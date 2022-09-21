В России объявили частичную мобилизацию. Кого это коснется? Отвечаем на главные вопросы

Что происходит?

В России с сегодняшнего дня начинается частичная мобилизация , объявил президент. Призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе после прохождения срочной или контрактной службы.

Кого призовут в первую очередь?

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в интервью «Интерфаксу» заявил, что в первую очередь будут мобилизовать солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. Выпускников военных кафедр могут призвать, если их военно-учетные специальности будут востребованы . Предельный возраст для обычных военнослужащих — 50 лет. Также повестки из военкоматов уже получают медики.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, о мобилизации студентов и тех, кто служит по призыву, речи не идет. Он также уточнил, что всего будут призваны 300 тысяч человек .

Юрист Павел Чиков замечает, что указ сформулирован максимально широко: «Президент оставляет свободу усмотрения министру обороны. Фактически Минобороны РФ будет решать, кого, откуда и в каком количестве отправлять. Механизм будет следующим: Минобороны сформирует квоты на мобилизацию для каждого региона России. Губернаторы будут отвечать за их исполнение. В первую очередь мобилизационные предписания получат резервисты — это отслужившие в армии мужчины, которые заключили контракт на пребывание в резерве ».

Как вручают повестки?

Уже сегодня в стране начали массово разносить повестки, для их вручения привлекают сотрудников ЖКХ. По информации Baza, повестки также будут приходить через «Госуслуги». Минцифры РФ эту информацию опровергло, так как для этого отсутствует необходимая законодательная база.

Открытое сообщество адвокатов и правозащитников «Первый отдел» обращает внимание на то, что повестка должна быть вручена вам лично в руки под роспись. «Если вам оставили ее, например, в почтовом ящике, то за неявку можно получить только штраф до 3000 рублей по ст. 21.5 КоАП». Если повестка официально получена, человек обязан явиться на сборные пункты в указанные в документе сроки.

Кто не попадает под частичную мобилизацию?

те, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, и судимость за их совершение не погашена;

те, кто снялся с воинского учета и уехал за границу на срок свыше 6 месяцев (после возвращения они будут обязаны снова встать на учет);

призывники в возрасте от 18 до 27 лет. Но они могут отправиться на обычную срочную службу, срок осеннего призыва — с 1 октября по 31 декабря;

признанные негодными к прохождению военной службы (категория «Д» в военном билете).

Ограниченно годных призывать к службе тоже не будут, заявил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов. Его слова передает РИА «Новости». Эта категория призывается при полной мобилизации, уточнил он. Отсрочку могут получить работники оборонно-промышленного комплекса.

Выпустят ли за границу находящихся в запасе?

При полной мобилизации выезд из страны для состоящих на воинском учете запрещен. Однако глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сказал, что дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией не предусмотрено . При этом он не рекомендовал тем, кто попадает под мобилизацию, «ехать на курорты в Турцию» и призвал их отдыхать внутри страны.

А фактически сейчас еще можно покинуть страну?

РЖД и «Аэрофлот» сообщают, что билеты для всех категорий граждан продаются без ограничений. При этом на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны, не требующие виз для въезда, закончились авиабилеты. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные авиакомпаний и сайтов билетных агрегаторов.

Как будет устроена военная служба мобилизованных?

Согласно указу президента, призванные на военную службу по мобилизации россияне получат статус военнослужащих по контракту — им будут платить так же, как контрактникам. Контракты будут действовать до официального окончания мобилизации, уволиться раньше можно только по возрасту, состоянию здоровья, а также в случае приговора суда о лишении свободы.

Максим Оленичев Юрист, сотрудничающий с «Первым отделом». Признан в РФ СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

Как понять, что вас призовут?



Вопрос непростой. Президент объявил о частичной мобилизации, но не установил критерии, их должно определить министерство обороны РФ. Частичная мобилизация возможна на конкретной территории или по всей стране, но не для всех. Например, те, кто находится в запасе, разделяются на три разряда.

К первому относятся солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет, младшие офицеры — до 45 лет, другие офицеры в возрасте до 55–65 лет. По смыслу закона, при частичной мобилизации их могут призвать в первую очередь. Министерство обороны на настоящий момент не опубликовало акты, которые устанавливали бы именно такой порядок мобилизации.

Призовут ли тех, кто так или иначе уклонялся от военной службы — купил военный билет, просто не приходил в военкомат?



Да, если законных оснований для отсрочки от призыва нет, а также человек не относится к категории освобожденных от мобилизации. Но все также зависит от критериев частичной мобилизации, которые министерство обороны пока не установило.

Будут ли призывать женщин?



Женщины до 45 лет (или до 50 — для офицеров), пребывающие в запасе, относятся к третьему разряду. Соответственно, вероятно, их призовут в последнюю очередь.

Могут ли завести дело за уклонение от военной службы? В каких случаях?



Если повестка или мобилизационное предписание была получена, а человек не явился в военкомат, власти могут привлечь его к административной ответственности по ст. 21.5 КоАП (штраф от 500 до 3000 рублей) или по ст. 328 УК РФ. Различие этих правонарушений зависит от умысла уклонения от военной службы. Так как мобилизация проводится в современной России первый раз, однозначных критериев разграничения этих двух правонарушений нет, так как нет соответствующей судебной практики.