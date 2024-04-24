Ученые: поездки на дачу снижают риск депрессии

Авторы работы изучили данные более 4 млн человек для выявления связи между физической активностью и эпизодами депрессии. Также они исследовали связь между физическими упражнениями и тревогой с участием более 65 тыс. человек и между психозом, шизофренией и физической активностью с участием более чем 30 тыс. человек.