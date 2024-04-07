Из затопленного питомника в Орске спасли больше 40 хаски

К утру 7 апреля оказалось, что их нечем кормить. Хозяин даже заявил, что намерен остаться с четвероногими друзьями до последнего и дождаться помощи на крыше здания. Он также стал раздавать псов местным жителям на лодках. С людей мужчина попросил расписки о временном приюте, а также приехать с ошейниками и поводками.