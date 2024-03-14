Тату-мастерица обвинила художника Виктора Забугу в изнасиловании. Он считает ее слова клеветой

Петербургская тату-мастерица обвинила в изнасиловании художника Виктора Забугу. Пост об инциденте 2021 года она написала в своем инстаграме*, а также приложила скриншоты переписок с мужчиной.
Весной того года Анне Пантелеевой было 19 лет., Забуге — 31 год. Она рассказывает, что в ночь на 1 мая она отдыхала в квартире Забуги вместе с другими приятелями. По словам девушки, в какой‑то момент ей дали покурить косяк с травой, после которого она потеряла сознание.
Пантелеева вспоминает, как гости покинули дом, она осталась одна с художником и тот попытался заняться с ней сексом. Девушка добавляет, что после этого в квартиру пришел другой мужчина, с которым Забуга общался и смеялся, а она в невменяемом состоянии ответила на звонок родителей и не стала рассказывать им о случившемся.
Утром Забуга якобы сказал подруге, что между ними ничего не было, а она напилась и неадекватно себя вела.
Пантелеева также приложила скриншоты переписки с Забугой. На них художник не говорит, был ли между ними секс, но шлет девушке ее обнаженное фото на полу и предлагает отправить снимок родителям.
«Я к тому, что не хочешь тупых действий с фоткой, не надо нажираться. Я просто фиксировал факт. Ну и чтобы ты не *********** [выделывалась]», — объясняет Забуга появление фото.
«Будет у меня козырь, красивая же. Я не собирался выкладывать эту фотку, пока ты не начала меня учить», — добавляет он в ответ на ее упрек в том, что неправильно снимать голых людей в бессознательном состоянии.
«Ты сама начала раздеваться, вести себя развратно. Тебе меня не напугать, тупая малолетка», — грубо оборвал переписку Забуга, когда его обвинили во лжи.
Также Пантелеева пишет, что время от времени художник угрожал ей, когда она пыталась рассказать о пережитом. После публикации переписок Забуга пообещал ей обратиться в полицию и составить заявление о клевете.
Трехлетнее молчание Пантелеева объясняет страхом и статусом абъюзера. «Как же мне мерзко от того, что я боялась и прогибалась по причине его статуса. Я была откровенно жертвой и велась на его подачки, молчала, пыталась заслужить любовь и одобрение, боялась, за что мне очень стыдно. Я привязалась и защищала этого урода», — комментирует девушка.
На ее пост откликнулись еще три девушки, которые вспомнили похожие встречи с Забугой. Две из них поделились, что художник действительно предлагал им наркотики, одна даже описала похожее беспамятство и пожаловалась на передавленное горло во время секса. Третья также подтвердила, что художник был с ней груб в постели и не обращал внимания на ее неудобство.
Забуга в ответ на пост обвинил Плетневу в несправедливом оговоре и организации травли. Говоря об их отношениях, он признал, что встречался с девушкой, ругался с ней в жизни и в переписке, а их сексуальную жизнь назвал «достаточно бурной».
«У меня есть архив ее обнаженных фотографий, снималось это все по обоюдному согласию. Анна знала, что я использую фотографии на выставках или беру для печати», — отметил Забуга.
Художник утверждает, что изнасилования не было. «Анна всегда сама приходила ко мне ночевать, выпивала, сколько считает нужным. С первых дней знакомства у нас был обоюдный секс, она это прекрасно знает, в ином же случае прошу доказательства всему тому, что описала Анна», — комментирует он.
Мужчина признал, что бывает груб и принимает экспрессивные решения, «о которых жалел». «Но лучше ли ты меня? Человек, который занимается травлей и распространением клеветы?» — обратился он к Плетневой.
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