этих карандашей у бренда классные продукты для бровей (достойная альтернатива Bobbi Brown и ABH)»
Диски для снятия макияжа Frudia, 311 р.
«Я фанат таких средств, их удобно использовать как в поездках, так и в кейсе визажиста: двумя дисками можно снять достаточно интенсивный макияж, одним — базовый. Диски пропитаны чуть маслянистым составом, который хорошо растворяет макияж, поэтому лицо не нужно тереть и кожа не травмируется. Лично для меня ближайшая рабочая альтернатива — это салфетки MAC, которые стоят в разы дороже»
Алиса Казакова
Гель-лайнер для глаз Maybelline Lasting Drama, 639 р.
«Одна из лучших на рынке. Пластичная, стойкая, насыщенная по цвету. Низкая цена дает возможность просто купить новую подводку, если ваша подсохла и вы не хотите каждый раз разбавлять ее. Нежно люблю как черную, так и коричневую. Также много лет со мной неизменно тушь Maybelline Lash Sensational»
Карандаш для губ Vivienne Sabo Le Grand Volume в оттенке 01, 397 р.
«Лучший нюд на свете! При этом карандаш безумно стойкий и приятно ощущается на губах, не сушит их. Еще от бренда всегда со мной карандаши для бровей»
Художественные кисти, от 30 р.
«Идеальны для стрелок. Экспериментируйте с разной длиной ворса, главное — густо нанести подводку на кисть и сплющить ее, тогда линии будут получаться острыми. Кисти служат долго, но их не жалко в любой момент обновить»
Настя Тендерова
Крем Organic Kitchen Glass Skin, 287 р.
«Невероятная любовь, гениальная вещь и просто супербанка. В кейсе использую как увлажнение, особенно зимой, хайлайтер, SOS-средство на случай закончившегося бальзама для губ или крема для рук. А для себя очень удобно брать в поездки — одна банка вместо всего»
Тушь Maybelline Great Lash Blackest, 226 р.
«Хорошая щетка с крупными промежутками, достаточно жидкая текстура — позволяет минимально и аккуратно накрасить ресницы, когда нужен очень мягкий эффект»
Карандаш для глаз Essence Long lasting, 165 р.
«Если вдруг нужны крутые яркие цвета (салатовый, красный, циан), которые точно можно нанести на слизистую. Похожие карандаши есть у бренда L.A. Girl»
Юлия Рада
Карандаш для губ Vivienne Sabo Jolies Levres в оттенке 102, 199 р.
«Оттенок, которым можно легко скорректировать контур губ и добавить им объем. Подходит практически всем. Очень мягкий по текстуре, легко наносится и растушевывается, при этом довольно стойкий»
Тушь Maybelline Lash Sensational, 589 р.
«Идеально черная, влагостойкая, дает суперобъем, легко наслаивается и не осыпается. И в работе, и для себя пользуюсь ей с удовольствием. Отлично подходит для одного из моих любимых мейков — ресниц-паучков»
Саша Давыдова
Тушь для ресниц Vivienne Sabo Cabaret Premiere, 385 р.
«Пользуюсь этой тушью уже лет пять. Не вижу смысла покупать дорогие туши, мне кажется, этот продукт бюджетные бренды уж точно научились делать. Тем более для работы мне не жалко выбрасывать тушь раз в месяц. Эта супер, и у нее отличный коричневый цвет».
База для глиттера NYX, 798 р.
«Уникальный продукт в этом ценовом сегменте и по доступности. Отлично справляется со своими функциями».
Гель для бровей «Арт-визаж», 99 р.
«Мне кажется, уже все кому не лень про него рассказали. Но я его использую регулярно как прозрачный гель для закрепления».
Карандаш для глаз Maybelline Tattoo Liner, 259 р.
«Использую коричневый, черный и — не такой ходовой, но очень красивый — серый. Стойкие и хорошо держатся на слизистой».