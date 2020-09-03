В начале августа adidas Originals и OAMC выпустили сразу две коллаборационные модели кроссовок. Осень стороны встречают еще одной новинкой — силуэтом Type O-8. Если оглядываться на предыдущие коллаборации брендов, то новую пару точно можно назвать самой базовой, универсальной и понятной в истории их сотрудничества.

За основу взяли классическую модель Samba. Новинка сохранила панельный дизайн и получила комбинированный верх из кожи и нубука. Из ключевых отличий: альтернативная (более высокая) подошва, дополнительный брендинг и едва заметные декоративные элементы. На выбор доступно три расцветки: белая, зеленая и черная.