18 человек отравились водой из‑под крана в Орске, рядом с городом прорвало вторую дамбу

Сегодня в 20:09
Фото: пресс-служба администрации Оренбурга

Роспотребнадзор обнаружил норовирус в пробах 18 жителей подтопленного Орска. Об этом сообщил Минздрав Оренбургской области.

Все они обратились за помощью к врачам в последние двое суток. 8 из них госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Все они рассказали, что пили воду из‑под крана.

При лабораторном исследовании биоматериала от заболевших и при исследовании воды выявлен норовирус второго типа. Он вызывает острую кишечную инфекцию.

Роспотребнадзор рекомендовал жителям области пить и готовить еду с испоьзованием кипяченой и бутилированной воды, а в местах подтопления — бутилированную воду. Специалисты ведомства проводят мониторинг качества воды.

В пятницу в Оренбургской области прорвало насыпную дамбу на реке Урал, вода хлынула на улицы города Орска, в зоне затопления находятся 4 тыс. домов, оттуда эвакуированы больше 1110 человек. На данный момент известно о 4 погибших.

6 апреля в районе поселка Никель произошел прорыв второй дамбы, затоплены 127 домов. В населенном пункте организуется эвакуация жителей.

Губернатор региона назвал паводок самым большим за всю историю Оренбургской области.

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