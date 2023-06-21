После гибели в СИЗО активиста Анатолия Березикова заведено уголовное дело. Он сообщал о пытках

Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за смерти музыканта и активиста Анатолия Березикова в спецприемнике Ростова-на-Дону. Об этом сообщает правозащитная организация «Первый отдел».
Дело заведено по части 1 статьи 110 УК — «Доведение до самоубийства». Следователи считают, что активист покончил с собой в камере СИЗО, в постановлении сказано, что он умер от «механической асфиксии».
Правозащитники отмечают, что на встречах с адвокатом Березиков говорил, что не собирается прибегать к суициду, а боится за свою жизнь из‑за постоянных пыток и угроз. В постановлении также сказано, что Березиков был в камере один, хотя ранее правоохранители говорили родственникам погибшего, что у него в камере были соседи.
«Есть серьезные основания полагать, что Анатолий Березиков был убит. Его гибель должна быть расследована, а виновные наказаны. Возбуждение уголовного дела по статье о доведении до самоубийства — первый, но важный шаг», — заявили в «Первом отделе».
С середины мая Березикова трижды арестовывали по административным статьям о неповиновении полиции и мелком хулиганстве. По словам правозащитников, его преследовали за расклейку в Ростове-на-Дону листовок украинского проекта «Хочу жить», который помогает российским военным сдаваться в плен. В «Первом отделе» считают, что активиста не выпускали из СИЗО, поскольку готовили на него обвинение в госизмене.