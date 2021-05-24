Настал долгожданный сезон без колготок, так что пора расширять свою коллекцию юбок. Собрали четыре основных тренда, кстати, один из них будет актуален и в холодное время года.
Теннисные
Тренд на теннисную экипировку актуален плюс-минус каждое лето, но именно в текущем сезоне он получил особенно широкое распространение. От тканевых белых кед и козырьков до рубашек поло и мини-юбок в складку: теперь одеться с ног до головы в теннисный костюм можно не только на корт, но и на летнюю вечеринку. Кстати, подобные юбки пересекаются по стилистике с направлением преппи, так что их можно легко вписать в «школьный» лук.
Юбка Pull & Bear2199 р.
Юбка You Wanna5950 р.
С драпировкой
Юбки с драпировкой на бедрах — опасная зона: подобная модель увеличивает бедра как минимум на один размер. Но если вы уже давно не обращаете внимания на такие условности, как коррекция фигуры, то смело покупайте и носите их с короткими топами или боди.
Юбка Reserved1199 р.
Юбка Ganni€205
Юбка Reserved1299 р.
Юбка H&M2999 р.
Юбка Zara3299 р.
Ярусные (с воланами)
Юбка Офелии, юбка баллон, юбка парашют — эта модель имеет множество названий, а узнать ее можно по длине макси, воланам и расширенному книзу силуэту. Чтобы избежать эффекта национального русского костюма, комбинируйте ярусную юбку с коротким верхом — например, вязаным топом бра или рубашкой, завязанной узлом на талии.
Юбка Lime2799 р.
Юбка Zara2999 р.
Юбка Valentino44 050 р.
Юбка La Doublej36 308 р.
Юбка Mira Mikati25 818 р.
Джинсовые миди и макси
Тренд на лаконичные луки в стиле 90-х вернул в наши гардеробы длинные юбки из денима. Модели могут быть любые: карандаши или А-силуэта, с разрезом или на запахе, с воланами или бахромой по подолу. Этот вариант юбки можно спокойно забирать в осенне-зимний сезон и носить с грубыми ботинками или сапогами с высоким голенищем. А сейчас комбинировать их с нарядными топами и босоножками на каблуке киттен-хилл.