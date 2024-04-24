Ученые: поездки на дачу снижают риск депрессии

Умеренная физическая активность, такая как работа в саду, гольф или ходьба, связана с более низким риском депрессии. К таким выводам пришли ученые, сделавшие обзор нескольких исследований. Их результаты опубликованы в журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews, краткими выводами делится The Standart.
Согласно исследованиям, упражнения низкой и средней интенсивности снижают риск депрессии на 23%, тревоги — на 26%, психоза и шизофрении — на 27%. Однако упражнения высокой интенсивности иногда могут «ухудшить реакции, связанные со стрессом», отмечают ученые.
Авторы работы изучили данные более 4 млн человек для выявления связи между физической активностью и эпизодами депрессии. Также они исследовали связь между физическими упражнениями и тревогой с участием более 65 тыс. человек и между психозом, шизофренией и физической активностью с участием более чем 30 тыс. человек.
По словам ученых, их результаты были последовательными как у мужчин, так и у женщин, а также у разных возрастных групп и по всему миру. Связи между сильными физическими нагрузками и снижением риска депрессии они не установили.
«Умеренные физические упражнения могут улучшить психическое здоровье посредством биохимических реакций, тогда как высокоинтенсивные упражнения способны ухудшить реакции, связанные со стрессом, у некоторых людей», — отметил ведущий автор исследования Ли Смит, профессор общественного здравоохранения в Университете Англия Раскин.
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