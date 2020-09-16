После многочисленных анонсов и месяцев ожиданий Converse и A-Cold-Wall наконец-то выпускают коллаборацию. В первый релиз (да, на этом стороны не остановятся) вошли сразу две интерпретированные Сэмюэлем Россом модели кед.

Классические Chuck Taylor лишь отдаленно напоминают своего прародителя, пара больше похожа на трекинговые ботинки. Кеды получили верх из рипстопа, резиновые панели с тисненым брендингом A-Cold-Wall, замысловатую систему шнуровки и массивную разделенную подошву.

Вторая пара выполнена на базе силуэта ERX260. Кеды отличаются эффектным комбинированным верхом из замши и кожи разных оттенков серого, липучкой поверх шнуровки и полупрозрачной подошвой.