Небольшой гид по актуальным женским силуэтам для теплых дней.
Мюли на массивной подошве
Мюли — новые кроссовки. Все потому, что они такие же универсальные: тапочки без задника можно «подставить» в любой лук — даже в такой нарядный, как на фото. Если не хотите сбивать градус формальности костюма, выбирайте аккуратные кожаные мюли, а условные кроксы оставьте для расслабленных образов.
Сумка Cos12 990 р.
Платье & Other Stories7990 р.
Серьги Deja Vu5000 р.
Мюли Vagabond14 200 р.
Очки Gast13 900 р.
Грубые сандалии
Еще один силуэт, который можно назвать базовым для многих из нас. Сначала такие сандалии носили в мрачных луках а-ля «только что с панк-концерта», потом стилисты активно призывали сочетать эту модель с воздушными платьями-парашютами, а в текущем сезоне с новым трендом на все яркое грубую обувь носят с цветными вещами. В общем, та самая пресловутая игра на контрастах.
Сумка Ama Leather21 400 р.
Топ Bershka1199 р.
Джинсы Urban Renewal$149
Сандалии Ekonika8990 р.
Серьги Beaded Breakfast5990 р.
Теннисные кеды
Весной-летом 2021-го тренд на теннис вернулся в полной мере: активно носим поло, мини-юбки в складку и кеды как для корта. Кроме очевидных белых моделей есть смысл попробовать цветные: самый приятный выбор — у французов Veja.
Вьетнамки как будто для бассейна
Тренд на резиновые сланцы пришел к нам несколько лет назад из Скандинавии: местные надевали эти тапочки в город, сочетая их с нарядными платьями. Собственно, секрет удачной комбинации кроется как раз в том, чтобы носить шлепанцы с формальными вещами, а не с пляжными. Иначе будет ощущение, что вы забыли переодеться после самолета с моря.
Вьетнамки Havaianas1946 р.
Джинсы Pull & Bear3299 р.
Очки Akila11 900 р.
Сумка Arket12 900 р.
Топ Lime1399 р.
Мягкие балетки
Мы уже не раз рассказывали про возвращение балеток. По универсальности они сравнимы как раз с мюлями и сандалиями, то есть носить их можно примерно со всем. Но нам больше всего нравятся сложные образы с балетками в духе испанки Бланки Миро: чтобы и яркие цвета, и принты, и бахрома, и аксессуары.