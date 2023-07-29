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Отель в Плесе пригласил гостей на «избинг» — и стал поводом для шуток в твиттере

Максим Саблин
Вчера в 23:29

В твиттере узнали про новый вид активного отдыха под названием «избинг». Так предприниматель из Ивановской области обозвал глэмпинг в обустроенной русской избе и натолкнул пользователей сети на ребрендинг других сельских активностей.

Поводом для шуток стала реклама комплекса «Усадьба Дикого Барина» в Плёсе. Ее автор стал изобретателем разновидности глэмпинга, уникального для русской глубинки, и назвал свое заведение «избинг-отелем». Санузел в таких избах, к счастью, находится не на улице, а владелец даже обещает завтраки в столовой и двуспальные кровати в комнатах. В одном доме могут поселиться до 4 человек, и сутки отдыха обойдутся им от 24 тыс. рублей, что на уровне с другими гостиницами в городе.

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Твиттерских предложение удивило. Они заинтересовались, входит ли в предложение банинг и сеновалинг и ждут ли их расслабонинг и печининг.

В целом «Избинг» показался некоторым неудачным названием, ведь слово скорее похоже на эвфемизм для насилия, чем на обещание теплого дома.

Одного пользователя новое название сельской жизни сподвигло переписать сказку о золотом яичке, а другого — выступить в защиту миллениалов, которые в детстве уже повидали отдых в деревне и совсем не стремятся его повторить.

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