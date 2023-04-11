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Госдума приняла в окончательном чтении закон об электронных повестках и ряде запретов для уклонистов

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:12

Госдума приняла сразу во втором и в третьем (окончательном) чтении законопроект об электронных повестках в военкомат для военнообязанных и об ограничениях за уклонение от призыва. Соответствующий документ опубликован на сайте электронной базы парламента.

Во втором чтении законопроект одобрили единогласно: 391 голос «за». В третьем — поддержали 394 депутата, воздержался один. Поправки вступят в силу после их официального опубликования. До этого их должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.

Повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме, а затем дублироваться в электронной. Она будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете на «Госуслугах».

При этом, если повестка не считается врученной в письменной или электронной форме, она считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в соответствующем реестре.

Главное из законопроекта:

• Электронные повестки будут дублировать обычные, которые будут рассылаться письменно и с оповещением. Повестки, отправленные заказным письмом, будут считаться врученными в день доставки (вручения) заказного письма;

• Электронная повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения на «Госуслугах» (даже если аккаунт был удален);

• Гражданам, получившим повестку, запретят выезд из РФ, со дня, когда повестка считается врученной и до того, пока они не явятся в военкомат;

• На явку в военкомат дается 20 дней. По истечению срока будет введен ряд запретов: на регистрацию в качестве ИП, постановку на учет в налоговой службе, постановку недвижимости на кадастровый учет, вождение, регистрацию автомобилей, получение кредитов, продажу, покупку и сдачу в аренду недвижимости;

• Субъекты РФ могут устанавливать дополнительные временные меры, направленные на обеспечение явки по повестке, в виде ограничения на получение выплат, льгот, мер поддержки и иных преференций;

• Данные для ведения воинского учета будут предоставлять ФНС, МВД, ЦИК, федеральные суды, Фонд пенсионного и социального страхования РФ и ряд других организаций;

• Работодатели будут предоставлять сведения о военнобязанных через «Госуслуги»;

• Данные о гражданах, которые не состоят на учете, будут поступать в военкоматы, в том числе с помощью «Госуслуг».

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что закон об электронных повестках в военкомат не распространится на весенний призыв. Он начался 1 апреля и продлится до 15 июля. Осенний призыв — с 1 октября до 31 декабря.

Он также уточнил, что если у призываемого есть кабинет на «Госуслугах», но он не заходил туда и поэтому не получил повестку, то в текущий призыв в отношении него никаких мер применено не будет.

Однако в следующий призывную кампанию он будет обязан в течение двух недель с момента ее начала сам явиться в военный комиссариат. Если призываемый этого не сделает, ему запретят выезд из страны, а также введут «другие ограничения».

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