Присяжные признали экс-полицейского виновным в убийстве Джорджа Флойда

В Миннеаполисе коллегия присяжных признала бывшего полицейского Дерека Шовина, участвовавшего в задержании Джорджа Флойда, виновным в его убийстве. Трансляцию заседания вел CNN.

Шовина признали виновным по всем трем пунктам обвинения — убийстве второй и третьей степени, то есть непредумышленном, а также в причинении по неосторожности смерти второй степени.

Самый тяжкий пункт — убийство второй степени. Максимальное наказание за него — 40 лет лишения свободы.

Шовин вину не признал и отказался давать показания в суде. Приговор экс-полицейскому вынесут примерно через восемь недель. До этого времени он будет находиться в тюрьме штата Миннесота.

Джордж Флойд погиб при задержании 25 мая в Миннеаполисе. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом на горло, удерживая в таком положении почти десять минут и не давая дышать. После смерти Флойда в Америке начались протесты против расизма и полицейского насилия.