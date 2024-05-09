Забыть про дедлайны, слушать сверчков и собирать лаванду: за что зумеры любят свои дачи

Друзья понимают и разделяют мою любовь к даче. В прошлом году мы туда рванули вместе — мне хотелось показать им частичку себя, рассказать без слов о том, как это место для меня ценно. Пожалуй, это был один из лучших отпусков в жизни: единение с природой, готовка шашлыка под дождем, какие‑то личные истории и утренняя зарядка на берегу пруда, изучение наличников на каждом доме. И главное достоинство всех поволжских мест — рыба: копченый лещ — это блаженство чистой воды, хотелось питаться только им. А еще мы поехали как раз в разгар популярности мема про избинг и там придумали свой вариант — „плёсинг“. Я показывал памятные места в окрестностях, водил на пляж, и в какой‑то момент так сильно растрогался, что не смог сдержать слез, потому что окунулся в вихрь воспоминаний».