Поводом для шуток стала реклама комплекса «Усадьба Дикого Барина» в Плёсе. Ее автор стал изобретателем разновидности глэмпинга, уникального для русской глубинки, и назвал свое заведение «избинг-отелем». Санузел в таких избах, к счастью, находится не на улице, а владелец даже обещает завтраки в столовой и двуспальные кровати в комнатах. В одном доме могут поселиться до 4 человек, и сутки отдыха обойдутся им от 24 тыс. рублей, что на уровне с другими гостиницами в городе.