2001

Juicy Couture создает спортивный костюм, который потом станет самой узнаваемой вещью бренда. Как и в случае с футболками, дизайн снова отличается от привычных спортивных вещей своей нарядностью и даже премиальностью. Костюмы самых ярких цветов стоили по $200 и были сделаны из непривычных материалов — велюра, махровой ткани и даже кашемира. На спине толстовки можно было оставить вышивку с инициалами, пожеланиями или другими кастомными фразами — это тоже было уникальной разработкой дизайнеров.

Бренд в числе первых сделал ставку на дружбу с селебрити: сейчас без инфлюэнс-маркетинга не обходится ни одна марка, а тогда это было новаторством Гелы и Памелы. Дизайнеры устраивали вечеринки в арендованных апартаментах и раздаривали свою продукцию звездам. Так Мадонна, Дженнифер Лопес, Кэмерон Диас, а также негласный амбассадор бренда Пэрис Хилтон (у которой, по ее словам, было больше тысячи костюмов марки) и другие it-girls стали ходячей рекламой Juicy Couture.

Вскоре большая часть Голливуда ходила в костюмах бренда, а в магазинах типа Bloomingdale’s был наплыв покупателей в корнерах Juicy Couture. Создательницы культовых толстовок и брюк объясняли успех комплекта тем, что он сочетал в себе удобство и роскошь одновременно.