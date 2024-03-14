Тату-мастерица обвинила художника Виктора Забугу в изнасиловании. Он считает ее слова клеветой

На ее пост откликнулись еще три девушки, которые вспомнили похожие встречи с Забугой. Две из них поделились, что художник действительно предлагал им наркотики, одна даже описала похожее беспамятство и пожаловалась на передавленное горло во время секса. Третья также подтвердила, что художник был с ней груб в постели и не обращал внимания на ее неудобство.