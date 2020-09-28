Армейские раннеры, минималистичные кеды и еще 10 стоящих пар месяца.
В новой беговой линейке adidas X9000 найдутся кроссовки на разный бюджет. Помимо базовых кроссовок есть пары на технологичных подошвах Ultraboost и 4D.
Спортивный бренд выпустил экокапсулу Clean Classic. В нее вошли ключевые модели adidas Originals, выполненные из переработанных материалов.
Converse выпустил еще одну совместную с Tyler, The Creator модель кед. Панельный дизайн, яркая расцветка и эффектная вышивка — абсолютно в духе рэпера.
Американский бренд обновил расцветки одной из своих главных моделей. Среди прочих особенно выделяется насыщенная зеленая.
Основатель Polar Skate Co. Понтус Алв запустил обувной бренд с идеальными кедами. Формула успеха: сдержанный дизайн без лишних деталей и приятный ценник.
Классические Pump Court в яркой интерпретации лос-анджелесского бренда Brain Dead. Верх кроссовок украшен тканью, имитирующей шерсть пони.
Еще одна коллаборация спортивного бренда с OAMC. В основу силуэта Type O-8 легла классическая модель Samba.
В осенней коллекции Premiata особенно выделяются новые вариации кроссовок Mase. Наш фаворит — светло-коричневая пара с комбинированным верхом.
Образцовые армейские раннеры в винтажном стиле: с фирменными «плавленными» деталями Maison Mihara Yasuhiro.
Привет из нулевых — кеды из неожиданной коллаборации Puma и Von Dutch.