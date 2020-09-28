Армейские раннеры, минималистичные кеды и еще 10 стоящих пар месяца.

New Balance TDS Niobium Concept 1

Пара-трансформер с продуманной конструкцией. Кроссовки, оснащенные молниями, легко могут превратиться в сабо или ботинки.

Цена 21 600 р.
adidas X90004D

В новой беговой линейке adidas X9000 найдутся кроссовки на разный бюджет. Помимо базовых кроссовок есть пары на технологичных подошвах Ultraboost и 4D.

Цена 17 999 р.
adidas Originals Continental 80

Спортивный бренд выпустил экокапсулу Clean Classic. В нее вошли ключевые модели adidas Originals, выполненные из переработанных материалов.

Цена 7 999 р.
Converse x Golf Wang Chuck 70 Hi

Converse выпустил еще одну совместную с Tyler, The Creator модель кед. Панельный дизайн, яркая расцветка и эффектная вышивка — абсолютно в духе рэпера.

Цена 9 400 р.
Saucony Shadow 5000

Американский бренд обновил расцветки одной из своих главных моделей. Среди прочих особенно выделяется насыщенная зеленая.

Цена 10 490 р.
Last Resort AB VM001

Основатель Polar Skate Co. Понтус Алв запустил обувной бренд с идеальными кедами. Формула успеха: сдержанный дизайн без лишних деталей и приятный ценник.

Цена 6 200 р.
Reebok x Brain Dead Pump Court

Классические Pump Court в яркой интерпретации лос-анджелесского бренда Brain Dead. Верх кроссовок украшен тканью, имитирующей шерсть пони.

Цена 13 999 р.
adidas Originals x OAMC Type O-8

Еще одна коллаборация спортивного бренда с OAMC. В основу силуэта Type O-8 легла классическая модель Samba.

Цена 13 998 р.
Premiata Mase

В осенней коллекции Premiata особенно выделяются новые вариации кроссовок Mase. Наш фаворит — светло-коричневая пара с комбинированным верхом.

Цена 24 350 р.
Converse x A-Cold-Wall* ERX 260

Сэмюэль Росс поработал над моделью ERX 260: кеды получили комбинированный верх из замши и кожи, липучку поверх шнуровки и полупрозрачную подошву.

Цена 14 000 р.
Nigel Cabourn x Maison Mihara Yasuhiro UK Army Sneaker

Образцовые армейские раннеры в винтажном стиле: с фирменными «плавленными» деталями Maison Mihara Yasuhiro.

Цена 27 119 р.
Puma x Von Dutch Ralph Sampson

Привет из нулевых — кеды из неожиданной коллаборации Puma и Von Dutch.

Цена 8 490 р.