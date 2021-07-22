Теперь, чтобы попасть в аутлет бренда, необязательно ехать на окраину города: у некоторых магазинов есть онлайн-стоки, где можно найти вещи со скидками круглый год. «Афиша Daily» собрала шесть аутлетов — от массмаркета до люкса.

Vagabond

Босоножки, 4000 р. вместо 8000 р. 1 из 3 Казаки, 7800 р. вместо 13 000 р. 2 из 3 Мюли, 5200 р. вместо 8600 р. 3 из 3

Шведский обувной бренд только недавно обзавелся русскоязычной версией сайта и запустил доставку в Россию. Наверху главной страницы находится раздел «Аутлет», где собраны модели разных сезонов — прямо сейчас там можно приобрести и босоножки на вторую половину лета, и казаки на осень, и массивные ботинки на зиму. Размер скидок — от 25 до 55%.

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Mango

Платье, 2999 р. вместо 8999 р. 1 из 3 Топ, 399 р. вместо 2799 р. 2 из 3 Сумка корзина, 799 р. вместо 3299 р. 3 из 3

В аутлете испанского массмаркета представлена женская, мужская и детская одежда, а также отдельной вкладкой идет плюс-сайз-линейка Violeta (которую, кстати, бренд недавно упразднил). Среди довольно базовых вещей иногда попадаются настоящие бриллианты вроде платья в модном сейчас неоромантичном стиле а-ля Simonе Rocha или структурированного пиджака изо льна. В общем, придется поскроллить, но оно того стоит. Скидки доходят до 90%, а также есть раздел с ценами до 1000 р.

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ASOS

Кепка Vans Low, 1890 р. вместо 2590 р. 1 из 3 Кроссовки adidas Originals, 4 290 р. вместо 7090 р. 2 из 3 Куртка Calvin Klein, 8650 р. вместо 12 490 р. 3 из 3

У ASOS сейчас что ни день, то специальное предложение, так что заниматься там шопингом со скидками можно примерно всегда. Вместе с этим и в женском, и в мужском отделе есть кнопка «Аутлет», где можно найти вполне приличные айтемы, особенно если сделать сортировку по известным вам брендам, например спортивным. Размер скидок доходит до 90%.

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Jonak

Ботильоны, 12 600 р. вместо 17 600 р. 1 из 3 Лоферы, 7900 р. вместо 11 600 р. 2 из 3 Балетки, 7500 р. вместо 10 600 р. 3 из 3

В аутлете французского бренда обуви числится 1001 айтем — вам точно будет из чего выбрать. Тут, как и у Vagabond, есть модели на любой сезон: и добротные кожаные сапоги с высоким голенищем, и лоферы с бахромой, и туфли на устойчивом каблуке, и даже сумки с платками. Размер скидок не очень большой, максимум 30–40%, но зато и качество обуви на века.

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The Outnet

Рубашка Sandro, 8000 р. вместо 16 060 р. 1 из 3 Сумка Ganni, 3800 р. вместо 9620 р. 2 из 3 Брюки Gucci, 21 600 р. вместо 36 045 р. 3 из 3

The Outnet — аутлет-сайт люксового маркетплейса Net-a-Porter. Тут по приятной цене можно ухватить любимый всеми скандинавскими модницами Ganni, бессменные Maje и Sandro, хайповые Balenciaga и Gucci и много чего еще. Из удобного — разделы с новинками и скидками, доходящими до максимальных 70%.

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Bosco

Сумка Jil Sander, 15 200 р. вместо 54 250 р. 1 из 3 Казаки Calvin Klein 205W39NYC, 22 550 р. вместо 80 600 р. 2 из 3 Брюки Acne, 11 750 р. вместо 23 500 р. 3 из 3

В Bosco Outlet, помимо традиционных женского, мужского и детского разделов, есть вкладка «Спорт» для атлетов, неравнодушных к одежде с российской символикой. В остальном, если покопаться, получится найти суперстарые сезоны какого‑нибудь Acne и даже обожаемые поклонниками Рафа Симонса Calvin Klein 205W39NYC, которые прекратили свое существование. Скидки доходят до 70%.

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