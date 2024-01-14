Прошлое и будущее советских панелек: от бубликов и кораблей до домов из пластика

Первые панельки в СССР начали активно строить в 1950-х. Появление домов, которые можно было собрать как конструктор, с одной стороны, было ответом на проблему острой нехватки жилья в условиях массовой урбанизации — производства развивались, городам требовалось больше рабочих рук, с другой — попыткой создать идеальную модель быта советского человека, которая поможет построить лучшее будущее для всех. До этого горожане жили в общежитиях и бараках, и появление собственной жилплощади, даже совсем небольшой, было настоящим прорывом.
Панельные дома не изобретение Советского Союза. Попытки найти способы возводить жилье дешево и быстро характерны и для послевоенной Европы. Заводы по производству панелей, из которых можно собрать готовый дом, впервые появились во Франции, а после технология, запатентованная Раймоном Камю, была экспортирована во многие страны мира. Панельки также можно считать продолжением модернистских экспериментов первой половины века и одного из главных идеологов функционализма Ле Корбюзье.
Панельки vs хрущевки
Панельными называются все дома из готовых панелей, в то время как хрущевки — это постройки 1950-х и 1960-х годов, разных серий и модификаций, включая не только панельные, но и кирпичные. Эксперименты с технологией начались еще до курса Никиты Хрущева на дешевое массовое производство, и первые панельно-каркасные дома появились в СССР уже в 1948 году.
Проекты должны были стать проще и дешевле: размер кухни в хрущевках не превышал пять-семь кв. метров, и каждое помещение было детально продумано из точного расчета повседневной деятельности советского человека. На первый план вышли эргономика и функциональность, а все, что можно было упростить, упрощали. Дома были не выше пяти этажей, так как в этом случае можно было отказаться от лифта. В ванной делали окна для естественного освещения, у окна оборудовали холодильный отсек, мебель разрабатывали специально для таких квартир. Стремление максимально удешевить и ускорить производство нередко сказывалось на качестве, однако сроки действительно впечатляли — от 90–100 дней они постепенно сократились до 60. В теории собрать пятиэтажку можно было за 15–20 дней, но это скорее часть советского мифа об ударном производстве. Когда в 1950-х была начата программа массового строительства, сроки обеспечения всех граждан собственным жильем оценивались примерно 1980 годом, но после были перенесены на 2000-й.
При этом строительство домов из панелей на железобетонном каркасе продолжилось и после Хрущева, и отдельные позднесоветские серии принято считать удачными.
К-7 и Новые Черемушки
Новые Черемушки стали полем экспериментов советского строительства. Девятый микрорайон включал тринадцать четырехэтажных и три восьмиэтажных дома с железобетонным каркасом и без — они были разными, что позволяло проверить, какие модели будут наиболее удобными в эксплуатации. Дома Новых Черемушек все еще не лишены декора, однако позже эти детали были признаны лишними.
К-7 стала первой действительно массовой серией, отобранной по результатам эксперимента. В честь архитектора Виталия Лагутенко дома даже некоторое время называли «лагутенками», но после в язык вошло более общее «хрущевки». Попытка сэкономить на всем привела к неудобствам — узкой маленькой прихожей, низким потолкам и плохой звукоизоляции.
И все же Черемушки были проектом не только строительства зданий, но и развития территории в целом. Зеленые дворы с пышной растительностью и сейчас выглядят ностальгически уютно. В отличие от многих других городских окраин, здесь есть социальная инфраструктура, а дома гармонично вписаны в среду.
Дома-бублики
Такое прозвище получили дома, построенные на Нежинской и улице Довженко из деталей панельной серии I-515/9M. Над проектом работали архитектор Евгений Стамо и инженер Александр Маркелов. Каждый из домов с гигантским внутренним двором включает больше 900 квартир. Круглую форму зданий связали с Олимпиадой-80, но это скорее городская легенда. Бублики планировались как архитектурные доминанты районов и должны были заключить в себе всю необходимую для жильцов инфраструктуру: библиотеки, универсамы, парикмахерские. Продолжать эксперименты с формой не стали: строительство было дорогим, у комнат были неправильные формы, в квартирах гуляли сквозняки, части из них не доставало света.
Панелька из пластика
Пластиковая пятиэтажка, построенная в Москве на 4-м Вятском переулке, 20а в 1963 году, — продукт эпохи увлечения новыми возможностями синтетических материалов. Еще в 1961-м в рамках эксперимента в Ленинграде появился маленький полностью пластиковый дом площадью 49 кв. метров. Он был скорее воплощенной в объеме моделью для исследования, чем реальным прототипом жилой ячейки, и на сохранившихся фотографиях и сейчас выглядит футуристично. Следующий дом-эксперимент стал уже многоквартирным и в плане повторял хрущевку, но на железобетонной основе вместо обычных закрепляли панели из полимеров. Из синтетических материалов изготавливали даже коммуникации и некоторые предметы мебели. Однако вскоре дом стал рушиться, и в восьмидесятых его снесли. Проект так никогда и не стал массовым.
Микрорайон Северное Чертаново
Северное Чертаново стало еще одной площадкой для экспериментов с массовой застройкой, но уже в 1970-х. В основе проекта снова лежала идея об утопическом модернистском городе и проекты Ле Корбюзье. Район должен был стать полностью автономным, с детскими садами, школами, торговыми пространствами и зелеными зонами, а дворы планировалось освободить от машин, перенаправив потоки движения в подземные тоннели, что также могло снизить уровень шума. Высотные дома, часть из которых должна была вытянуться на 30 этажей, предполагалось соединить подземными переходами, позволявшими легко добираться до парикмахерской или универсама. В просторных подъездах были предусмотрены зимние сады, а будущим жителям предлагали редкие форматы — квартиры со свободной планировкой и двумя этажами. Проект столкнулся с самой распространенной проблемой: нехваткой бюджета, поэтому часть домов с индивидуальными проектами заменили типовые постройки, инновационные школы не были построены, а метро открылось только в 1983 году.
Дом-корабль
Дом по проекту Всеволода Воскресенского и Владимира Бабада — тоже панелька, по не типичной серийной модификации. Внушительное здание длиной в половину Большой Тульской улицы с девятью подъездами и почти тысячей квартир окружено множеством легенд: о секретных комнатах между стен, тайных кабинетах спецслужб и способности выдержать ядерный удар. Отчасти их породил тот факт, что в дом должны были заселиться сотрудники Министерства среднего машиностроения, которые действительно работали в атомной промышленности, отчасти — расположение фасадов под углом для большей устойчивости. На фоне еще незастроенной широкой улицы и синего неба такой лежачий небоскреб действительно мог напоминать корабль.
Его строительство начали в 1970-х, а завершили только в 1986 году, так что, когда работа над одной частью еще продолжалось, в другую заезжали первые жильцы. Кроме стандартных однушек здесь были даже двухэтажные квартиры, впрочем, тоже скромной площади.
За что критиковали массовое типовое строительство
Многие города Европы шли тем же путем строительства типовых, дешевых и простых в эксплуатации зданий — и неудивительно, что там совершали те же ошибки. Следуя заветам Корбюзье, жизнь здесь перенесли на верхние этажи, а люди были вынуждены постоянно пользоваться автомобилем. Инженеры видели в горожанах рационализированные машины, сводимые к типичному примитивному набору функций.
Развитая инфраструктура подразумевалась, но на деле не появлялась, у людей не было свободы передвижений, дешевые материалы на грани допустимого делали дома неудобными и иногда опасными. Все это привело к тому, что, едва накопив нужную сумму, жители многоэтажек стремились переехать, а замкнутые на себе комплексы, которые должны были стать предвестниками счастливого будущего, маргинализировались и превращались в гетто. Таким мог стать XIII округ Парижа, который начали перестраивать в духе эпохи, таким был район Red Road Flats в Глазго в Шотландии.
Будущее панелек
С одной стороны, жилой фонд действительно необходимо обновлять, даже с учетом капитального ремонта, в некоторых случаях продлившего срок службы домов до 150 лет. С другой — тихие районы панелек были примером продуманной среды, где высота зданий соразмерна человеку, где развивалась инфраструктура и общественные пространства. Решение заменить хрущевки на высотные дома с сотнями квартир может оказаться не лучшим вариантом. В Европе панельные дома реконструируют, а не разрушают: проводят перепланировку квартир, расширяют их площадь, переделывают подъезды и балконы, встраивают лифты. Так, например, трансформировали дома в Берлине, Бордо, Амстердаме и Таллине. Возможно это и в России, КБ Стрелка даже создало проект «Новый взгляд на типовые дома», в котором представило решения по реорганизации пятиэтажек. Директор проектов КБ Стрелка Александра Чечеткина рассказывала: «Подсчеты показывают, что реконструкция одного дома может быть на 30 процентов дешевле, чем снос прежнего и строительство нового здания. К тому же стоит принимать во внимание тот факт, что экологический след, который мы оставляем за счет сноса здания и строительства нового, намного больше, чем от реконструкции уже существующего дома».