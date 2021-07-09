Кажется, у нового тренда есть все шансы вытащить нас из спортивных костюмов.
Что представляет из себя Athflow?
В своем отчете с трендами 2021 года платформа Pinterest представила такое модное направление как Athflow: название этот стиль получил от слов athleisure (спортивный) и flowy (текучий, струящийся). Одежду в эстетике
Athflow описывают как «достаточно формальную, чтобы надеть ее в офис, достаточно свободную, чтобы заниматься в ней спортом, и достаточно удобную, чтобы лежать в ней на диване». Другими словами, это то самое сочетание комфорта и красоты, к которому стремятся все потребители, а за ними бренды.
Какие вещи покупать?
Согласно той же статистике Pinterest, за последний год в два раза вырос поиск «домашних» платьев, в три раза — оверсайз-одежды, и 185% процентов роста показал поиск мягких вещей. Так что айтемы в стилистике Athflow — это, прежде всего, удобные материалы вроде трикотажа, льна или махровой ткани, не стесняющие движения силуэты, практичные аксессуары и обувь. Обратите внимание на вязаные платья, свободные поло, брюки в рубчик, вместительные сумки и мягкие балетки.
Брюки Bimba Y Lola£46
Шорты Bimba Y Lola£100
Платье Ganni€215
Жилет Ganni€215
Юбка Monki1050 р.
Брюки Monki500 р.
Шлепанцы Arket11 900 р.
Балетки Arket6450 р.
Сумка Lime2799 р.
Поло Arket2900 р.
Сумка Vagabond18 800 р.
Платье Lime2599 р.
Юбка Lime3299 р.
Панама Cos3990 р.
Шорты Cos5990 р.
Куртка Cos6293 р.
Лонгслив Weekday1499 р.
Топ-бюстье Zara599 р.
Как это носить?
Подсмотреть аутфиты в стиле Athflow можно у брендов, которые при создании коллекций думают не только о дизайне, но и о комфорте, — Jil Sander, Lemaire, The Row. А создательницы последнего, сестры Олсен, — вообще самые яркие представители подобной эстетики: у них нет собственного инстаграма, но их луки, в том числе свежие, заботливо собраны авторами фанатских страниц. Ниже можно увидеть Athflow-образы от инстаграм-блогеров.