Настал долгожданный сезон без колготок, так что пора расширять свою коллекцию юбок. Собрали четыре основных тренда, кстати, один из них будет актуален и в холодное время года.

Теннисные

Тренд на теннисную экипировку актуален плюс-минус каждое лето, но именно в текущем сезоне он получил особенно широкое распространение. От тканевых белых кед и козырьков до рубашек поло и мини-юбок в складку: теперь одеться с ног до головы в теннисный костюм можно не только на корт, но и на летнюю вечеринку. Кстати, подобные юбки пересекаются по стилистике с направлением преппи, так что их можно легко вписать в «школьный» лук.

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С драпировкой

Юбки с драпировкой на бедрах — опасная зона: подобная модель увеличивает бедра как минимум на один размер. Но если вы уже давно не обращаете внимания на такие условности, как коррекция фигуры, то смело покупайте и носите их с короткими топами или боди.

Ярусные (с воланами)

Юбка Офелии, юбка баллон, юбка парашют — эта модель имеет множество названий, а узнать ее можно по длине макси, воланам и расширенному книзу силуэту. Чтобы избежать эффекта национального русского костюма, комбинируйте ярусную юбку с коротким верхом — например, вязаным топом бра или рубашкой, завязанной узлом на талии.

Джинсовые миди и макси

Тренд на лаконичные луки в стиле 90-х вернул в наши гардеробы длинные юбки из денима. Модели могут быть любые: карандаши или А-силуэта, с разрезом или на запахе, с воланами или бахромой по подолу. Этот вариант юбки можно спокойно забирать в осенне-зимний сезон и носить с грубыми ботинками или сапогами с высоким голенищем. А сейчас комбинировать их с нарядными топами и босоножками на каблуке киттен-хилл.