После гибели в СИЗО активиста Анатолия Березикова заведено уголовное дело. Он сообщал о пытках

Правозащитники отмечают, что на встречах с адвокатом Березиков говорил, что не собирается прибегать к суициду, а боится за свою жизнь из‑за постоянных пыток и угроз. В постановлении также сказано, что Березиков был в камере один, хотя ранее правоохранители говорили родственникам погибшего, что у него в камере были соседи.