Идеальная экипировка на грядущую осень.
Японский аутдор-бренд Snow Peak и New Balance Tokio Design Studio объединились для создания коллаборации. Основа совместного релиза сторон — функциональная одежда для дождливой погоды: легкий жилет с несколькими карманами из сетчатого материала и нейлона, футболки и шорты из быстросохнущего хлопка, а также эффектный водонепроницаемый комбинезон в рыбацком стиле с нагрудными карманами.
Разумеется, коллаборация с New Balance не обошлась без обуви. Стороны представили новый силуэт TDS Niobium Concept 1. Шалфейно-зеленая пара отличается продуманной конструкцией, позволяющей трансформироваться в разные виды обуви. Так, кроссовки, оснащенные молниями, легко могут превратиться в сабо, ботинки или даже рыбацкие сапоги (благодаря съемным гетрам).
Совместная коллекция Snow Peak и New Balance Tokio Design Studio поступит в продажу 29 августа на сайте японского аутдор-бренда. Диапазон цен — от 123 до 929 долларов.