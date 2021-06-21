Разбираемся, где искать, с чем носить и как выбрать подходящую модель, чтобы выглядеть уместно. Почти четыре десятка вариантов из масс-маркета и среднего сегмента.

Бермуды

WOS

12 750 р.

Studio 29

5300 р.

Lime

2999 р.

WOS

29 800 р.

COS

6990 р.

Lime

2999 р.

Костюмные шорты длиной до колена, часто со стрелками, благодаря формальному виду будут уместны и в офисе с нестрогим дресс-кодом. Часто к ним в комплекте идет пиджак и жилет. Главный референс — ярко-красный костюм Джулии Робертс в «Красотке».

Велосипедки

MISBHV

12 600 р.

Paco Rabanne

6480 р.

Ganni

€155

Ganni

€87

Zara

1199 р.

I Am Studio

3640 р.

Обтягивающие шорты давно вышли из ранга спортивной одежды: сейчас их носят с рубашками и босоножками на небольшом каблуке, кроп-топами и кроссовками, толстовками и кроксами. Вариант с пиджаком тоже имеет место, но есть риск слиться с толпой.

Джинсовые

Samsøe Samsøe

£57

Kseniaschnaider

$330

Isabel Marant Étoile

28 090 р.

Baum Und Pferdgarten

€90.30

Cav Empt

14 300 р.

Tommy Jeans

10 990 р.

Деним — пожалуй, самый очевидный материал для шорт. Ультракороткие модели в стиле нулевых лучше оставить для отпуска у моря, выбрав для города удлиненные силуэты. Логично, что носим их с тем же, с чем и любимую пару джинсов, — то есть со всем.

Боксеры

Samsøe Samsøe

£85

Tyler McGillivary

$150

Ganni

€145

Zara x Everlast

3299 р.

WOS

18 400 р.

Aiayu

€80

Шорты, напоминающие мужские боксеры, — неоднозначная модель, которую можно считать еще одним трендом, выросшим из карантина. И все же этим летом вы будете часто встречать подобный силуэт и на улицах, и в каталогах магазинов. В комбинации с рубашкой комплект может сильно смахивать на пижаму, а вот нарядные топы и легкие пиджаки подтянут образ до городского. Кстати, для спорта тоже очень удобно.

Спортивные

Studio 29

3900 р.

Lime

2599 р.

Champion

3790 р.

Ch4rm

10 600 р.

032c

18 600 р.

Qode

3390 р.

Если в предыдущем сезоне мы активно носили всевозможные варианты треников, то в текущем переоделись в их укороченную вариацию. Лучше брать сразу несколько длин и расцветок, так как вылезать из них тоже не захочется.

Вязаные

& Other Stories

3990 р.

Vereja

17 200 р.

Reserved

1999 р.

Reserved

1999 р.

Mango

1499 р.

Mango

1499 р.

С косами, в рубчик, кроше и даже махровые: вязаные шорты — пока самая нетривиальная вариация на тему летних низов. Как и в случае с боксерами, их лучше комбинировать с формальными, сугубо городскими вещами, чтобы не выглядеть сбежавшей с пляжа.

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