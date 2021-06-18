Формальные, карго и спортивные — беспроигрышные решения на любой вкус.

Карго

Летнее прочтение классики милитари и аутдора — шорты карго. Помимо сдержанных и слегка поднадоевших бежевых и темно-синих расцветок, советуем обратить внимание на более смелые варианты. Carhartt WIP, например, продолжает бесконечное переосмысление камуфляжа, а Universal Works заигрывает с цветочными паттернами.

Nike ACG

8009 р.

Incotex

£225

Beams Plus

20 159 р.

Universal Works

$225

Carhartt WIP

$225

Формальные

Характеристика «формальные» достаточно странно звучит применительно к шортам, поэтому проясним ситуацию. Речь о тех парах, которые подойдут для создания более изящных образов. Например, с пиджаком и мюлями или лоферами. Кто‑то считает подобные сочетания несуразными, а кто‑то, например дизайнер Том Браун, испытывает к ним теплые чувства. Так или иначе, выбор таких шорт широкий. Это может быть прямая пара с классическими стрелками, свободного кроя — с защипами, или слегка удлиненная с контрастной строчкой и вшитым поясом.

Tom Wood

18 476 р.

MSGM

15 110 р.

Low Brand

11 365 р.

Zara

2999 р.

Zara

5999 р.

Спортивные

Шорты из мягкого хлопка или летняя альтернатива вашим любимым треникам. Как и в случае с последними, их можно найти как у спортивных и масс-маркет-брендов, так и у люксовых старожилов. Единственный минус подобных шорт — это достаточно маленькие и ненадежные карманы, поэтому советуем сразу подыскать к ним практичную поясную сумку.

Polo Ralph Lauren

8009 р.

Nigel Cabourn

7109 р.

Nike

4949 р.

Les Tien

16 540 р.

Zara

2299 р.