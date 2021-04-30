Небольшой гид по актуальным женским силуэтам для теплых дней.

Мюли на массивной подошве

Мюли — новые кроссовки. Все потому, что они такие же универсальные: тапочки без задника можно «подставить» в любой лук — даже в такой нарядный, как на фото. Если не хотите сбивать градус формальности костюма, выбирайте аккуратные кожаные мюли, а условные кроксы оставьте для расслабленных образов.

Грубые сандалии

Еще один силуэт, который можно назвать базовым для многих из нас. Сначала такие сандалии носили в мрачных луках а-ля «только что с панк-концерта», потом стилисты активно призывали сочетать эту модель с воздушными платьями-парашютами, а в текущем сезоне с новым трендом на все яркое грубую обувь носят с цветными вещами. В общем, та самая пресловутая игра на контрастах.

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Теннисные кеды

Весной-летом 2021-го тренд на теннис вернулся в полной мере: активно носим поло, мини-юбки в складку и кеды как для корта. Кроме очевидных белых моделей есть смысл попробовать цветные: самый приятный выбор — у французов Veja.

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Вьетнамки как будто для бассейна

Тренд на резиновые сланцы пришел к нам несколько лет назад из Скандинавии: местные надевали эти тапочки в город, сочетая их с нарядными платьями. Собственно, секрет удачной комбинации кроется как раз в том, чтобы носить шлепанцы с формальными вещами, а не с пляжными. Иначе будет ощущение, что вы забыли переодеться после самолета с моря.

Мягкие балетки

Мы уже не раз рассказывали про возвращение балеток. По универсальности они сравнимы как раз с мюлями и сандалиями, то есть носить их можно примерно со всем. Но нам больше всего нравятся сложные образы с балетками в духе испанки Бланки Миро: чтобы и яркие цвета, и принты, и бахрома, и аксессуары.

Еще несколько моделей обуви на лето

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