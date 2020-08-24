Идеальная экипировка на грядущую осень.

Японский аутдор-бренд Snow Peak и New Balance Tokio Design Studio объединились для создания коллаборации. Основа совместного релиза сторон — функциональная одежда для дождливой погоды: легкий жилет с несколькими карманами из сетчатого материала и нейлона, футболки и шорты из быстросохнущего хлопка, а также эффектный водонепроницаемый комбинезон в рыбацком стиле с нагрудными карманами.

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Разумеется, коллаборация с New Balance не обошлась без обуви. Стороны представили новый силуэт TDS Niobium Concept 1. Шалфейно-зеленая пара отличается продуманной конструкцией, позволяющей трансформироваться в разные виды обуви. Так, кроссовки, оснащенные молниями, легко могут превратиться в сабо, ботинки или даже рыбацкие сапоги (благодаря съемным гетрам).