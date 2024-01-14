Прошлое и будущее советских панелек: от бубликов и кораблей до домов из пластика

Проекты должны были стать проще и дешевле: размер кухни в хрущевках не превышал пять-семь кв. метров, и каждое помещение было детально продумано из точного расчета повседневной деятельности советского человека. На первый план вышли эргономика и функциональность, а все, что можно было упростить, упрощали. Дома были не выше пяти этажей, так как в этом случае можно было отказаться от лифта. В ванной делали окна для естественного освещения, у окна оборудовали холодильный отсек, мебель разрабатывали специально для таких квартир. Стремление максимально удешевить и ускорить производство нередко сказывалось на качестве, однако сроки действительно впечатляли — от 90–100 дней они постепенно сократились до 60 . В теории собрать пятиэтажку можно было за 15–20 дней, но это скорее часть советского мифа об ударном производстве. Когда в 1950-х была начата программа массового строительства, сроки обеспечения всех граждан собственным жильем оценивались примерно 1980 годом, но после были перенесены на 2000-й.