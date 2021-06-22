Кажется, 2021 год окончательно отменил бесконечных «бежевых» блогеров, а вместе с ним и минималистичную стилистику, которую они навязывают своим подписчикам. Мы уже видим феерию цвета и декора в масс-маркете и люксе, но еще раньше она появилась в винтажных магазинах, которые обычно раньше остальных предчувствуют тренды.

Svidanie

Майка-сетка Jean Paul Gaultier, велюровое худи Dolce & Gabbana, розовые клоги Dior by John Galliano — в «Свидании» можно найти настоящие бриллианты времен 1990-х и 2000-х годов. В вещах винтажного магазина ходят такие приверженцы необычного стиля, как певица Сюзанна и журналистка Ксения Чилингарова, так что если вы тоже выбираете самобытные образы, вам сюда.

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hi_Tokyo

Отборный винтаж из Токио, среди которого можно найти нежно-розовую юбку Chanel со складками, объемную куртку Kenzo ярко-зеленого цвета с рисунком в виде цепей и костюм цвета фуксии Yves Saint Lauren 80-х годов. Помимо вещей вырви глаз у hi_Tokyo есть и более привычные для винтажного магазина сумки-багеты, бежевые плащи и аксессуары Burberrys в знакомую клетку.

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Old Touch

Old Touch удается сочетать в своем ассортименте полярные по стилистике вещи. Романтичные айтемы типа рубашки с манишкой и нарядными манжетами соседствуют здесь с одеждой в эстетике Гвинет Пэлтроу и Кейт Мосс из 90-х вроде кожаных плащей и босоножек с тонкими перемычками. Среди летних новинок — аккуратные вязаные купальники.

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Cream

Cream запускался как проект с верхней одеждой — в частности, натуральными винтажными шубами: все благодаря интересу создательницы магазина Тани к коже, замше и меху. Но сейчас здесь представлены и другие категории: от пиджаков и платьев до обуви и аксессуаров. Последние вызывают особенный интерес: розовая панама Prada из нейлона и зеленые очки Christian Dior с пирсингом на стекле тянут на маст-хэвы лета.

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Twig

Еще один магазин, где можно легко собрать лук из нулевых: тут и джинсы с низкой посадкой, и оливковые брюки карго, и обтекаемые очки Armani, и тяжелый змеиный ремень с заклепками. Примерить вещи можно в центре Петербурга в гостях у создательницы Twig и по совместительству фотографа Полины.

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Cherie

Селекция Cherie понравится тем, кому близка романтика и драма одновременно. Кружевные корсеты, платья с рисунком мильфлер и топы в пайетках существуют тут параллельно с мрачными тай-дай-лонгсливами, сатиновыми боди и рубашками с драконом на груди. Кстати, помимо винтажных вещей Cherie создает воротнички из винтажных тканей и собирает украшения. А также у магазина можно заказать поиск вещи по вашему запросу.

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O Tempora

Глядя на последнюю съемку O Tempora, можно сказать, что у них одеваются условные участники группы Måneskin. Но помимо жакета с клепками, атласного корсета на шнуровке и джинсов в стиле пэчворк тут можно найти гавайские рубашки, платья в цветок и даже перламутрово-розовый льняной костюм Christian Dior 80-х годов. Создатели говорят, что в инстаграме представлено лишь 40% от всего ассортимента, и приглашают в московский шоу-рум на Малой Грузинской.

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