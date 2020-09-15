Сразу два совместных силуэта.
Этим летом Reebok Classic и Brain Dead выпустили коллаборационную версию кроссовок Classic Leather. Наступившую осень стороны встречают еще одним релизом, в котором представлены сразу две совместные работы.
Первая пара — кроссовки Pump Court. Классический силуэт бренда с ремешком получил комбинированный верх из резины, сетки и ткани, имитирующей шерсть пони.
Вторая пара — обновленная версия культовых сандалий Beatnik. Модель сохранила силуэт, но отличается от своих предшественников более ярким дизайном. Замшевый темно-синий верх, контрастная голубая подошва и вставка с тем же материалом, имитирующим шерсть пони.
Совместный с Brain Dead релиз поступит в продажу 18 сентября. Купить коллаборационные пары можно будет в корнере Reebok, в универмаге «Цветной», а также на сайте спортивного бренда. Кроссовки обойдутся в 13 999 рублей, сандалии — в 12 999 рублей.