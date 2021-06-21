Разбираемся, где искать, с чем носить и как выбрать подходящую модель, чтобы выглядеть уместно. Почти четыре десятка вариантов из масс-маркета и среднего сегмента.

Бермуды

Костюмные шорты длиной до колена, часто со стрелками, благодаря формальному виду будут уместны и в офисе с нестрогим дресс-кодом. Часто к ним в комплекте идет пиджак и жилет. Главный референс — ярко-красный костюм Джулии Робертс в «Красотке».

Велосипедки

Обтягивающие шорты давно вышли из ранга спортивной одежды: сейчас их носят с рубашками и босоножками на небольшом каблуке, кроп-топами и кроссовками, толстовками и кроксами. Вариант с пиджаком тоже имеет место, но есть риск слиться с толпой.

Джинсовые

Деним — пожалуй, самый очевидный материал для шорт. Ультракороткие модели в стиле нулевых лучше оставить для отпуска у моря, выбрав для города удлиненные силуэты. Логично, что носим их с тем же, с чем и любимую пару джинсов, — то есть со всем.

Боксеры

Шорты, напоминающие мужские боксеры, — неоднозначная модель, которую можно считать еще одним трендом, выросшим из карантина. И все же этим летом вы будете часто встречать подобный силуэт и на улицах, и в каталогах магазинов. В комбинации с рубашкой комплект может сильно смахивать на пижаму, а вот нарядные топы и легкие пиджаки подтянут образ до городского. Кстати, для спорта тоже очень удобно.

Спортивные

Если в предыдущем сезоне мы активно носили всевозможные варианты треников, то в текущем переоделись в их укороченную вариацию. Лучше брать сразу несколько длин и расцветок, так как вылезать из них тоже не захочется.

Вязаные

С косами, в рубчик, кроше и даже махровые: вязаные шорты — пока самая нетривиальная вариация на тему летних низов. Как и в случае с боксерами, их лучше комбинировать с формальными, сугубо городскими вещами, чтобы не выглядеть сбежавшей с пляжа.