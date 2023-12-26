Полезно ли считать БЖУ и как это делать правильно?

«Чтобы похудеть, необходимо создать небольшой дефицит калорий — в пределах 10–15%. Но важно говорить о похудении не только как о цели, направленной на уменьшение числа на весах. Если рассматривать контроль веса как стратегию здорового образа жизни, то надо, помимо состава и объема питания, обращать внимание на пищевые привычки. Они могут, например, способствовать перееданию. И здесь основная проблема исходит из несбалансированного питания, когда в тарелке мало овощей, но много объемных гарниров. В этой ситуации, как бы мы ни уменьшали количество калорий, еда не будет насыщать человека. Потенциально это приводит к перееданию и срывам ».