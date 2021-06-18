Формальные, карго и спортивные — беспроигрышные решения на любой вкус.

Карго

Летнее прочтение классики милитари и аутдора — шорты карго. Помимо сдержанных и слегка поднадоевших бежевых и темно-синих расцветок, советуем обратить внимание на более смелые варианты. Carhartt WIP, например, продолжает бесконечное переосмысление камуфляжа, а Universal Works заигрывает с цветочными паттернами.

Формальные

Характеристика «формальные» достаточно странно звучит применительно к шортам, поэтому проясним ситуацию. Речь о тех парах, которые подойдут для создания более изящных образов. Например, с пиджаком и мюлями или лоферами. Кто‑то считает подобные сочетания несуразными, а кто‑то, например дизайнер Том Браун, испытывает к ним теплые чувства. Так или иначе, выбор таких шорт широкий. Это может быть прямая пара с классическими стрелками, свободного кроя — с защипами, или слегка удлиненная с контрастной строчкой и вшитым поясом.

Спортивные