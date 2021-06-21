Редактор раздела «Красота» Анна Махорина рассуждает, почему оголяться в городе — не самое лучшее решение.

Чуть больше 10 лет назад, в лучшие годы магазина Topshop в «Европейском», я приобрела там джинсовые микрошорты, которые доходили буквально до середины ягодиц. Родители были в шоке, прохожие мужчины — в восторге. Сейчас такую модель я не рассматриваю даже в качестве варианта на море. Что это — возраст или мода? Кажется, и то и другое — и кое‑что еще. Гигиена Этим летом в наши гардеробы как‑то неожиданно ворвались теннисные юбки, причем магазины предлагают такие варианты, которые я назвала бы скорее баской. Смотрятся они роскошно и, скорее всего, спасают в жару, но как ездить в них в общественном транспорте или даже присесть на лавку в парке, я решительно не представляю . Мой вариант — поддевать велосипедки. Причем привычка настолько прижилась, что надеваю их даже с длинными платьями: тем более что северное лето — вещь непредсказуемая, и вечером в таком комплекте бывает очень даже.

В этот же пункт я бы добавила открытую обувь без носков. Если выйти в сандалиях или, хуже того, мюли в город, пятки будут грязными примерно через пять минут. Мне кажется некомфортным приходить в таком виде в офис, кафе и особенно в гости. Ну и пока для кого‑то сандалии с носками — все еще шутка, для остальных — практичное решение в вечно пыльном мегаполисе. Уместность Если умная лента вашего инстаграма на 90% состоит из стилистов (моя — да), то вы наверняка не раз слышали о правиле уместности. Простыми словами, это выбор образа под мероприятие или место, куда вы направляетесь. Наверное, понятие дресс-кода совсем скоро устареет окончательно (или останется только на красных дорожках, костюмированных вечеринках и в консалтинговых компаниях, будь они неладны со своими колготками в жару +30), но какие-никакие рамки этикета все же имеют место. В моей картине мира приходить в офис в джинсовых микрошортах, шортах-плавках или сланцах все еще неуместно, хотя смею предположить, что с такими установками в условной Кремниевой долине меня отправили бы на свалку истории.