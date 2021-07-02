Актуальная подборка для насыщенного спортивными событиями лета-2021.

Triple Black Market

Идеальное место для поклонников футбола и, в частности, тех, кто понимает в хороших джерси. Здесь, к примеру, можно найти коллекционные варианты вроде Borussia Dortmund от Nike Premier, который, по словам создателей магазина, огромная редкость. Еще одна специализация Triple Black Market — куртки-олимпийки: от модели из линейки adidas Performance конца 90-х или начала 00-х до силуэта того же бренда с символикой клуба Newcastle United. Также в наличии майки, футболки, поло, брюки, шорты и бейсболки.

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Milliv

Небольшой магазинчик с неоправданно маленьким количеством фолловеров для такого действительно редкого и тщательно отобранного ассортимента. Каждый айтем имеет особенную историю и подробно описан создателем Milliv: здесь есть, например, хлопковая футболка Majestic игрока Дэвида Райта, который всю свою 14-летнюю карьеру в Высшей бейсбольной лиге (MLB) играл за New York Mets, или историческая футболка Starter команды NHL Detroit Red Wings 1997 года, которая побывала в той финальной серии, где «Детройт» победил команду «Филадельфия Флайерз» 4 раза и выиграл Кубок Стэнли. Одним словом, место для ценителей.

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Legacy

Ассортимент Legacy скорее не про спорт, а про рабочую и военную эстетику. У магазина можно найти традиционные серые свитшоты, отличающиеся от винтажного бланка лишь наличием небольших логотипов, рубашки из хлопка шамбре, известного по сорочкам американских моряков периода Второй мировой, лонгсливы в духе послевоенных спортивных рубашек с нанесенными краской полосами и штампованными алюминиевыми пуговицами, ветровки, отсылающие к моделям старых тренерских накидок, и множество других особо ценных в эпоху быстрой моды вещей.

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«ОтВинтаж»

Игровые джерси без рукавов из нулевых годов, толстовки Сhampion из 90-х, сатиновые бомберы Mitchell and Ness, винтажные ветровки adidas — все эти яркие айтемы можно примерить в офлайн-пространстве магазина в Москве. Идеальным выбором на лето будут рубашки с коротким рукавом и футболки с психоделическим рисунком тай-дай.

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Chestore

Еще один магазин в подборке с уклоном в ворквир. Хотя спортивные айтемы здесь тоже встречаются: среди них — толстовки и джоггеры Champion, яркие кобминированные куртки, а также футболки 1980–2000-х годов. Магазин представлен в офлайне в Петербурге.

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