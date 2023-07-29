В твиттере узнали про новый вид активного отдыха под названием «избинг». Так предприниматель из Ивановской области обозвал глэмпинг в обустроенной русской избе и натолкнул пользователей сети на ребрендинг других сельских активностей.
Поводом для шуток стала реклама комплекса «Усадьба Дикого Барина» в Плёсе. Ее автор стал изобретателем разновидности глэмпинга, уникального для русской глубинки, и назвал свое заведение «избинг-отелем». Санузел в таких избах, к счастью, находится не на улице, а владелец даже обещает завтраки в столовой и двуспальные кровати в комнатах. В одном доме могут поселиться до 4 человек, и сутки отдыха обойдутся им от 24 тыс. рублей, что на уровне с другими гостиницами в городе.
Твиттерских предложение удивило. Они заинтересовались, входит ли в предложение банинг и сеновалинг и ждут ли их расслабонинг и печининг.
В целом «Избинг» показался некоторым неудачным названием, ведь слово скорее похоже на эвфемизм для насилия, чем на обещание теплого дома.
Одного пользователя новое название сельской жизни сподвигло переписать сказку о золотом яичке, а другого — выступить в защиту миллениалов, которые в детстве уже повидали отдых в деревне и совсем не стремятся его повторить.