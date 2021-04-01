Карандаш для глаз Vivienne Sabo Liner Virtuose, 349 р.

«Так как у бренда Vivienne Sabo сейчас достаточно широкий доступ на рынок, он может позволить себе хорошее качество по низкой цене. Поэтому за условные 300 рублей можно найти мягкие, но при этом пигментированные карандаши, которыми можно как прокрашивать слизистую, так и растушевывать их. В линейке есть и бирюзовый цвет, который подойдет для ярких макияжей. Помимо этих карандашей у бренда классные продукты для бровей (достойная альтернатива Bobbi Brown и ABH)»