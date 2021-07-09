Кажется, у нового тренда есть все шансы вытащить нас из спортивных костюмов.

Что представляет из себя Athflow? В своем отчете с трендами 2021 года платформа Pinterest представила такое модное направление как Athflow: название этот стиль получил от слов athleisure (спортивный) и flowy (текучий, струящийся). Одежду в эстетике

Athflow описывают как «достаточно формальную, чтобы надеть ее в офис, достаточно свободную, чтобы заниматься в ней спортом, и достаточно удобную, чтобы лежать в ней на диване». Другими словами, это то самое сочетание комфорта и красоты, к которому стремятся все потребители, а за ними бренды.

Какие вещи покупать? Согласно той же статистике Pinterest, за последний год в два раза вырос поиск «домашних» платьев, в три раза — оверсайз-одежды, и 185% процентов роста показал поиск мягких вещей. Так что айтемы в стилистике Athflow — это, прежде всего, удобные материалы вроде трикотажа, льна или махровой ткани, не стесняющие движения силуэты, практичные аксессуары и обувь. Обратите внимание на вязаные платья, свободные поло, брюки в рубчик, вместительные сумки и мягкие балетки.

Как это носить? Подсмотреть аутфиты в стиле Athflow можно у брендов, которые при создании коллекций думают не только о дизайне, но и о комфорте, — Jil Sander, Lemaire, The Row. А создательницы последнего, сестры Олсен, — вообще самые яркие представители подобной эстетики: у них нет собственного инстаграма, но их луки, в том числе свежие, заботливо собраны авторами фанатских страниц. Ниже можно увидеть Athflow-образы от инстаграм-блогеров.

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