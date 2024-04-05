В Орке прорвало дамбу. Около 4000 домов столкнулись с риском затопления

В городе Орске Оренбургской области прорвало насыпную дамбу. В зону затопления могут попасть около 4 тыс. домов, сообщил ТАСС.
Жителей города начали эвакуировать. По словам представителей оперативных служб, затопление может коснуться до 10 тыс. человек. Живущих в зоне риска собирают на улице Крайней.
Администрация Орска уже подготовила шесть пунктов временного размещения. Они появились на территории четырех школ и двух гимназий. Добраться туда горожане могут самостоятельно или на специальных автобусах.
«Транспорт будет курсировать по остановочным пунктам: пересечение улиц Доронина и Урицкого, пересечение улиц Островского и Алексеева, пересечение улиц Народовольцев и Карла Маркса, улица Петрашевцев, остановка Малишевского, улица Краснознаменная, кольцо трамвая № 4», — рассказали власти города.
Спасатели тем временем занялись работами по укреплению дамбы. «Работают два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом», — отметили в ведомстве.
Ранее в Оренбургской области из‑за паводка подтопило уже 1659 домов и 5062 придворовых участка в 95 населенных пунктах. Эвакуировали 2797 человек, в том числе 636 детей. В пункты временного размещения поместили 185 человек.
Губернатор региона 4 апреля ввел режим чрезвычайной ситуации. На помощь местным спасателям отправились более 140 специалистов, в том числе участники отряда «Центроспас» и центра «Лидер».