Из затопленного питомника в Орске спасли больше 40 хаски

Из затопленного питомника в Орске спасли 43 собаки породы хаски. Об этом пишет местная газета «Оренбуржье».
Животные жили в питомнике «Оренбургские хаски» на пляже «Волна» в районе поселка Ленина. Когда 5 апреля в районе Старого города прорвало дамбу, владельцу пришлось выпустить всех из клеток. Какое‑то время собаки бегали на островке, возникшем из‑за подтопления.
К утру 7 апреля оказалось, что их нечем кормить. Хозяин даже заявил, что намерен остаться с четвероногими друзьями до последнего и дождаться помощи на крыше здания. Он также стал раздавать псов местным жителям на лодках. С людей мужчина попросил расписки о временном приюте, а также приехать с ошейниками и поводками.
Днем 7 апреля стало известно, что питомцев удалось вывезти в безопасные места. Проголодавшихся собак сейчас кормят неравнодушные жители. По словам очевидцев, собаки ведут себя спокойно.
Из‑за подтопления и разрушения двух дамб на реке Урал в Оренбургской области объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По данным Гидрометцентра России, пик паводка в Оренбурге достигнет пика 10 апреля.