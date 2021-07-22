Теперь, чтобы попасть в аутлет бренда, необязательно ехать на окраину города: у некоторых магазинов есть онлайн-стоки, где можно найти вещи со скидками круглый год. «Афиша Daily» собрала шесть аутлетов — от массмаркета до люкса.
Vagabond
Босоножки, 4000 р. вместо 8000 р.
Казаки, 7800 р. вместо 13 000 р.
Мюли, 5200 р. вместо 8600 р.
Шведский обувной бренд только недавно обзавелся русскоязычной версией сайта и запустил доставку в Россию. Наверху главной страницы находится раздел «Аутлет», где собраны модели разных сезонов — прямо сейчас там можно приобрести и босоножки на вторую половину лета, и казаки на осень, и массивные ботинки на зиму. Размер скидок — от 25 до 55%.
Mango
Платье, 2999 р. вместо 8999 р.
Топ, 399 р. вместо 2799 р.
Сумка корзина, 799 р. вместо 3299 р.
В аутлете испанского массмаркета представлена женская, мужская и детская одежда, а также отдельной вкладкой идет плюс-сайз-линейка Violeta (которую, кстати, бренд недавно упразднил). Среди довольно базовых вещей иногда попадаются настоящие бриллианты вроде платья в модном сейчас неоромантичном стиле а-ля Simonе Rocha или структурированного пиджака изо льна. В общем, придется поскроллить, но оно того стоит. Скидки доходят до 90%, а также есть раздел с ценами до 1000 р.
ASOS
Кепка Vans Low, 1890 р. вместо 2590 р.
Кроссовки adidas Originals, 4 290 р. вместо 7090 р.
Куртка Calvin Klein, 8650 р. вместо 12 490 р.
У ASOS сейчас что ни день, то специальное предложение, так что заниматься там шопингом со скидками можно примерно всегда. Вместе с этим и в женском, и в мужском отделе есть кнопка «Аутлет», где можно найти вполне приличные айтемы, особенно если сделать сортировку по известным вам брендам, например спортивным. Размер скидок доходит до 90%.
Jonak
Ботильоны, 12 600 р. вместо 17 600 р.
Лоферы, 7900 р. вместо 11 600 р.
Балетки, 7500 р. вместо 10 600 р.
В аутлете французского бренда обуви числится 1001 айтем — вам точно будет из чего выбрать. Тут, как и у Vagabond, есть модели на любой сезон: и добротные кожаные сапоги с высоким голенищем, и лоферы с бахромой, и туфли на устойчивом каблуке, и даже сумки с платками. Размер скидок не очень большой, максимум 30–40%, но зато и качество обуви на века.
The Outnet
Рубашка Sandro, 8000 р. вместо 16 060 р.
Сумка Ganni, 3800 р. вместо 9620 р.
Брюки Gucci, 21 600 р. вместо 36 045 р.
The Outnet — аутлет-сайт люксового маркетплейса Net-a-Porter. Тут по приятной цене можно ухватить любимый всеми скандинавскими модницами Ganni, бессменные Maje и Sandro, хайповые Balenciaga и Gucci и много чего еще. Из удобного — разделы с новинками и скидками, доходящими до максимальных 70%.
Bosco
Сумка Jil Sander, 15 200 р. вместо 54 250 р.
Казаки Calvin Klein 205W39NYC, 22 550 р. вместо 80 600 р.
Брюки Acne, 11 750 р. вместо 23 500 р.
В Bosco Outlet, помимо традиционных женского, мужского и детского разделов, есть вкладка «Спорт» для атлетов, неравнодушных к одежде с российской символикой. В остальном, если покопаться, получится найти суперстарые сезоны какого‑нибудь Acne и даже обожаемые поклонниками Рафа Симонса Calvin Klein 205W39NYC, которые прекратили свое существование. Скидки доходят до 70%.